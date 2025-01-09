Trabzonspor’dan ikinci yarıda gol yağmuru!

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda güldü. Bordo-Mavililer, A Grubu'ndaki ilk maçında Alanyaspor'u evinde 3-0 yendi. 17. dakikada Malheiro'nun top kaybıyla içeri giren Augusto, topu Serdar Dursun'la buluşturdu. Dursun'un şutu direkten dönerek oyun alanına geri döndü. 51'de Trabzonspor öne geçti. Cham'ın Vişça'ya verdiği pasta Boşnak yıldızın şutu Mert Bayram'ın bacak arasından geçerek ağlarla buluştu: 1-0. 58'de Cham'ın şutu, defanstan sekerek Banza'da kaldı. Kongolu golcünün soluna çekerek vurduğu şut ağlara gitti ve Trabzonspor 2-0'ı yakaladı. Fırtına'nın ikinci yarıda durmaya niyeti yoktu. 69'da Visça, sol kanattaki Nwakaeme'yi gördü. Şık bir plase vuruşuyla topu ağlara gönderen Nwakaeme, Karadeniz ekibini 3-0 öne geçirdi. Trabzonspor, 77'de 4. gole yaklaştı. Arif Boşluk'un ceza sahası içinden sert şutu üstten az farkla dışarı çıktı. 79'da Buluthan'ın sol kanada pasında Cordova, sağ çekip yan köşeye vurdu. Trabzonspor kaptanı Uğurcan topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi. Bordo-Mavililer, Türkiye Kupası'nda gruplara 3 puanla başladı.

EREN FORMA GİYMEDİ

Trabzonspor'da Galatasaray'a transferi gündemde olan Eren Elmalı, Alanyaspor maçı kadrosunda yer almadı.

SAVIC GERİ DÖNDÜ

Trabzon'da sakatlığı nedeniyle 110 gündür maça çıkamayan Savic, tedavi için gittiği İspanya'dan dün döndü. Özel uçak ile gelen Karadağlı oyuncu sağlık raporlarını Trabzonspor sağlık kuruluna sundu.

HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET

Şenol Güneş, "2. yarı daha iyiydik. Genel olarak bakarsak hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" dedi. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alanyaspor galibiyetini değerlendirdi. Tecrübeli hoca, "2. yarı daha iyiydik. Genel olarak bakarsak hak ettiğimiz bir maç. Biraz oyuna göre oynamak gerek. Olumlu taraflar fazla ama olumsuzluklar da var. Sakat vermedik, önemliydi" dedi. Güneş maç sonu çıkan olaylarla ilgili olarak, "Doğru değil. Gidenler yangını söndüreceğine olayı büyütüyorlar" dedi.

ŞENOL HOCA BABA ROLÜNDE

Nwakaeme, "Şu an belki iyi gitmiyoruz ama taraftarın desteği ile daha iyi olacağız. Şenol Güneş hocamız bizim için baba figürü rolünde" dedi.

Trabzon Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çimşir ve Alanyalı futbolcular ile Trabzonlu futbolcuların dahil olduğu tartışma sonrası Çimşir yerde kaldı.