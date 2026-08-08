Gökhan Günaydın’dan Erdal Beşikçioğlu’na uyuşturucu tepkisi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Erdal Beşikçioğlu'ndan, hakkındaki ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınmıştı.

"Adam uyuşturucu kullanıyor. Başkanın kullanıyor, başkan yardımcın kullanıyor. Ne oluyor arkadaş? Siz kamu görevini nasıl yapıyorsunuz acaba? 'Bu onun özel yaşamıdır' diyemem."

Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, katıldığı bir YouTube programında Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testinin pozitif çıkmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

"SİYASETE GİRDİYSEN ONA UYGUN DAVRANACAKSIN"

Günaydın açıklamasının devamında, "Eğer siyasete girdiysen siyasetin koşulları var. Hele bugünkü siyasetin koşulları var. Ona uygun davranacaksın. Özel hayatı için de, kamusal hayatı için de insanın kendine çeki düzen vermesini beklemek bizim hakkımız değil mi?" dedi.

BEŞİKÇİOĞLU NEDEN TUTUKLANDI?

Beşikçioğlu'nun tutuklanması uyuşturucu testi nedeniyle gerçekleşmedi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Beşikçioğlu hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "edimin ifasına fesat karıştırmak", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma", "icbar suretiyle irtikap", "zimmet" ve "rüşvet almak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Beşikçioğlu'nun Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklandığı bildirildi.

Bakanlık ayrıca Beşikçioğlu'nun, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.