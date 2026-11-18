2023'ten bu yana Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlara liderlik eden 56 yaşındaki New York temsilcisi, 3 Ocak'ta seçilmesi halinde başkanlığı Cumhuriyetçi Mike Johnson'dan devralacak.

ABD Temsilciler Meclisi'nde başkanlık yarışı başladı. Ara seçimlerde Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu elde eden Demokratlar, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries'i başkan adayı olarak belirledi. Washington'da kapalı kapılar ardında yapılan toplantıda 262 Demokrat üyenin 251'i Jeffries'e destek verdi.

ABD Meclisinde gözler 3 Ocak'ta! Jeffries ilk siyahi başkanlık için yarışacak. (Foto: AP)

ALKIŞ BEKLENİYORDU, SANDIK KURULDU

Jeffries'in müttefikleri, adaylığının grup toplantısında alkışlarla onaylanmasını bekliyordu. Ancak Jeffries, parti içindeki desteğini görmek için oylama yapılmasını istedi. Demokrat üyeler, gizli oylamada adaylığa "evet" ya da "hayır" oyu verdi. Sandıktan Jeffries'e 251 destek oyu çıktı.

150 BİN İMZA TOPLANDI, PRESSLEY YARIŞA GİRMEDİ

Partinin ilerici kanadında Massachusetts Temsilcisi Ayanna Pressley'in aday olması için başlatılan çevrimiçi kampanya 150 bini aşkın imzaya ulaştı. Pressley ise aday olmadı. Boston'da düzenlenen bir toplantıda, halkı temsil etmek için Temsilciler Meclisi Başkanı olmasına gerek duymadığını söyledi.

Yeni seçilen Demokrat temsilciler Angela Gonzales-Torres ve Don Leonard, Jeffries'e karşı çıkacaklarını açıklayan isimler arasında yer aldı. Leonard, Jeffries'i desteklememesi halinde kıdemli Demokratların kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.