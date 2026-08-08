İsmail Köybaşı'ndan veda! Trabzonspor jübile maçında Göztepe'ye 2-1 yenildi

Noah Saviolo

NOAH SAVIOLO SAKATLANDI

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Noah Saviolo, hazırlık maçında şanssız bir an yaşadı. Genç futbolcu, rakip takım kalecisi Arda ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Oyuna devam edemedi ve yerini Metehan Mimaroğlu'na bıraktı.

🚨 Trabzonspor'un yeni transferlerinden Noah Saviolo, Göztepe kalecisi Arda'nın müdahalesinin ardından sakatlandı ve oyuna devam edemedi.



🔃 Metehan Mimaroğlu, Portekizli oyuncunun yerine oyuna dahil oldu. pic.twitter.com/1jdpyCq6uH — A Spor (@aspor) August 8, 2026

GÖZTEPE PENALTIDAN ÖNE GEÇTİ

Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan maçta Göztepe penaltı kazandı. Chibuike Nwaiwu'nun Sinclair Armstrong'a yaptığı müdahale sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Noah Sonko, Onuralp'i mağlup ederek takımını öne geçirdi.

🟡🔴 Göztepe, Sonko'nun 45+4'te penaltıdan attığı golle Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/g2HUooipu4 — A Spor (@aspor) August 8, 2026



ONURALP'İN HATASI PAHALIYA MAL OLDU

Maçın 50. dakikasında topla oyun kurmak isteyen Trabzonspor'un genç file bekçisi Onuralp Çevikkan, büyük bir hata yaptı. Boştaki topa hareketlenen Janderson, fileleri havalandırmakta zorlanmadı ve farkı ikiye çıkardı.

💥 ONURALP'İN HATASI PAHALIYA PATLADI!



🟡🔴 Göztepe, Janderson'un 50. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı. pic.twitter.com/r59ULdAS91 — A Spor (@aspor) August 8, 2026

FIRTINA FARKI 1'E İNDİRDİ

Dakikalar 53'ü gösterirken Ernest Muçi, topu sol taraftan ceza sahası içine gönderdi. Yerdeki topa tek vuruş yapan Metehan Mimaroğlu, ağları havalandırmayı başardı ve tabelayı 2-1'e getirdi.

🔴🔵 Trabzonspor, Metehan Mimaroğlu'nun golüyle Göztepe karşısında farkı 1'e indirdi. pic.twitter.com/1VXTNLprpt — A Spor (@aspor) August 8, 2026

"SAHA İÇİNDE VE DIŞINDA BÜYÜK KARAKTER"

Maç sonu A Spor mikrofonlarına konuşan Trabzonspor oyuncusu Metehan Mimaroğlu, İsmail Köybaşı için, "İsmail abim, çok sevdiğimiz bir abimiz. Onun için bundan sonra yeni bir sayfa başlıyor. Umarız ki futbolculuğunda olduğu gibi yeni çalışma hayatında da başarılı olur." dedi.

Umut Nayir ise İsmail Köybaşı hakkında, "İsmail abi ile kısa bir süre çalışma fırsatımız oldu. Umarız bundan sonraki hayatında başarılı olur." dedi.

Salah transferi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Nayir, "Bizlere çok büyük etkisi olacak. Umarız ki birlikte iyi işlere imza atabiliriz." ifadelerini kullandı.

Göztepe'nin oyuncusu Taha Altıkardeş ise İsmail Köybaşı için, "Saha içi ve saha dışında büyük bir karakter. İsmail abiyi seviyorum. Umarım bundan sonra da başarılı olur." dedi.