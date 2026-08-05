CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları hızla devam ediyor. Her yeni günde bir başka skandalla gündeme gelen CHP'den ayrılan Yeni Parti'de Manisa Büyükşehir Belediyesi de patlak verdi.

YALIM'IN İFADELERİ DOĞRULTUSUNDA OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadeler doğrultusunda 10 Haziran'da Manisa'da operasyon düzenlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve HTS kayıtları doğrultusunda Şehzadeler Belediyesi iştiraki Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve çeşitli dokümanlara incelenmek üzere el konuldu.

Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)

3 KİŞİYE TUTUKLAMA

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren Özkan Yalım'ın, Denizli'de Demirhan Gözaçan'a 1 milyon TL teslim ettiğini beyan ettiği, Gözaçan'ın ise 'çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma' ve 'rüşvet' suçlarından tutuklu bulunduğu belirtildi. Gözaçan, bu dosya kapsamında tutuklanırken, Anıl Demir ile Cem Yüzer de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper

YENİ PARTİ İL BAŞKANI GÖZALTINDA

Dosyanın yetki kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmesinin ardından yürütülen soruşturmada Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de bugün gözaltına alındı. Özalper'in işlemlerinin ardından Ankara'ya götürüleceği ve ifadesinin burada alınacağı öğrenildi.