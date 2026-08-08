TÜRKİYE, FARKLI GÜVENLİK MİMARİLERİNİ UYUMLAŞTIRMAK İSTİYOR Fidan, Türkiye'nin NATO üyeliği ile farklı coğrafyalardaki güvenlik önceliklerinin birbiriyle çatışır hale getirilmemesi gerektiğini belirtti. Türkiye'nin Kafkaslar, Orta Doğu, Karadeniz, Akdeniz ve Balkanlar üzerinden daha geniş Avrupa coğrafyasına yönelik stratejik bir oryantasyona sahip olduğunu ifade eden Fidan, her stratejik havza için geliştirilen perspektiflerin uyumlaştırılması gerektiğini söyledi. Kafkaslar'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barış anlaşmasına doğru ilerleyen süreci desteklediklerini belirten Fidan, bu süreçte güvenlik ve ekonomik mimariye ilişkin bir perspektiflerinin bulunduğunu kaydetti. Benzer yapıların Kafkasya ve Orta Asya gibi bölgelerde de kurulabileceğini belirten Fidan, Orta Doğu'daki temel problemin karşılıklı savaşlar, güvensizlikler ve çatışmalar olması nedeniyle burada önceliğin güvenlik mimarisi olduğunu ifade etti. Fidan, Avrupa ile Orta Doğu güvenlik mimarilerinin Türkiye üzerinden uzun ve orta vadede uyumlaştırılabileceğini belirterek, Avrupa'daki dönüşümün daha uzun zaman alacağını söyledi. KIZILDENİZ VE MEKKE ANLAŞMASI Suudi Arabistan'ın davetiyle 40 ülkenin genelkurmay başkanlarının Kızıldeniz'in güvenliğini konuştuğu toplantıya da değinen Fidan, Suudi Arabistan'ın konuyu dünya ticaret güvenliği ve Babülmendep'in güvenliği açısından gündeme getirdiğini belirtti. Fidan, Husilerle yaşanan ikili sorun nedeniyle diğer ülkelerden doğrudan yardım talep edilmediğini söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin Türkiye'nin enerji tedariki açısından doğrudan büyük bir etkisi bulunmadığını belirten Fidan, Türkiye'nin enerji tedarikini uzun yıllardır boru hatlarıyla güvence altına aldığını ifade etti. Buna karşılık Kızıldeniz ticaret havzasının kapanmasının Türkiye'nin menfaatiyle doğrudan ilgili olduğunu vurgulayan Fidan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki güvenlik çalışmalarında yer almasının normal olduğunu söyledi. Kızıldeniz'in Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz'e açıldığına dikkat çeken Fidan, Türkiye'nin Akdeniz'deki ticari hareketlilik nedeniyle bu oluşumlarda söz sahibi olması gerektiğini kaydetti. TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUK ROLÜ Türkiye'nin NATO üyeliğinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki arabuluculuk rolünü etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Fidan, Türkiye'nin NATO üyesi olmasına rağmen taraflar arasında arabuluculuk yapabildiğini belirtti. Fidan, Türkiye'nin arabuluculuk rolünün ülkenin nerede durduğu ve nasıl hareket ettiğine bağlı olduğunu ifade ederek, tarafların uygun arabulucunun Türkiye olduğuna inanması halinde Ankara'nın bu görevi yerine getirmemesi için bir neden bulunmadığını söyledi.

SUUDİ ARABİSTAN-İRAN GERİLİMİ Suudi Arabistan'ın İran'a yönelik yaklaşımına da değinen Fidan, Riyad'ın İran'la savaşmak veya İran'ı yok etmek gibi bir stratejisinin bulunmadığını belirtti. Fidan, Suudi Arabistan'ın özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki şiddetin sona ermesini istediğini ve askeri müdahalenin İran'la yaşanan sorunları çözmeyeceğini savunduğunu söyledi. Bölgedeki savaşların ülkeleri müttefikleri olsa dahi zarardan korumadığını belirten Fidan, caydırıcılığın gerekli olduğunu ancak sorunların farklı yöntemlerle yönetilmesi gerektiğini ifade etti. İranlı muhataplarıyla bu konuları iki yıldan uzun süredir görüştüklerini belirten Fidan, İran'ın da bölgenin yapıcı politikalarına katkıda bulunacağı kolektif yapının içinde yer almasına ihtiyaç olduğunu söyledi. ANLAŞMANIN KURUMSAL YAPISI Fidan, NATO dışındaki büyük ve kalıcı savunma organizasyonlarının sınırlı olduğunu belirterek, NATO'daki uygulamaların önemli bir tecrübe sunduğunu söyledi. Mekke Anlaşması kapsamında stratejik, siyasi ve askeri kararların alınması için bir komite oluşturulduğunu belirten Fidan, bu yapıda dışişleri bakanı, milli savunma bakanı ve genelkurmay başkanının yer alacağını kaydetti. Bir genel sekreterlik kurulacağını ve sekretaryanın merkezinin Suudi Arabistan'da olacağını ifade eden Fidan, yapının kuruluşu ve işleyişine ilişkin ayrıntıların ilk toplantıda ele alınacağını söyledi. Ortak tatbikatlar ve eğitimler yapılacağını belirten Fidan, farklı ülkelerin silah ve haberleşme sistemlerinin ortak muharebe senaryolarında nasıl çalışacağının belirlenmesinin önemli olduğunu ifade etti. Bu kapsamda ortak standartların geliştirilmesi gerektiğini belirten Fidan, NATO'nun Brüksel'deki genel sekreterliği ve askeri karargahının büyük ölçekli yapılar olduğunu hatırlattı.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERİN KATILIMI Fidan, Mekke Anlaşması'na katılmak isteyen ve isimlerini vermek istemediği başka ülkelerin de bulunduğunu belirtti. Üç ülkenin kurucu çekirdek ülkeler olarak kalması, prensipleri ve standartları belirlemede aktif rol üstlenmesi konusunda ortakların görüş birliğine vardığını söyleyen Fidan, diğer ülkelerin ise çekirdek ülkelerin onayıyla anlaşmaya katılabileceğini ifade etti. Başkan Erdoğan'ın vizyonunun anlaşmanın üç ülkeyle sınırlı kalmaması ve daha da büyümesi yönünde olduğunu belirten Fidan, Mekke Anlaşması'nı bölgeye kalıcı istikrar getirecek önemli bir adım olarak nitelendirdi. Fidan, Osmanlı'nın bölgeden çekilmesinden bu yana geçen yaklaşık 100 yıllık dönemde bölgenin istikrarsızlıkla anıldığını, ancak artık bölge ülkelerinin kendi sorumluluklarını üstlenerek önemli adımlar attığını söyledi. Pakistan'ın coğrafi konumunun da klasik Orta Doğu tanımının ötesine geçilmesini sağladığını belirten Fidan, daha geniş bir bölgesel perspektifle hareket edildiğini ifade etti. Anlaşmanın adının şu anda "Mekke İttifakı" veya "Mekke Savunma İttifakı" olarak ifade edildiğini belirten Fidan, kesin ismin zamanla oturacağını söyledi. MISIR İLE BÖLGESEL DÖRTLÜ Mısır'ın da yer aldığı bölgesel dörtlünün önemli bir siyasi platform olduğunu belirten Fidan, bu yapının varlığını sürdüreceğini söyledi. Fidan, Mısır'ın Türkiye'nin doğal bir ortağı olduğunu belirterek, teknik konuların çözülmesinin ardından Mısır'ın da ittifak içinde yer alabileceğine inandığını ifade etti. Bölgesel dörtlünün önemini koruduğunu vurgulayan Fidan, Mısır'ın önemli bir ülke olduğunu ve Pakistan ile Suudi Arabistan'ın bu konuda bir görüş ayrılığı bulunmadığını kaydetti. HÜRMÜZ BOĞAZI Fidan, Hürmüz Boğazı'nda en önemli önceliğin, geçici süreyle de olsa, boğazın açılmasını sağlayacak bir uzlaşmaya varılması olduğunu söyledi. Bölge ülkeleri, Amerika, Batı, Avrupa ve Asya'nın boğazın bir an önce açılmasını talep ettiğini belirten Fidan, bu konuda büyük bir baskı bulunduğunu ifade etti.

GAZZE Fidan, Hamas'ın Filistin halkını önceleyen yaklaşımının takdire şayan olduğunu belirterek, Filistin halkının bunu ödüllendireceğini söyledi. Uluslararası siyasi izolasyonun kesintisiz biçimde devam ettirilmesi gerektiğini belirten Fidan, İsrail'in en çok korktuğu şeyin uluslararası izolasyon olduğunu ifade etti. Fidan, İsrail'in temel hedefinin Gazze'yi Filistinlilerden arındırmak olduğunu savunarak, bu yaklaşım sürdüğü sürece benzer gelişmelerin devam edeceğini söyledi. RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI Fidan, tarafların taviz vermediği bir ortamda savaşın kendi taviz alanını oluşturana kadar şiddetini artırarak devam edeceğini belirtti. Karadeniz'de Türk sahipli veya Türk bayraklı gemilere yönelik saldırılara da değinen Fidan, Türk gemilerinin diğer hedef alınan gemilere göre sayıca daha az olduğunu ancak saldırıların Türkiye'yi endişelendirdiğini söyledi. Cephedeki yıpratmanın cephe gerisine taşınmasının savaşın niteliğini değiştireceğini belirten Fidan, bunun millet olarak var olup olmama meselesine dönüşebileceğini ifade etti. Fidan, uluslararası toplumun devreye girerek savaşı durdurması gerektiğini söyledi. "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ Fidan, "Terörsüz Türkiye" sürecinin başarıyla nihayete ermesi için önemli aşamalardan birinin söz konusu çerçeve yasanın kabulü olduğunu vurguladı. Kamuoyunun bu konuda zaman zaman endişe duyduğuna dikkati çeken Fidan, "Bu çerçeve yasanın çok iyi yazılmış, garanti altına alıcı hükümleri var. O açıdan güzel bir dili, mekanizması var. O da nedir? Yani örgüt kendi silahlarını bırakmadan, imkan ve kabiliyetlerinden vazgeçmeden bu yasanın sağladığı hususlardan yararlanamayacak." ifadelerini kullandı. Örgütün büyük reformların yapıldığı 2013'te barışçıl yola evrilmesi gerektiğini belirten Fidan, şunları kaydetti: "Normalde aslında en son demokratik reformların yapıldığı günden itibaren bunun hayata geçmesi gerekiyordu 2013'te. Biliyorsunuz yani büyük reformlar yapılmıştı. Kimlikle ilgili sorunların hepsinin ortadan kalktığı dönemden itibaren aslında örgütün bu barışçıl yola evrilmesi gerekiyordu. Fakat o zaman, tabii zaman zaman da konuştuk, birtakım bölgesel ve uluslararası değişimlerin ve dengelerin kendi lehlerine çalışacağını düşündüler. Bazıları da farklı şeyler söylediler. Sonuçta ondan istifade etmediler. 13 yıl sonraki gelinen bu aşamada artık bölgesel konjonktürün de küresel konjonktürün de çok fazla lehine olmadıklarını görüyorlar. Türkiye'deki bu demokratik ortamın, herkesin lehine çalışan bu ortamın aslında bir parçası olmaları gerekiyor. Yani (örgüt tarafından) yapılan şeyler, Kürtlerin faydasına olan hususlar değil. Yani daha fazla ekonomik kaybın, daha fazla istikrarsızlığın, daha fazla endişenin oluşmasına katkıda olan bir eylem tarzı. İnşallah uzatılan eli bu sefer tutarlar. Ama ifade ettiğim gibi; yasanın amir hükümleri gerçekten iyi mekanizmalar kurmuş, teyit mekanizmaları var, kurulları var. Yani o konuda müsterih olabilirler."