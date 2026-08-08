Gökhan Günaydın’dan Erdal Beşikçioğlu’na uyuşturucu tepkisi
Etimesgut Belediyesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Siz kamu görevini nasıl yapıyorsunuz?” sözleriyle tepki gösterdi. Günaydın’ın daha önce Beşikçioğlu’na destek vermesi dikkat çekerken, uyuşturucuya ilişkin geçmişi bilinen Beşikçioğlu’nun Özgür Özel ve Günaydın’ın CHP yönetiminde olduğu dönemde aday gösterilmiş olması da yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Erdal Beşikçioğlu'ndan, hakkındaki ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınmıştı.
Yapılan incelemelerde Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
GÜNAYDIN'DAN BEŞİKÇİOĞLU'NA SERT SÖZLER
Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, katıldığı bir YouTube programında Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testinin pozitif çıkmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Günaydın, şu ifadeleri kullandı:
"Adam uyuşturucu kullanıyor. Başkanın kullanıyor, başkan yardımcın kullanıyor. Ne oluyor arkadaş? Siz kamu görevini nasıl yapıyorsunuz acaba? 'Bu onun özel yaşamıdır' diyemem."
"SİYASETE GİRDİYSEN ONA UYGUN DAVRANACAKSIN"
Günaydın açıklamasının devamında, "Eğer siyasete girdiysen siyasetin koşulları var. Hele bugünkü siyasetin koşulları var. Ona uygun davranacaksın. Özel hayatı için de, kamusal hayatı için de insanın kendine çeki düzen vermesini beklemek bizim hakkımız değil mi?" dedi.
BEŞİKÇİOĞLU NEDEN TUTUKLANDI?
Beşikçioğlu'nun tutuklanması uyuşturucu testi nedeniyle gerçekleşmedi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Beşikçioğlu hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "edimin ifasına fesat karıştırmak", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma", "icbar suretiyle irtikap", "zimmet" ve "rüşvet almak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Beşikçioğlu'nun Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklandığı bildirildi.
Bakanlık ayrıca Beşikçioğlu'nun, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
OPERASYON SONRASI BEŞİKÇİOĞLU'NA DESTEK VERMİŞTİ
Gökhan Günaydın, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyonun ardından yaptığı açıklamada soruşturmanın yürütülme şekline tepki göstermişti.
Beşikçioğlu'nun yerel seçimlerde aldığı oy oranına dikkat çeken Günaydın, belediye başkanının gözaltına alınması yerine ifadeye çağrılabileceğini savunmuştu.
Günaydın, "Etimesgut Belediyesine bir soruşturma yapılacaksa eğer belediye başkanını insani bir saatte davet etsen, gelmez mi?" ifadelerini kullanmıştı.
Beşikçioğlu'nun tutuklanmasının ardından da belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin eleştirilerini sürdürmüştü.
UYUŞTURUCU DOSYASI YILLAR ÖNCE GÜNDEME GELMİŞTİ
Beşikçioğlu'nun uyuşturucuya ilişkin geçmişte hakkında işlem yapıldığı da daha önce kamuoyuna yansımıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak" suçundan kamu davasının açılması 5 yıl süreyle ertelenmişti.
Beşikçioğlu hakkında bir yıl süreyle tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
BUGÜN ELEŞTİRDİKLERİ İSMİ O DÖNEM ADAY GÖSTERDİLER
Günaydın'ın bugün kamu görevi üzerinden eleştirdiği Beşikçioğlu, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı, Günaydın'ın ise Grup Başkanvekili olduğu dönemde Etimesgut'tan aday gösterilmişti. Beşikçioğlu'nun uyuşturucuya ilişkin geçmişi ise adaylık kararından yıllar önce kamuoyuna yansımıştı.
CHP'deki ayrışmanın ardından Özel ve Günaydın Yeni Parti'ye geçerken, Beşikçioğlu CHP'de kalmayı tercih etmişti. Günaydın'ın bugün "kamu görevi" vurgusuyla eleştirdiği Beşikçioğlu'nun uyuşturucuya ilişkin geçmişinin adaylık döneminde de biliniyor olması, o süreçte benzer bir itirazın kamuoyuna yansımamış olmasını yeniden gündeme taşıdı.