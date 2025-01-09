PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Trabzonspor'dan ikinci yarıda gol yağmuru!

İlk yarısı golsüz sona eren maçta Trabzonspor , 51’de Visça ile açılışı yaptı. 58’de Banza sahne aldı. Nwakaeme, 69’da Fırtına’nın 3. golüne imza attı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025
Trabzonspor’dan ikinci yarıda gol yağmuru!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda güldü. Bordo-Mavililer, A Grubu'ndaki ilk maçında Alanyaspor'u evinde 3-0 yendi. 17. dakikada Malheiro'nun top kaybıyla içeri giren Augusto, topu Serdar Dursun'la buluşturdu. Dursun'un şutu direkten dönerek oyun alanına geri döndü. 51'de Trabzonspor öne geçti. Cham'ın Vişça'ya verdiği pasta Boşnak yıldızın şutu Mert Bayram'ın bacak arasından geçerek ağlarla buluştu: 1-0. 58'de Cham'ın şutu, defanstan sekerek Banza'da kaldı. Kongolu golcünün soluna çekerek vurduğu şut ağlara gitti ve Trabzonspor 2-0'ı yakaladı. Fırtına'nın ikinci yarıda durmaya niyeti yoktu. 69'da Visça, sol kanattaki Nwakaeme'yi gördü. Şık bir plase vuruşuyla topu ağlara gönderen Nwakaeme, Karadeniz ekibini 3-0 öne geçirdi. Trabzonspor, 77'de 4. gole yaklaştı. Arif Boşluk'un ceza sahası içinden sert şutu üstten az farkla dışarı çıktı. 79'da Buluthan'ın sol kanada pasında Cordova, sağ çekip yan köşeye vurdu. Trabzonspor kaptanı Uğurcan topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi. Bordo-Mavililer, Türkiye Kupası'nda gruplara 3 puanla başladı.

    EREN FORMA GİYMEDİ
    Trabzonspor'da Galatasaray'a transferi gündemde olan Eren Elmalı, Alanyaspor maçı kadrosunda yer almadı.

    SAVIC GERİ DÖNDÜ
    Trabzon'da sakatlığı nedeniyle 110 gündür maça çıkamayan Savic, tedavi için gittiği İspanya'dan dün döndü. Özel uçak ile gelen Karadağlı oyuncu sağlık raporlarını Trabzonspor sağlık kuruluna sundu.

    HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET
    Şenol Güneş, "2. yarı daha iyiydik. Genel olarak bakarsak hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" dedi. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alanyaspor galibiyetini değerlendirdi. Tecrübeli hoca, "2. yarı daha iyiydik. Genel olarak bakarsak hak ettiğimiz bir maç. Biraz oyuna göre oynamak gerek. Olumlu taraflar fazla ama olumsuzluklar da var. Sakat vermedik, önemliydi" dedi. Güneş maç sonu çıkan olaylarla ilgili olarak, "Doğru değil. Gidenler yangını söndüreceğine olayı büyütüyorlar" dedi.

    ŞENOL HOCA BABA ROLÜNDE
    Nwakaeme, "Şu an belki iyi gitmiyoruz ama taraftarın desteği ile daha iyi olacağız. Şenol Güneş hocamız bizim için baba figürü rolünde" dedi.

    Trabzon Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çimşir ve Alanyalı futbolcular ile Trabzonlu futbolcuların dahil olduğu tartışma sonrası Çimşir yerde kaldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Ferdi Tayfur’un yeğeni Şirin Gözalıcı ilk kez konuştu: Dayımın parasında pulunda gözüm yok
    Daltonlardan bir CHP’li daha çıktı! Muhittin Böcek’in oğluna tehdit mesajları yollamış
    Üretimden perakendeye fahiş fiyat artışı! Zam nerede başlıyor?
    MGM 9 Ocak hava durumu haritası | Kar esareti Balkanlardan geliyor! İstanbul 8-9 derece birden...
    Esad rejiminin kanlı izleri: Sednaya Hapishanesi’ndeki infaz odası gün yüzüne çıktı
    Emeklinin zam hesabı tamam: e-Devlet’te güncellemeler yapıldı! Ek ödemeye bak yeni kök aylığını gör
    Başkan Erdoğan’dan kritik temas: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü
    Stoperlerin golleri yetmedi! Galatasaray Başakşehir: 2-2 | MAÇ SONUCU
    ABD Kongre binasında palalı saldırı alarmı: Şüpheli gözaltına alındı
    Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel’in şüpheli ölümü! Baba konuştu: Oğlum infaz edildi
    Los Angeles alevlere teslim! 33 bin kişiye tahliye emri
    Başkan Erdoğan gönüllü olarak camilerin temizliğini yapan Sultan Bayat ve ailesini kabul etti
    İsrail’den ilhak haritası! 3000 yıllık hezeyan: Biladü’ş-Şam hayali
    PKK’lı Duran Kalkan’dan Selahattin Erdem mahlasıyla sabotaj! İmralı’ya Silah bırakmayız mesajı: Öz savunma yoksa barış da yok
    Batı Trakya’da Türk çocuğuna ırkçı saldırı: Savcılık soruşturma başlattı