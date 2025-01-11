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Fenerbahçe'de Maximin'le yollar ayrılıyor

Fenerbahçe 15 milyon Euro satın alma opsiyonu olan Maximin için Al-Ahli ile resmi görüşmelere başladı.Sarı-Lacivertliler Fransız yıldızı ara transferde Suudi ekibine gönderecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Ocak 2025
Fenerbahçe’de Maximin’le yollar ayrılıyor

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    Saint Maximin Fenerbahçe'deki performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı. 8 milyon Euro yıllık ücret alan Fransız yıldız için Sarı-Lacivertli kulüp, Al-Ahli'yle masaya oturdu. Yıldız kanadın kiralık sözleşmesini bitirmek için resmi görüşmelerin sürdüğü de gelen bilgiler arasında. Oyuncunun ara transferde Suudi Arabistan kulübüne gönderileceği gündemde.

    Tecrübeli futbolcunun sözleşmesindeki 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu krize neden olmuştu. Ali Koç ve yönetimi, performansı ve bireysel oyunu nedeniyle taraftarlardan eleştiri alan Fransız yıldızın 23 milyon Euro'ya çıkacak maliyetini karşılamak istemiyor... Maximin'in Fenerbahçe'de maçların %75'inde oynaması durumunda satın alma maddesinin devreye gireceği öne sürülüyordu. 27 yaşındaki futbolcu daha şimdiden bu rakamı %84 ile geride bırakmış durumda.

    TAKVİM DAHA ÖNCE YAZMIŞTI
    TAKVİM performansı ile tepki toplayan Maximin'in Fenerbahçe'den ara transferde ayrılacağını daha önce yazmıştı. Yaşananlar haberimizi doğrulayacak şekilde gelişiyor.

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