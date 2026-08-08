RTÜK'ün ATV'ye kestiği astronomik ceza 17/25 Aralık dönemini anımsattı! Milli yayınlara "yaptırım" kıskacı: Turkuvaz Medya neden hedefte?
RTÜK'ün ATV'ye uyguladığı astronomik para cezası, "hakkaniyetten uzak" düzeni bir kez daha gözler önüne serdi. Dijital platformlarda denetimsizlik kol gezerken, milli medya hem ağır hem de adil olmayan denetimlerle yıpratılmaya çalışılıyor. Bu durum geçmişteki FETÖ güdümlü uygulamaları akıllara getiriyor. Özellikle 17/25 Aralık sürecinde A Haber'e 300'e yakın RTÜK yaptırımı uygulanmıştı. 15 Temmuz darbe girişimine karşın büyük direniş gösteren, Turkuvaz Medya Grubu bugün bir kez daha hedefte. Hem de dijital kuşatmaya karşın milli medyanın öneminin arttığı bir dönemde!
Sosyal medya platformları ve sanal medya kuruluşlarındaki denetimsizlik, aile ve toplum yapısının temeline dinamit döşerken, yerli konvansiyonel medya hem ağır hem de adil olmayan denetimlerle yıpratılmaya çalışılıyor.
Dijital medyanın daha düşük maliyetler ve vergisiz reklam gelirleriyle faaliyetlerini sürdürdüğü ortamda TV yayıncılığı ağır ekonomik yaptırım baskısı altında.
Dijital tehlike: "Platformlar denetlenmezse aile yapısı ve toplum bozulur"
RTÜK'TEN ATV'YE CEZA
Bu durumun son örneği Haziran 2026 tarihli Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kararıyla bir kez daha gözler önüne serildi. RTÜK kararında ATV de yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında yer aldı.
Bir program içeriği gerekçe gösterilerek ATV'ye yaklaşık 8 milyon lira idari para cezası uygulandı.
MİLLİ MEDYA HEDEFTE!
YouTube, Netflix ve TikTok vb. dijital mecralardaki denetimsizlik kol gezerken, milli medyanın astronomik cezalarla tahakküm altına alınmak istenmesi kafalarda soru işareti bıraktı.
Sanal platformlar "başıboş" buldukları zeminde algoritma oyunları ile toplumu manipüle edip hakikati karartıyor. LGBT gibi sapkın akımların mihmandarlığını yapıp şiddeti teşvik ediyor.
Buna karşın RTÜK'ün dijitale çürümeye dönük etkin bir yaptırım sistemi bulunmuyor. Elekten sadece yerli medya geçiriliyor.
RTÜK'E "HAKKANİYET" ÇAĞRISI: SANAL MEDYA DA AYNI ELEKTEN GEÇMELİ
Ortaya çıkan adaletsizlik haklı isyanları da beraberinde getiriyor. Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ, "RTÜK televizyonları nasıl ciddi şekilde denetliyorsa, ciddi ciddi cezalar veriyorsa, sanal medyanın da aynı elekten geçirilmesi lazım" açıklamasında bulundu.
"A HABER NASIL DENETLENİYORSA BU PLATFORMLAR DA DENETLENMELİ"
Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık ise "A Haber nasıl bir denetime tabi tutuluyorsa bu platformların da aynı şekilde denetlenmesi gerekir. Çünkü burada asıl hedef, Türk aile yapısının bozulmasıdır. Aile yapısı bozulursa toplum bozulur, toplum bozulursa da ülkede ciddi sorunlar ortaya çıkar" değerlendirmesini yaptı.
NEDEN TURKUVAZ MEDYA GRUBU?
15 Temmuz darbe girişimine karşın büyük direniş gösteren, milli iradenin sesi olan Turkuvaz Medya Grubu'nun cezalandırılması ise son derece manidar...
17/25 ARALIK DÖNEMİNDE A HABER'E UYGULANAN YAPTIRIMLAR UNUTULMUYOR
RTÜK'ün Haziran 2026 tarihli kararı, geçmişteki FETÖ güdümlü uygulamaları akıllara getirdi. Özellikle 17/25 Aralık sürecinde A Haber'e 300'e yakın RTÜK yaptırımı uygulanmıştı.
Aradan geçen yıllara rağmen bugün tartışılan sadece para cezası değil. Mesele "Medya ekonomisi", "Dijital egemenlik", "Kültürel güvenlik" ve "Yayıncılıkta adalet" başlıklarının kesiştiği daha geniş bir alanı kapsıyor. Çünkü iletişim çağında bilgiyi üreten ve algıyı yöneten, geleceği şekillendirme gücünü de büyük ölçüde elinde bulunduruyor.
Medyamız "denetimsiz" bir dijital kuşatma altındayken, yerli ve milli mecraların güçlendirilmek yerine cezalandırılması kafalarda soru işareti bırakıyor.