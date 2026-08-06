Yargıda cezasızlık algısına neşter: Suça sürüklenen çocuklara yönelik kanun teklifinde kritik maddeler meclisten geçti
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilen Çocuk Koruma Kanunu teklifinin ilk maddeleriyle; ateşli silahını çocukların erişebileceği şekilde bırakanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirilirken, kasten öldürme ve ağır yaralama gibi katalog suçları işleyen 15-18 yaş grubundaki suça sürüklenen çocuklar için indirim uygulanıp uygulanmaması hususu hâkim takdirine bağlandı.
TBMM Genel Kurulu, kamuoyunun yakından takip ettiği ve yargıda "cezasızlık algısını" ortadan kaldırmayı hedefleyen "Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" üzerindeki mesaisini sürdürüyor. Suça sürüklenen çocuklara yönelik caydırıcılığı artırmayı ve çocukların suç örgütlerince kullanılmasının önüne geçmeyi amaçlayan dev düzenlemenin ilk iki maddesi kabul edilerek yasalaşma yolunda önemli bir adım atıldı.
SİLAHINI DİKKATSİZ SAKLAYANA 3 YILA KADAR HAPİS
Kabul edilen maddeler uyarınca Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna yeni bir hüküm eklendi. Buna göre, sahibi olduğu ateşli silahı dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı biçimde muhafaza ederek bir çocuğun eline geçmesine sebebiyet veren kişilere, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.
AĞIR SUÇLARDA YAŞ İNDİRİMİ YENİDEN DÜZENLENDİ
Türk Ceza Kanunundaki yaş kademelerine göre ceza sorumlulukları yeniden düzenlendi:
12-15 yaş grubu: İşlediği fiilin hukuki sonuçlarını algılama yeteneği gelişmeyen çocuklara ceza verilmeyip güvenlik tedbiri uygulanacak. Yeteneği geliştiği saptanan çocuklarda ise ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda 13 ila 18 yıl, müebbet gerektiren suçlarda ise 10 ila 12 yıl arası hapis verilebilecek.
15-18 yaş grubu: Ağırlaştırılmış müebbet gerektiren fiillerde 19 ila 27 yıl, müebbet gerektiren hallerde ise 15 ila 18 yıl hapis cezası hükmolunacak.
Nitelikli yaralama / Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama ve kasten öldürme istisnası: Genel Kurulda verilen önergeyle kasten öldürme, kalıcı hasarla sonuçlanan ağır yaralama veya ölümle sonuçlanan olaylarda, 15-18 yaş grubundaki failler için hakim takdiriyle yaş indirimi tamamen uygulanmayabilecek. 12-15 yaş grubu için ise bir üst grubun ceza rejiminin uygulanması hakimin takdirine bırakıldı.
"CEZASIZLIK ALGISINI VE ÖRGÜTLERİN ÇOCUKLARI KULLANMASINI ENGELLİYORUZ"
Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, yapılan düzenlemenin verilen cezayı artırmayıp koşullu salıverilme sürelerindeki hesaplama yöntemini değiştirdiğini vurguladı. Yüksel, "Getirilen düzenlemeyle çocuk adalet sisteminde cezasızlık algısının oluşmasının önüne geçilmesi ve çocukların suç örgütlerinin etkisine daha açık hale gelmesinin engellenmesi hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı. Teklifin 4'üncü maddesinin görüşülmesi sırasında komisyonun yerini almaması üzerine birleşim kapandı.