Lincoln’e Hull kancası

Hull City'nin, Lincoln Henrique'yi kiralık olarak kadrosuna katacağı iddia edildi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulübün önümüzdeki günlerde Brezilyalı yıldıza imza attıracağı öne sürülüyor.

Geçen sezonun ara transfer döneminde Brezilya Ligi ekiplerinden Bragantino'ya kiralık olarak gönderilen Lincoln Henrique, Sarı-Lacivertliler'e geri dönmüştü. 26 yaşındaki futbolcu kiralık olarak formasını giydiği Bragantino'da 49 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol-4 asistlik skor katkısı verdi. Yıldız ismin Kanarya ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.