RTÜK'ün ATV'ye kestiği astronomik ceza 17/25 Aralık dönemini anımsattı! Milli yayınlara "yaptırım" kıskacı: Turkuvaz Medya neden hedefte?





RTÜK'E "HAKKANİYET" ÇAĞRISI: SANAL MEDYA DA AYNI ELEKTEN GEÇMELİ



Ortaya çıkan adaletsizlik haklı isyanları da beraberinde getiriyor. Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ, "RTÜK televizyonları nasıl ciddi şekilde denetliyorsa, ciddi ciddi cezalar veriyorsa, sanal medyanın da aynı elekten geçirilmesi lazım" açıklamasında bulundu.



"A HABER NASIL DENETLENİYORSA BU PLATFORMLAR DA DENETLENMELİ"



Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık ise "A Haber nasıl bir denetime tabi tutuluyorsa bu platformların da aynı şekilde denetlenmesi gerekir. Çünkü burada asıl hedef, Türk aile yapısının bozulmasıdır. Aile yapısı bozulursa toplum bozulur, toplum bozulursa da ülkede ciddi sorunlar ortaya çıkar" değerlendirmesini yaptı.





NEDEN TURKUVAZ MEDYA GRUBU?



15 Temmuz darbe girişimine karşın büyük direniş gösteren, milli iradenin sesi olan Turkuvaz Medya Grubu'nun cezalandırılması ise son derece manidar...



17/25 ARALIK DÖNEMİNDE A HABER'E UYGULANAN YAPTIRIMLAR UNUTULMUYOR



RTÜK'ün Haziran 2026 tarihli kararı, geçmişteki FETÖ güdümlü uygulamaları akıllara getirdi. Özellikle 17/25 Aralık sürecinde A Haber'e 300'e yakın RTÜK yaptırımı uygulanmıştı.



Aradan geçen yıllara rağmen bugün tartışılan sadece para cezası değil. Mesele "Medya ekonomisi", "Dijital egemenlik", "Kültürel güvenlik" ve "Yayıncılıkta adalet" başlıklarının kesiştiği daha geniş bir alanı kapsıyor. Çünkü iletişim çağında bilgiyi üreten ve algıyı yöneten, geleceği şekillendirme gücünü de büyük ölçüde elinde bulunduruyor.