ABD Meclisinde ilk siyahi başkana bir adım! Demokratlar Hakeem Jeffries'i aday gösterdi
ABD’de ara seçimlerin ardından Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu kazanan Demokratlar, Hakeem Jeffries’i Meclis Başkanlığına aday gösterdi. Parti içindeki gizli oylamada 262 oyun 251’ini alan New Yorklu siyasetçi, 3 Ocak’taki oylamayı kazanırsa ABD tarihinin ilk siyah Temsilciler Meclisi Başkanı olacak.
ABD Temsilciler Meclisi'nde başkanlık yarışı başladı. Ara seçimlerde Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu elde eden Demokratlar, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries'i başkan adayı olarak belirledi. Washington'da kapalı kapılar ardında yapılan toplantıda 262 Demokrat üyenin 251'i Jeffries'e destek verdi.
2023'ten bu yana Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlara liderlik eden 56 yaşındaki New York temsilcisi, 3 Ocak'ta seçilmesi halinde başkanlığı Cumhuriyetçi Mike Johnson'dan devralacak.
ALKIŞ BEKLENİYORDU, SANDIK KURULDU
Jeffries'in müttefikleri, adaylığının grup toplantısında alkışlarla onaylanmasını bekliyordu. Ancak Jeffries, parti içindeki desteğini görmek için oylama yapılmasını istedi. Demokrat üyeler, gizli oylamada adaylığa "evet" ya da "hayır" oyu verdi. Sandıktan Jeffries'e 251 destek oyu çıktı.
150 BİN İMZA TOPLANDI, PRESSLEY YARIŞA GİRMEDİ
Partinin ilerici kanadında Massachusetts Temsilcisi Ayanna Pressley'in aday olması için başlatılan çevrimiçi kampanya 150 bini aşkın imzaya ulaştı. Pressley ise aday olmadı. Boston'da düzenlenen bir toplantıda, halkı temsil etmek için Temsilciler Meclisi Başkanı olmasına gerek duymadığını söyledi.
Yeni seçilen Demokrat temsilciler Angela Gonzales-Torres ve Don Leonard, Jeffries'e karşı çıkacaklarını açıklayan isimler arasında yer aldı. Leonard, Jeffries'i desteklememesi halinde kıdemli Demokratların kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.
JEFFRIES'TEN İLERİCİ KANADA ÜÇ MESAJ
Jeffries, oylama öncesinde partinin ilerici kanadına yönelik açıklamalarında federal asgari ücretin artırılmasını, Kongre üyelerinin hisse senedi alıp satmasının yasaklanmasını ve Medicare programının kapsamının genişletilmesini desteklediğini belirtti.
3 OCAK'TA HER ÜYE OYUNU AÇIKLAYACAK
Başkanlık seçimi, yeni Kongre'nin göreve başlayacağı 3 Ocak'ta yapılacak. Televizyondan yayımlanacak oturumda her üye, desteklediği adayı ayağa kalkarak açıklayacak. Jeffries'in karşısına Cumhuriyetçi Jim Jordan'ın çıkması bekleniyor.
Demokratların yeni Mecliste en az 257 sandalyeye sahip olması bekleniyor. Üyelerin tamamının bir aday için oy kullanması halinde başkanlık için gereken çoğunluk 218 olacak. Bu tabloda Jeffries, partisinden 39 üyenin desteğini alamasa bile seçilebilecek.