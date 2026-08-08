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Galatasaray'dan transferde çifte hamle! Rakam ortaya çıktı

Süper Lig'de üst üste dört sezon şampiyon olan Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için gözünü iki farklı transfere çevirdi. Sarı-Kırmızılılar, Nice'in Ganalı orta sahası Salis Abdul Samed için şartları değerlendirirken, Can Uzun transferinde Eintracht Frankfurt ile bonservis pazarlığını sürdürüyor.

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Galatasaray'dan transferde çifte hamle! Rakam ortaya çıktı

Süper Lig'de son dört sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesinde kadro planlamasına hız verdi.

Sarı-Kırmızılı yönetim, özellikle orta saha ve hücum hattındaki alternatifleri artırmak amacıyla transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Salis Abdul SamedSalis Abdul Samed
Bu kapsamda Nice forması giyen Salis Abdul Samed'in durumu yakından takip edilirken, Can Uzun için Eintracht Frankfurt ile yürütülen görüşmelerde de önemli bir aşamaya gelindi.

Salis Abdul SamedSalis Abdul Samed
SAMED İÇİN ŞARTLAR DEĞERLENDİRİLİYOR

Afrika basınından Footy-Africa'nın haberine göre Galatasaray, Nice'in 25 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Salis Abdul Samed'i transfer listesine aldı.

Fransız kulübünün, futbolcuya yeni bir takım bulması konusunda izin verdiği ve ayrılık ihtimaline sıcak baktığı belirtildi.

Salis Abdul SamedSalis Abdul Samed
Galatasaray'ın şu ana kadar Samed için resmi teklif sunmadığı, ancak transfer koşullarının uygun hale gelmesi durumunda oyuncu için girişimde bulunabileceği aktarıldı.

Ön libero pozisyonunda görev yapan Ganalı futbolcunun fizik gücü ve savunma yönüyle sarı-kırmızılı takımın orta saha rotasyonunda farklı bir seçenek oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Salis Abdul SamedSalis Abdul Samed
BONSERVİS PAZARLIĞINDA AVANTAJ

Nice ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Samed'in güncel piyasa değeri yaklaşık 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Fransız ekibinin oyuncunun ayrılığına izin vermesi, Galatasaray'ın olası bonservis görüşmelerinde daha uygun şartlar elde etmesinin önünü açabilir.

Salis Abdul SamedSalis Abdul Samed
Salis Abdul Samed, geçtiğimiz sezon Nice formasıyla 19 resmi karşılaşmada görev yaptı.

Ganalı orta saha bu maçlarda gol veya asist üretemedi.

Can UzunCan Uzun
CAN UZUN TRANSFERİNDE FARK 5 MİLYON EURO

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Can Uzun konusunda ise Eintracht Frankfurt ile gerçekleştirilen görüşmelerde önemli ilerleme sağlandı.

Alman kulübünün başlangıçta 60 milyon Euro seviyesinde belirlediği bonservis beklentisinin, pazarlıkların ardından yaklaşık 45 milyon Euro'ya kadar gerilediği belirtildi.

Can UzunCan Uzun
Galatasaray yönetiminin ise transfer için belirlediği üst sınırın 40 milyon Euro olduğu ifade edildi.

Sarı-Kırmızılılar'ın teklifinin 35 milyon Euro garanti ödeme ile gerçekleşmesi kolay 5 milyon Euro'luk bonuslardan oluştuğu kaydedildi.

Böylece iki kulüp arasındaki fark yaklaşık 5 milyon Euro'ya inerken, anlaşmanın sağlanması için sonraki satıştan pay maddesinin de gündeme gelebileceği aktarıldı.

Can UzunCan Uzun
20 yaşındaki milli futbolcunun Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı da belirtildi.

Daha önce teknik direktör Okan Buruk ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Can Uzun'un, sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini Frankfurt yönetimine ilettiği ifade edildi.

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