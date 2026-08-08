Sosyal medyada sinsi tuzak | Sonsuz kaydırma! Uzmanlar uyardı: “Çocukların duyguları sömürülüyor”

Dijital İletişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık.

META'YA MİLAT NİTELİĞİNDE YAPTIRIM: BİLDİRİM KISITLAMASI GELDİ

Sosyal medya devlerinin, beynin dopamin döngüsünü manipüle ederek kullanıcıları içeride tuttuğu belirtilen haberde, Meta'ya verilen emsal cezanın arka planı aktarıldı. Prof. Dr. Ali Murat Kırık, alınan bu kararla birlikte sosyal medya şirketlerinin artık yalnızca paylaşılan içeriklerden değil, kullanıcıyı bağımlı kılan algoritmik sistemlerden de sorumlu tutulacağını ifade etti.

Emsal cezanın ardından ABD'de bir mahkeme tarafından 18 yaş altı kullanıcılara yönelik bildirim kısıtlaması getirildi. Buna göre, dev şirket okul saatleri olan hafta içi 08.00-15.00 ile gece 22.00-07.00 saatleri arasında New Mexico'daki reşit olmayan kullanıcılara bildirim gönderemeyecek.

"SONSUZ KAYDIRMA" İLE DURMA NOKTASI YOK EDİLİYOR

Kullanıcıların platformda kalma sürelerini uzatmak için psikolojik hileler uygulandığını belirten Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "sonsuz kaydırma" (infinite scroll) özelliğiyle kişiye durma noktası bırakılmadığını, otomatik oynatma sistemleriyle de bir içerik biter bitmez diğerinin devreye sokulduğunu aktardı.