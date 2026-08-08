





İYİ PARTİ VE YENİ PARTİ GÖRÜŞMELERİ TIKAMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI!



Görüşmeler İYİ Parti ve YENİ Parti'nin sistematik provokasyon ve Meclis'i tıkamaya dönük eylemlerine sahne oldu. İYİ Parti önce "Salon küçük" bahanesiyle ortamı gerdi sonra da hem yasa teklifi hem de MHP lideri Bahçeli'nin şahsını hedef alan söylemlerle polemiğe girdi.



Maddelere geçilmesinin kabul edilmesinin ardından İYİ Parti milletvekilleri tepki gösterdi. İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Başkanlık Divanı'na yürümeye çalıştı. Bu sırada milletvekilleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Kanun teklifinin tümü üzerinde söz alan İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili sözlerine MHP Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül tepki gösterdi. Bu sırada Bülbül ile İYİ Parti milletvekilleri bir süre tartıştı.



FETİ YILDIZ'DAN İP'Lİ POYRAZ'A SERT TEPKİ



İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz'ın yasa teklifini hedef alan ve devleti "terör propagandası yapmakla" suçlayan beyanlarına MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan sert tepki geldi. Yıldız, "Bir Mehmetçik'in kanının akmadığını da unutma. Unutma, unutma. Burnu bile kanamadı, unutma. Zorunuza mı gidiyor silahların bırakılması? PKK'nın silah bırakmasından rahatsızlık duyuyorsunuz. Bizim duygularımız değişmedi. Yetmiş üç senedir değişmedi" dedi.



YENİ PARTİ'NİN DEMİRTAŞ PROVOKASYONUNA MHP'DEN SERT YANIT



CHP'yi bölen grubun içerisinde yer alan YENİ Partili Murat Emir, Selahattin Demirtaş üzerinden provokasyona kalktı.



Emir, suçun vasıflandırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken MHP'li Yıldız, uygulamanın sanık lehine olacağını belirtti. Emir, "O zaman, peki, diyorsunuz ki, 'Selahattin Demirtaş bundan yararlanamayacak' dedi. Yıldız bunun üzerine, 'Hukukçu olacaksın sen, yazık. Lehe olan uygulanır lehe" dedi. Emir şöyle devam etti, "Sayın Yıldız, sizin kadar deneyimli bir hukukçu olmamayı kabul ederim ama 'İki hüküm birbiriyle çelişiyorsa lehe hüküm uygulanır' hükmünü de elbette bilirim. Burada başka bir şeyden bahsediyoruz. Burada bahsettiğimiz şey şu, özellikle Demirtaş örneğinden giderek bunu açıklayalım: Şimdi, Kobani davasındaki suçundan dolayı terör suçundan dolayı mı kabul edeceksiniz? Yoksa onunla ilintili olan o adam öldürmeleri ilişkilendirecek misiniz? Çünkü orada çelişik durum var çünkü onun üzerinden, hala Demirtaş üzerinden bir pazarlık yürüttüğünüzü de görüyoruz. Bunun burada açıklanması lazım" değerlendirmesinde bulundu.



DEM'DEN YENİ PARTİ'YE "DEMİRTAŞ" TEPKİSİ: SİZİN KULLANIŞLI ALETİNİZ DEĞİL



İki isim arasında sataşmalar sürerken DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç araya girerek, 'Sizin kullanışlı aletiniz değil, Demirtaş üzerinden kurmayın cümlelerinizi. O bizim yoldaşımız" değerlendirmesinde bulundu.