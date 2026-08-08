Terörsüz Türkiye’nin şafağı! "Çerçeve Yasa" teklifi komisyondan geçti: İP ve Yeni Parti'den provokasyon
Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. İYİ Parti ve YENİ Parti işleyişi bozmak için elinden geleni ardına koymadı. MHP'li Feti Yıldız, "PKK'nın silah bırakmasından rahatsızlık duyuyorsunuz" diyerek İP'lilere sert tepki gösterdi. DEM Parti ve YENİ Parti arasında Selahattin Demirtaş gerilimi yaşandı. AK Parti kurmayları yasa ile silahların susacağını belirtip "Temel koşul MGK kararı" dedi. DEM'li Koçyiğit "Açılan bu yeni sayfa cumhuriyetin kuruluşu gibi tarihsel önemde" ifadelerini kullandı.
TBMM Adalet Komisyonunda, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
Komisyonda, kanun teklifindeki 12 madde detaylıca görüşüldü.
KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi" açıklamasında bulundu.
Düzenlemenin, komisyon aşamasının ardından Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.
İYİ PARTİ VE YENİ PARTİ GÖRÜŞMELERİ TIKAMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI!
Görüşmeler İYİ Parti ve YENİ Parti'nin sistematik provokasyon ve Meclis'i tıkamaya dönük eylemlerine sahne oldu. İYİ Parti önce "Salon küçük" bahanesiyle ortamı gerdi sonra da hem yasa teklifi hem de MHP lideri Bahçeli'nin şahsını hedef alan söylemlerle polemiğe girdi.
Maddelere geçilmesinin kabul edilmesinin ardından İYİ Parti milletvekilleri tepki gösterdi. İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Başkanlık Divanı'na yürümeye çalıştı. Bu sırada milletvekilleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Kanun teklifinin tümü üzerinde söz alan İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili sözlerine MHP Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül tepki gösterdi. Bu sırada Bülbül ile İYİ Parti milletvekilleri bir süre tartıştı.
FETİ YILDIZ'DAN İP'Lİ POYRAZ'A SERT TEPKİ
İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz'ın yasa teklifini hedef alan ve devleti "terör propagandası yapmakla" suçlayan beyanlarına MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan sert tepki geldi. Yıldız, "Bir Mehmetçik'in kanının akmadığını da unutma. Unutma, unutma. Burnu bile kanamadı, unutma. Zorunuza mı gidiyor silahların bırakılması? PKK'nın silah bırakmasından rahatsızlık duyuyorsunuz. Bizim duygularımız değişmedi. Yetmiş üç senedir değişmedi" dedi.
YENİ PARTİ'NİN DEMİRTAŞ PROVOKASYONUNA MHP'DEN SERT YANIT
CHP'yi bölen grubun içerisinde yer alan YENİ Partili Murat Emir, Selahattin Demirtaş üzerinden provokasyona kalktı.
Emir, suçun vasıflandırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken MHP'li Yıldız, uygulamanın sanık lehine olacağını belirtti. Emir, "O zaman, peki, diyorsunuz ki, 'Selahattin Demirtaş bundan yararlanamayacak' dedi. Yıldız bunun üzerine, 'Hukukçu olacaksın sen, yazık. Lehe olan uygulanır lehe" dedi. Emir şöyle devam etti, "Sayın Yıldız, sizin kadar deneyimli bir hukukçu olmamayı kabul ederim ama 'İki hüküm birbiriyle çelişiyorsa lehe hüküm uygulanır' hükmünü de elbette bilirim. Burada başka bir şeyden bahsediyoruz. Burada bahsettiğimiz şey şu, özellikle Demirtaş örneğinden giderek bunu açıklayalım: Şimdi, Kobani davasındaki suçundan dolayı terör suçundan dolayı mı kabul edeceksiniz? Yoksa onunla ilintili olan o adam öldürmeleri ilişkilendirecek misiniz? Çünkü orada çelişik durum var çünkü onun üzerinden, hala Demirtaş üzerinden bir pazarlık yürüttüğünüzü de görüyoruz. Bunun burada açıklanması lazım" değerlendirmesinde bulundu.
DEM'DEN YENİ PARTİ'YE "DEMİRTAŞ" TEPKİSİ: SİZİN KULLANIŞLI ALETİNİZ DEĞİL
İki isim arasında sataşmalar sürerken DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç araya girerek, 'Sizin kullanışlı aletiniz değil, Demirtaş üzerinden kurmayın cümlelerinizi. O bizim yoldaşımız" değerlendirmesinde bulundu.
AK PARTİ: YASA İLE SİLAHLAR SUSACAK
AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, teklife ilişkin bilgi verdi.
'Terörsüz Türkiye'nin şehit ve gazilerin eseri olduğunu ve bu nedenle onların emanetine sonuna kadar sahip çıkacaklarını vurgulayan Gül, "10 yıllardır ülkemizin enerjisini ve kaynaklarını sömüren, kalkınma ufkumuzu daraltan terör vesayeti, bugün bütünüyle tasfiye edilme aşamasına gelmiştir. Terör ve silahlı şiddet sadece canlarımıza kastetmemiş, aynı zamanda demokratik işleyişi, sivil toplumu ve yerel kalkınmamızı sekteye uğratmıştır. Bu yasa ile silahlar susacak, demokrasi ve adalet güçlenecektir. 'Terörsüz Türkiye' bir pazarlık ve al-ver sürecinin neticesinde ortaya çıkmamış, tamamen toplumumuzun beklentisi ile başlatılmıştır. Silahların sustuğu bir sürecin akabinde bölgemizde de huzurun teminatı Türkiye olacaktır. Özellikle belirtmek isterim ki kanun teklifimizi 367 imza ile arz ettik. Teklife atılan imza sayısı ve imza sahiplerinin siyasi parti gruplarına dağılımı dikkate alındığında emsali pek görülmemiş, tarihi nitelikte bir siyasi mutabakatın göstergesidir. Bu noktada imza veren her bir milletvekili arkadaşımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.
'TEMEL KOŞUL MGK KARARI'
Gül, 'Terörsüz Türkiye' ile ekonomi, hukuk, demokrasi ve toplumsal huzur açısından yeni fırsatlar doğacağını ve AK Parti iktidarı boyunca inkar ve ret politikalarını kabul etmediklerini ifade etti.
Gül, "Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte erteleme kararlarının re'sen ve derhal verilmesi söz konusu değildir. Temel koşul ve kritik eşik, söz konusu tespitin yapılması ve bu tespiti teyit eden MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasıdır. Düzenlemenin kapsamı ise maddenin 2'nci fıkrasında; örgüt suçları, propaganda, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ile 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'da düzenlenen suçlar şeklinde belirlenmiştir. Teklifin müteakip maddelerinde açıkça hükme bağlandığı üzere; örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu, 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar ya da bu tarihten önce verilen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları, örgüt mensuplarının şahsi suçları kapsam dışındadır. Teklif, silah bırakan ve örgütsel faaliyetlerine tüm unsurlarıyla birlikte son veren PKK/KCK ve bununla bağlantılı her türlü oluşuma münhasıran hazırlanmıştır. Teklifin 3'üncü maddesinde, düzenleme kapsamına giren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmaların ertelenme usulü ve şartları belirlenmektedir. Üst sınırı 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmaların 5 yıl süreyle, üst sınırı 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmaların ise 10 yıl süreyle, ertelenmesi öngörülmektedir" dedi.
'BU YENİ SAYFA CUMHURİYETİN KURULUŞU GİBİ TARİHSEL BİR ÖNEMDEDİR'
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise Türkiye'nin tarihsel bir eşikte bulunduğunu kaydederek, "Bugün bulunduğumuz tarihsel eşik yalnızca mücadelenin değil aynı zamanda bugünün siyasal sorumluluğunun da ürünüdür. Barışın ve demokratik çözümün mümkün hale gelmesinde yıllardır emek veren toplumsal dinamiklerin, demokrasi güçlerinin, siyaset kurumunun, Mecliste sorumluluk alan bütün siyasi iradelerin ve bugün çözüm için sorumluluk üstlenen tüm aktörlerin bu süreçte çok büyük katkısı vardır. Farklı toplumsal ve siyasal kesimlerin, devlet kurumlarının ve karar vericilerin bu süreçte sorumluluk alması, diyalog ve çözüm iradesini göstermesi bu tarihsel eşikte yeni bir sayfa açılmasına önemli bir katkı sunmuştur. Açılan bu yeni sayfa tıpkı Amasya Genelgesi gibi, tıpkı Erzurum-Sivas kongreleri gibi, cumhuriyetin kuruluşu gibi tarihsel bir önemdedir; söz konusu olan tarihsel Kürt-Türk ilişkilerinin geleceğidir. Tekrar ifade etmek gerekirse amacımız ve mücadelemiz cumhuriyeti ikinci yüzyılında güçlü demokrasiyle buluşturmak, Kürt-Türk ilişkilerini demokratik temele oturtmaktır" diye konuştu.
DEM'Lİ BEŞTAŞ: TEKLİF KALICI BARIŞA İMKAN OLUŞTURABİLİR
DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, kanun teklifinin, kalıcı barışa ulaşılması için imkan oluşturabileceğini belirtti. Kanun teklifine ilişkin eksik gördükleri noktalar bulunduğunu dile getiren Beştaş, ortak aklı yakalamaya gayret göstereceklerini ifade etti. Beştaş, kanun teklifini desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.
"ARTIK ANADOLU ÇOCUĞU TERÖR İKLİMİNDE HAYATINI KAYBETMESİN"
MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun tarihi bir rapora imza attığını belirtti. Rapor çerçevesinde teklifin hazırlandığını aktaran Bulut, Terörsüz Türkiye'yi inşa edebilmenin ilk adımı olan teklifin TBMM gündemine geldiğini ifade etti. Bulut, Terörsüz Türkiye'nin temel hedefler arasında yer aldığının altını çizerek, "Bir daha hiçbir anne, hangi soydan, hangi mezhepten, hangi bölgeden gelirse gelsin elleriyle büyüttüğü evladını bir daha yitirmesin, yeni bir Anadolu çocuğu terör ikliminde hayatını kaybetmesin diye mücadeleyi sürdürüyoruz." dedi.
"HEDEFİMİZ, EVLATLARIMIZIN KORKUYLA BÜYÜMEDİĞİ BİR TÜRKİYE HAYALİDİR"
MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "Terörsüz Türkiye" iradesinin, sahada kazanılan kalıcı kudreti huzurla taçlandırma kararlılığı olduğunu söyledi.
Öztürk, "Hedefimiz, evlatlarımızın korkuyla büyümediği, şehirlerimizin şiddetle anılmadığını, milletimizin bütün gücünü üretime, kalkınmaya ve geleceğe ayırdığı bir Türkiye hayalidir." dedi.
Süreçte, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, üniter devlet yapısı, milli egemenlik ve Anayasa'nın temel esaslarının herhangi bir pazarlığın konusu yapılmadığını vurgulayan Öztürk, "Bütün gayret, terör örgütünün varlık sebebini ortadan kaldırmaya, silahın gölgesini siyasetin ve toplumun üzerinden çekip almaya yöneliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Terörsüz Türkiye' hedefini stratejik bir devlet vizyonu olarak ortaya koyması da aynı tarihi zemine dayanmaktadır." ifadelerini kullandı.
Öztürk, "Terörsüz Türkiye" vizyonunun ülke ekonomisinin de önünü açacağına işaret ederek, milletin kaynağının bundan sonra fabrikalara, üniversitelere, tarıma, teknolojiye, savunma sanayisine ve refaha kullanılacağını belirtti.
"GELİNEN SÜREÇ PAZARLIK, TAVİZ SÜRECİ DEĞİLDİR"
AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Türkiye'nin uzun süredir terörle mücadele ettiğini anlattı.
Şehitlerin hatıraları ve gazilerin fedakarlıklarının bağımsızlığın en büyük teminatları arasında yer aldığına işaret eden Karslı, terörün sadece cana kastetmediğini, geleceği çaldığını söyledi.
Karslı, teröre ayrılmak zorunda kalınan kaynakların milletin geleceğini çaldığını, milletin hiçbir zaman terörle mücadeleden vazgeçmediğini belirtti.
Gelinen noktanın, milletin birliğe dair kararlılığının yansıması olduğunu kaydeden Karslı, şöyle devam etti:
"Gelinen süreç, bir pazarlık, taviz süreci asla değildir. Devletimizin geri adım atması ihtimal dahilinde hiç değildir. Amacımız, milletimizin geleceğinin güvence altına alınmasıdır. Tespit ve teyit mekanizması işlemeden asla süreç işlemeyecektir. Terör sorununun çözümü için Meclis'imizde büyük inisiyatif almış bulunuyoruz. Teklif, anayasal çerçeveye ve evrensel ceza hukuku ilkelerine bütünüyle uygundur. Bu teklif, genel af değildir. Suçları yok sayan, mahkumiyetleri ortadan kaldıran bir metin hiç değildir. Biz bu yola çıkarken rehberimizi millet olarak belirledik. Milletimizin çizdiği istikametten asla sapmadık, sapmayacağız. "
KAZANAN 86 MİLYONUN TAMAMI
Karslı, Türklerle Kürtlerin yüzlerce yıldır kardeşlik yaptığını, kazananın 86 milyonun tamamının olacağını belirtti.
Tüm vatandaşların huzur ikliminin meyvelerini toplayacağını anlatan Karslı, terörle mücadeledeki caydırıcılığın da korunacağının altını çizdi.
Şengül Karslı, geçmişin acılarını unutmadan, şehitlerin emanetine sahip çıkarak geleceğin birlikte inşa edileceğini dile getirdi.
AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Türkiye'nin zor bir coğrafyada yer aldığına dikkati çekerek, dayanışmayı sağlamak ve toplumsal bütünleşmeyi gerçekleştirmenin siyasetin ve siyasetçilerin en önemli sorumluluğu olduğunu vurguladı.
Süreci provoke etmeye çalışanların bulunduğunu söyleyen Gözgeç, şu ifadeleri kullandı:
"Milletimizin ferasetine güveniyorum. Milletimiz, hangi saikle bu sürecin provoke edilmeye çalışıldığını görüyor. Kardeşlik hukukunu tesis etmeye yönelik ortak geçmişimizden ortak geleceğe uzanan daha güçlü Türkiye'yi inşa etmekteki samimiyetimizi, gösterilen çabayı, 86 milyon milletimizle yol yürümek isteğimizi inanıyorum ki milletimiz takdir edecektir."
SİLAH BIRAKMADA TESPİT VE MGK TEYİDİ
Teklifte, PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi öngörülüyor.
Bu tespitin teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından kanunda öngörülen mekanizmalar işletilecek.
GENEL AF NİTELİĞİNDE DÜZENLEME YOK
Teklif; PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, bilerek ve isteyerek yardım etme, örgüt propagandası ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen belirli suçları kapsıyor.
Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlar bakımından soruşturma ve kovuşturma ertelemesi uygulanmayacak.
5 VE 10 YILLIK ERTELEME
Teklifte, kapsama giren suçlar bakımından soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesine ilişkin hükümler de yer alıyor.
Üst sınırı 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlarda soruşturma ve kovuşturmaların 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda ise 10 yıl süreyle ertelenmesi öngörülüyor.
Mahkûmiyet hükümlerinin infazında da toplam 15 yıl veya daha az hapis cezası alanlar için 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar için 10 yıllık erteleme düzenleniyor.
YENİDEN TERÖR SUÇU İŞLENİRSE ERTELEME KALKACAK
Erteleme süresi içinde yeniden terör suçu işlenmesi halinde erteleme kararı kaldırılacak ve soruşturma veya kovuşturmaya devam edilecek.
Mahkûmiyet halinde ise cezanın infazı ertelenmeyecek.
6 AYLIK BAŞVURU SÜRESİ
Kanundan yararlanmak isteyenler için 6 aylık başvuru süresi öngörülüyor.
Bu süre, Milli Güvenlik Kurulu kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından başlayacak. Başvurular, bulunulan yerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına veya Kurul tarafından görevlendirilen kurumlara yazılı olarak yapılacak.
SÜRECİ KURUL VE TBMM TAKİP EDECEK
Kanun kapsamındaki faaliyetlerin uygulanmasını takip ve değerlendirmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında bir Kurul oluşturulacak.
Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreteri yer alacak. TBMM Başkanlığı bünyesinde ise faaliyetleri takip etmek üzere İzleme Komisyonu kurulacak.
SİLAH VE MÜHİMMAT KAYIT ALTINA ALINACAK
Kanun kapsamındaki örgüt mensuplarının beraberinde getirdiği ya da beyan ettiği silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve diğer malzemeler kayıt altına alınacak.
Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, güvenlik kurumlarının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek.