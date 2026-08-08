Van ve Afyonkarahisar'daki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı! Damlanur'un intihar etmedi... Yunus Emre düşmedi





4 YAŞINDAKİ YUNUS EMRE, DARP EDİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ



Afyonkarahisar'da ise 24 Ocak 2026 tarihinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın yüksekten düşmediği, darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıkarıldı. Otopsi bulguları ile şüpheli ifadeleri arasındaki çelişkiler üzerine derinleştirilen soruşturmada; olayın "yüksekten düşme" gibi gösterilmeye çalışıldığı ve gerçeğin gizlenmesi için delillerin karartıldığı tespit edildi.

Bu soruşturma kapsamında üvey baba B.K. çocuğu kasten öldürme ve eziyet; üvey dede M.K. ise ihmal suretiyle kasten öldürme ve suç delillerini gizleme suçlarından tutuklandı. Anne Z.K. ve A.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.