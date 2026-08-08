Sosyal medya platformlarında yer alan ve üzerinde resmi geçerliliği bulunmayan "Ülkü Ocakları Başkanlığı" ibareli plaka ile trafiğe çıkan bir araca güvenlik güçlerince müdahale edilmediği yönündeki iddialara ilişkin resmi makamlardan yanıt geldi. Paylaşımların ardından harekete geçen emniyet birimleri, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya çıkardı.

Sosyal medyada, üzerinde "Ülkü Ocakları Başkanlığı" yazılı sahte plakayla trafiğe çıkan araca herhangi bir işlem yapılmadığı yönündeki iddialar yalanlandı. Aracın gerçek plakası tespit edilerek 140 bin TL idari para cezası kesildi ve araç 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Sosyal medyada yer alan iddialardan biri.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ, GERÇEK PLAKA TESPİT EDİLDİ

Dolaşıma sokulan görüntüler üzerine ilgili birimler tarafından başlatılan inceleme kapsamında, Trafik Kontrol Merkezi kamera kayıtları mercek altına alındı. Aracın geçiş yaptığı tarih ve saat taranarak, Oduncular Sitesi önündeki trafik kamerasından saat 18.59'da geçtiği ve çevre yoluna yöneldiği belirlendi.

Görüntülerdeki fiziki özellikler ve yapılan teknik kontroller neticesinde, aracın gerçek tescil plakası ile sürücüsünün kimliği tespit edildi.