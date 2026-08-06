Yargıda cezasızlık algısına neşter: Suça sürüklenen çocuklara yönelik kanun teklifinde kritik maddeler meclisten geçti

TBMM Genel Kurulu, kamuoyunun yakından takip ettiği ve yargıda "cezasızlık algısını" ortadan kaldırmayı hedefleyen "Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" üzerindeki mesaisini sürdürüyor. Suça sürüklenen çocuklara yönelik caydırıcılığı artırmayı ve çocukların suç örgütlerince kullanılmasının önüne geçmeyi amaçlayan dev düzenlemenin ilk iki maddesi kabul edilerek yasalaşma yolunda önemli bir adım atıldı.

SİLAHINI DİKKATSİZ SAKLAYANA 3 YILA KADAR HAPİS Kabul edilen maddeler uyarınca Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna yeni bir hüküm eklendi. Buna göre, sahibi olduğu ateşli silahı dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı biçimde muhafaza ederek bir çocuğun eline geçmesine sebebiyet veren kişilere, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.