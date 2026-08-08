İsmail Köybaşı'ndan veda! Trabzonspor jübile maçında Göztepe'ye 2-1 yenildi
Göztepe ile Trabzonspor, A Spor'dan canlı yayınlanan İsmail Köybaşı'nın jübile maçında karşılaştı. İki takımın zorlu mücadelesine sahne olan karşılaşmadan galip ayrılan taraf, 2-1'lik skorla İzmir temsilcisi oldu. İşte atılan goller...
Trabzonspor, son hazırlık maçında Göztepe ile karşılaştı ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı.
Maçın ilk yarısı sona ererken Göztepe penaltı kazandı. Noah Sonko, 45+4'te yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk devre 1-0 sona erdi.
İkinci yarıda dakikalar 50'yi gösterirken Janderson, Onuralp Çevikkan'ın hatasını değerlendirerek farkı ikiye çıkardı. 53'te ise Metehan Mimaroğlu, Ernest Muçi'nin yerden ortasını değerlendirerek fileleri sarstı. Kalan dakikalarda tabela değişmedi ve sarı-kırmızılılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.
İKİ KULÜPTEN JEST
İsmail Köybaşı'nın jübilesi için karşılaşan Göztepe ve Trabzonspor, deneyimli futbolcuya jest yaptı. İki takım da futbol hayatına nokta koyan Köybaşı'na forma hediye etti.
Karadeniz temsilcisi ayrıca görselinin bulunduğu bir posteri çerçevelettirerek sahaya getirdi.
5 DAKİKA FORMA GİYDİ
Göztepe ile Trabzonspor, İsmail Köybaşı'nın jübilesinde karşılaştı. Milli takım forması da giyen Köybaşı, maçta 5 dakika geçtikten sonra saha kenarına geldi.
İki takımın futbolcuları da teşekkür ederek kendisini uğurladı. Sarı-kırmızılı oyunculardan bazıları ise omuzlarında taşıdı. Değişiklik sırasında duygusal anlar yaşandı.
👋 İsmail Köybaşı, yeşil sahalara veda etti! pic.twitter.com/XCMR5hPEcf— A Spor (@aspor) August 8, 2026
NOAH SAVIOLO SAKATLANDI
Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Noah Saviolo, hazırlık maçında şanssız bir an yaşadı. Genç futbolcu, rakip takım kalecisi Arda ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Oyuna devam edemedi ve yerini Metehan Mimaroğlu'na bıraktı.
🚨 Trabzonspor'un yeni transferlerinden Noah Saviolo, Göztepe kalecisi Arda'nın müdahalesinin ardından sakatlandı ve oyuna devam edemedi.— A Spor (@aspor) August 8, 2026
🔃 Metehan Mimaroğlu, Portekizli oyuncunun yerine oyuna dahil oldu. pic.twitter.com/1jdpyCq6uH
GÖZTEPE PENALTIDAN ÖNE GEÇTİ
Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan maçta Göztepe penaltı kazandı. Chibuike Nwaiwu'nun Sinclair Armstrong'a yaptığı müdahale sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Noah Sonko, Onuralp'i mağlup ederek takımını öne geçirdi.
🟡🔴 Göztepe, Sonko'nun 45+4'te penaltıdan attığı golle Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/g2HUooipu4— A Spor (@aspor) August 8, 2026
ONURALP'İN HATASI PAHALIYA MAL OLDU
Maçın 50. dakikasında topla oyun kurmak isteyen Trabzonspor'un genç file bekçisi Onuralp Çevikkan, büyük bir hata yaptı. Boştaki topa hareketlenen Janderson, fileleri havalandırmakta zorlanmadı ve farkı ikiye çıkardı.
💥 ONURALP'İN HATASI PAHALIYA PATLADI!— A Spor (@aspor) August 8, 2026
🟡🔴 Göztepe, Janderson'un 50. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı. pic.twitter.com/r59ULdAS91
FIRTINA FARKI 1'E İNDİRDİ
Dakikalar 53'ü gösterirken Ernest Muçi, topu sol taraftan ceza sahası içine gönderdi. Yerdeki topa tek vuruş yapan Metehan Mimaroğlu, ağları havalandırmayı başardı ve tabelayı 2-1'e getirdi.
🔴🔵 Trabzonspor, Metehan Mimaroğlu'nun golüyle Göztepe karşısında farkı 1'e indirdi. pic.twitter.com/1VXTNLprpt— A Spor (@aspor) August 8, 2026
"SAHA İÇİNDE VE DIŞINDA BÜYÜK KARAKTER"
Maç sonu A Spor mikrofonlarına konuşan Trabzonspor oyuncusu Metehan Mimaroğlu, İsmail Köybaşı için, "İsmail abim, çok sevdiğimiz bir abimiz. Onun için bundan sonra yeni bir sayfa başlıyor. Umarız ki futbolculuğunda olduğu gibi yeni çalışma hayatında da başarılı olur." dedi.
Umut Nayir ise İsmail Köybaşı hakkında, "İsmail abi ile kısa bir süre çalışma fırsatımız oldu. Umarız bundan sonraki hayatında başarılı olur." dedi.
Salah transferi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Nayir, "Bizlere çok büyük etkisi olacak. Umarız ki birlikte iyi işlere imza atabiliriz." ifadelerini kullandı.
Göztepe'nin oyuncusu Taha Altıkardeş ise İsmail Köybaşı için, "Saha içi ve saha dışında büyük bir karakter. İsmail abiyi seviyorum. Umarım bundan sonra da başarılı olur." dedi.
İKİ TAKIM DA DEPLASMANA ÇIKACAK
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında iki takım da dış saha maçı oynayacak. Göztepe, Samsunspor'a konuk olacak. Trabzonspor ise İstanbul'da Kasımpaşa ile karşılaşacak.