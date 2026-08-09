Öğrenci affı Resmi Gazete'de yayımlandı! Üniversiteye dönüş şartları neler?

2. SAHTE BELGE KULLANANLAR

Kayıt aşamasında sahte belge sunan veya sahtecilik sebebiyle üniversiteyle ilişiği kesilenler aftan faydalanamayacak.

3. TERÖR İLTİSAKI VE İRTİBATI OLANLAR

Terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca (MGK) devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, iltisakı veya irtibatı nedeniyle kaydı silinenler hak talep edemeyecek.

4. ASKERİ VE EMNİYET AKADEMİSİ ÖĞRENCİLERİ:

Anayasa'nın 132. maddesine tabi olan Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Milli Savunma Üniversitesi'ne (MSÜ) bağlı Harp Okulları, Astsubay Meslek Yüksekokulları ve enstitüler düzenleme dışındadır. Ayrıca bu kurumlar nam ve hesabına diğer üniversitelerde okurken ilişiği kesilenler de aftan yararlanamaz.

AFTAN YARARLANANLARA YATAY GEÇİŞ VE AÇIK ÖĞRETİM İMKANI

Geçici Madde 85 ile üniversitesine dönen öğrencilere farklı eğitim seçenekleri de sunulmaktadır:

Örgün Eğitim Yatay Geçişi: Ayrıldığı kurumuna yeniden kayıt yaptıran öğrenciler; ÖSYS/YKS giriş yılı puanlarının, geçmek istedikleri diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması şartıyla yatay geçiş başvurusu yapabilecek. Üniversiteler fiziki kapasitelerine göre kontenjan belirleyecek, usul ve esaslar senatolar tarafından kararlaştırılacak.

Açık öğretime Geçiş Kapısı: Hak kazanan öğrenciler; Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim ön lisans veya lisans eşdeğer programlarına yatay geçiş yapabilecek. Sürecin yürütülmesi YÖK tarafından düzenlenecek.

BAŞKASINA TEZ YAZANA ADLİ PARA CEZASI

Düzenlemeyle akademik çalışmalara ilişkin yeni yaptırımlar da getirildi. Kişisel emeği ve akademik birikimi dışında, başkasına kısmen veya tamamen yazdırdığı tez, makale, kitap veya proje üzerinden akademik derece ya da unvan elde edenlerin bu derece ve unvanları geri alınacak, üniversite öğretim mesleğinden çıkarılabilecek.

Bu çalışmaların başkaları adına hazırlanması veya buna aracılık edilmesi halinde 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak. Fiilin meslek edinilerek işlenmesi halinde ceza, 10 bin günden az, 20 bin günden fazla olamayacak.

MEVZUATA AYKIRI EĞİTİM KURUMU AÇANLARA HAPİS CEZASI

Kanunla, yurt dışındaki bir eğitim kurumu adına Türkiye'de mevzuata aykırı olarak eğitim kurumu açanlara ve işletenlere 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Bu kapsamda, yasaklanan kurum ve fiillerin tanıtımını yapanlara, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 50 günden 500 güne kadar adli para cezası verilecek.

Türk veya yabancı yükseköğretim kurumlarına ait diploma, mezuniyet belgesi veya sertifika belgesini sahte olarak düzenleyen ve düzenletenler Türk Ceza Kanunu'nun, "Resmi belgede sahtecilik" hükmüne göre cezalandırılacak.

"HİÇBİR GENCİMİZİN HAYALİNİN YARIM KALMASINI İSTEMİYORUZ"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, söz konusu kanun ile yükseköğretimde kapsamlı bir öğrenci affı düzenlemesinin hayata geçtiğini belirtti.

Hazırlık ve intibak dahil olmak üzere ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrenciler ile bir programı kazanarak kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt yaptıramayan gençlere, kanunda belirtilen şartlar çerçevesinde yükseköğretime yeniden dönme imkanı sunulduğunu aktaran Özvar, düzenlemeden yararlanabilecek öğrencilerin dört ay içinde ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurarak 2026-2027 akademik yılında öğrenimlerine yeniden başlayabileceklerini kaydetti.

Düzenlemenin yükseköğretimle bağı çeşitli nedenlerle kopan öğrenciler için önemli bir fırsat sunduğunu, eğitim yolculuğunun beklenmedik sebeplerle kesintiye uğrayabileceğini kaydeden Özvar, "Hiçbir gencimizin hayalinin yarım kalmasını istemiyoruz. Öğrencilerimizi yeniden üniversitelerimizde görmekten büyük mutluluk duyacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Affı Genel Soru-Cevap Tablosu

Soru Cevap Öğrenci affı yürürlüğe girdi mi? Evet. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Öğrenci affından kimler yararlanabilecek? Kanunda belirtilen istisnalar dışında çeşitli nedenlerle üniversiteyle ilişiği kesilenler yararlanabilecek. Kendi isteğiyle üniversiteden ayrılanlar dönebilecek mi? Evet. Kanunda belirtilen istisnalar dışında kendi isteğiyle ilişiğini kesenler de kapsamda. Üniversiteyi kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar yararlanabilecek mi? Evet. Bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara da yeniden öğrenim hakkı tanındı. Hangi eğitim kademeleri kapsamda? Hazırlık, intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü eğitim kademeleri kapsamda. Başvuru için ne kadar süre var? Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde başvuru yapılması gerekiyor. Başvuru nereye yapılacak? Öğrencinin ilişiğinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandığı yükseköğretim kurumuna başvurulacak. Öğrenciler ne zaman eğitime başlayabilecek? Düzenlemeden yararlanan öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Askerlik yapanlar öğrenci affından yararlanabilecek mi? Evet. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapanlar da kapsamda. Askerlik yapanların başvuru süresi ne kadar? Terhis tarihinden itibaren 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları gerekiyor. Öğrenci affından yararlananlar yatay geçiş yapabilecek mi? Belirli şartları sağlamaları halinde yatay geçiş yapabilecekler. Açıköğretime geçiş mümkün mü? Evet. Belirli şartlarla Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul üniversitelerindeki eşdeğer açıköğretim programlarına yatay geçiş imkanı bulunuyor. Kimler öğrenci affından yararlanamayacak? Bazı ağır suçlardan mahkum olanlar, sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler ve kanunda belirtilen bazı terör bağlantılı nedenlerle ilişiği kesilenler kapsam dışında. Polis Akademisi öğrencileri kapsamda mı? Hayır. Polis Akademisi ve bağlı eğitim kurumları kapsam dışında. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencileri kapsamda mı? Hayır. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile bağlı eğitim kurumları kapsam dışında. MSÜ öğrencileri öğrenci affından yararlanabilecek mi? Hayır. MSÜ'ye bağlı Harp Okulları, Astsubay Meslek Yüksekokulları ve enstitüler kapsam dışında. Azami öğrenim süresini dolduran son sınıf öğrencilerine hak verildi mi? Evet. Belirli şartlarla başarısız olunan veya alınamayan dersler için iki ek sınav/tekrar hakkı tanındı. Ara sınıf öğrencilerine ek sınav hakkı var mı? Hayır. Azami öğrenim süresini dolduran ara sınıf öğrencilerine bu kapsamda ek sınav hakkı verilmiyor. Uygulamalı veya intörn eğitimini tamamlamayanlara hak tanındı mı? Evet. Belirli şartları taşıyan öğrencilere uygulamalı veya intörn eğitimlerini tamamlama imkanı sağlandı.