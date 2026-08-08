Galatasaray'dan transferde çifte hamle! Rakam ortaya çıktı

Salis Abdul Samed

Galatasaray'ın şu ana kadar Samed için resmi teklif sunmadığı, ancak transfer koşullarının uygun hale gelmesi durumunda oyuncu için girişimde bulunabileceği aktarıldı. Ön libero pozisyonunda görev yapan Ganalı futbolcunun fizik gücü ve savunma yönüyle sarı-kırmızılı takımın orta saha rotasyonunda farklı bir seçenek oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Salis Abdul Samed

BONSERVİS PAZARLIĞINDA AVANTAJ Nice ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Samed'in güncel piyasa değeri yaklaşık 4 milyon Euro olarak gösteriliyor. Fransız ekibinin oyuncunun ayrılığına izin vermesi, Galatasaray'ın olası bonservis görüşmelerinde daha uygun şartlar elde etmesinin önünü açabilir.

Salis Abdul Samed

Salis Abdul Samed, geçtiğimiz sezon Nice formasıyla 19 resmi karşılaşmada görev yaptı. Ganalı orta saha bu maçlarda gol veya asist üretemedi.

Can Uzun

CAN UZUN TRANSFERİNDE FARK 5 MİLYON EURO Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Can Uzun konusunda ise Eintracht Frankfurt ile gerçekleştirilen görüşmelerde önemli ilerleme sağlandı. Alman kulübünün başlangıçta 60 milyon Euro seviyesinde belirlediği bonservis beklentisinin, pazarlıkların ardından yaklaşık 45 milyon Euro'ya kadar gerilediği belirtildi.