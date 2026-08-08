Sosyal medyada sinsi tuzak | Sonsuz kaydırma! Uzmanlar uyardı: “Çocukların duyguları sömürülüyor”
Denetimsiz sosyal medya platformları ve algoritmik tuzaklar çocukların ruh sağlığını tehdit ediyor. ATV Haber'in özel dosya haberinde, Meta'ya verilen emsal ceza, bildirim kısıtlamaları ve uzmanların ailelere yönelik kritik uyarıları ele alındı.
Sanal mecraların kontrolsüz büyümesi, evlerin içine kadar giren devasa bir güvenlik ve ruh sağlığı krizini beraberinde getiriyor. Akademisyenler, sanatçılar ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından hazırlanan kapsamlı rapor, aile yapısındaki tahribattan bireyi makineleştiren sistemlere kadar sanal tehlikenin ulaştığı korkutucu boyutları gözler önüne serdi.
"ÇOCUKLARIN DUYGULARI SİSTEMATİK OLARAK SÖMÜRÜLÜYOR"
Dijital platformların çocukların psikolojisi üzerindeki etkilerini değerlendiren Klinik Psikolog Rukiye Karaköse, yaşanan sürecin basit bir alışkanlık değil, "dijital sömürü" olduğunu vurguladı.
Çocuklara dijital sömürü kuşatması! Uzmanlar uyardı
Karaköse, çocukların dikkat ve duygularının algoritmalarca hedef alındığını belirterek bu durumun anksiyete, kronik uykusuzluk ve dikkat dağınıklığı gibi psikolojik rahatsızlıkları tetiklediğini dile getirdi.
Dijital İletişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık ise kullanıcıların farkında bile olmadan ekran karşısında daha fazla zaman geçirmeye yönlendirildiğinin altını çizdi.
META'YA MİLAT NİTELİĞİNDE YAPTIRIM: BİLDİRİM KISITLAMASI GELDİ
Sosyal medya devlerinin, beynin dopamin döngüsünü manipüle ederek kullanıcıları içeride tuttuğu belirtilen haberde, Meta'ya verilen emsal cezanın arka planı aktarıldı. Prof. Dr. Ali Murat Kırık, alınan bu kararla birlikte sosyal medya şirketlerinin artık yalnızca paylaşılan içeriklerden değil, kullanıcıyı bağımlı kılan algoritmik sistemlerden de sorumlu tutulacağını ifade etti.
Emsal cezanın ardından ABD'de bir mahkeme tarafından 18 yaş altı kullanıcılara yönelik bildirim kısıtlaması getirildi. Buna göre, dev şirket okul saatleri olan hafta içi 08.00-15.00 ile gece 22.00-07.00 saatleri arasında New Mexico'daki reşit olmayan kullanıcılara bildirim gönderemeyecek.
"SONSUZ KAYDIRMA" İLE DURMA NOKTASI YOK EDİLİYOR
Kullanıcıların platformda kalma sürelerini uzatmak için psikolojik hileler uygulandığını belirten Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "sonsuz kaydırma" (infinite scroll) özelliğiyle kişiye durma noktası bırakılmadığını, otomatik oynatma sistemleriyle de bir içerik biter bitmez diğerinin devreye sokulduğunu aktardı.
AİLELERE UYARI: "TABİAT BOŞLUK KABUL ETMEZ"
Ebeveynlerin rolüne dikkat çeken Klinik Psikolog Rukiye Karaköse, sosyal medyada uzun saatler geçiren anne babaların çocuklara sağlıklı haz alanları sunamaması durumunda, oluşan boşluğun dijital mecralarla dolacağını belirtti.
Çözümün katı yasaklardan ziyade doğru yönlendirme ve sağlıklı iletişimden geçtiğini vurgulayan Karaköse, ebeveynlere şu tavsiyelerde bulundu:
- Dijital riskler hakkında çocuklarla açık ve samimi iletişim kurun.
- Ev içerisinde net ve tavizsiz dijital sınırlar belirleyin.
- Ailece ortak "ekransız zaman" dilimleri oluşturun.
Büyükelçi atamaları gerçekleşti
Spor salonu üyeliğini iptal etmek isteyenler dikkat