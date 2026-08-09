Öğrenci affı Resmi Gazete'de yayımlandı! Üniversiteye dönüş şartları neler?
Üniversite öğrenci affı Resmi Gazete'de yayımlandı! Geçici Madde 85 ile kaydı silinenlere geri dönüş yolu açıldı. Başvuru şartları, tarihler ve tüm detaylar...
Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kanunundaki Geçici Madde 85 ile kaydı silinen veya üniversiteyi kazandığı halde kayıt yaptıramayan yüz binlerce öğrenciye yeniden öğrenim hakkı tanındı. Belirli ağır suçlar ve güvenlik istisnaları hariç tutulan düzenlemede başvurular 4 ay içinde yapılacak. Hak sahipleri 2026-2027 eğitim-öğretim yılında üniversitelerine dönebilecek. Düzenlemeyle akademik usulsüzlüklere ve mevzuata aykırı eğitim faaliyetlerine yönelik yeni yaptırımlar da getirildi. İşte üniversite affının başvuru şartları, yatay geçiş detayları, yeni cezalar ve tüm istisnalar...
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?
Yayımlanan Geçici Madde 85 düzenlemesi; hazırlık sınıfı dâhil ön lisans, lisans, intibak, lisans tamamlama ve lisansüstü düzeyindeki tüm öğrencileri kapsama alıyor.
Öğrenim hakkından yararlanabilecek gruplar şunlardır:
- Kendi isteğiyle üniversiteyle ilişiğini kesenler,
- Çeşitli nedenlerle kaydı silinen veya ilişiği kesilenler,
- Bir yükseköğretim programını kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayan adaylar.
ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
Düzenlemeden faydalanmak isteyen adaylar için 4 aylık kritik başvuru süresi başladı.
Başvuru Yeri: Öğrencilerin ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları ilgili yükseköğretim kurumuna doğrudan müracaat etmeleri gerekmektedir.
Eğitim Başlangıcı: Gerekli şartları taşıyan öğrenciler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 44. maddesi hükümleri çerçevesinde 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde ders başı yapabilecek.
Askerlik Yapanlar İçin Özel Süre: Maddenin yürürlüğe girdiği tarihte silahaltında bulunan yükümlüler, terhis tarihlerini takip eden 2 ay içinde başvurmaları durumunda aftan yararlanabilecek. Askerlik ertelemeleri ise 7179 sayılı Kanun esaslarına göre yeniden düzenlenecek.
ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANAMAZ? (KAPSAM DIŞI SUÇLAR VE İSTİSNALAR)
Yasa geniş bir kitleye hitap etmekle birlikte, kamu vicdanını etkileyen ağır suçlar ve güvenlik maddeleri nedeniyle bazı grupları kapsam dışında tutmuştur.
1. AĞIR CEZA HÜKÜMLÜLERİ
Türk Ceza Kanunu kapsamında aşağıda belirtilen suçlardan mahkûmiyeti bulunanlar öğrenim hakkından yararlanamaz:
- Terör suçları,
- Kasten öldürme (TCK m. 81, 82, 83),
- İşkence ve eziyet (TCK m. 94, 95, 96),
- Cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı (TCK m. 102, 103),
- Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (TCK m. 188),
- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71. maddesindeki suçlar.
2. SAHTE BELGE KULLANANLAR
Kayıt aşamasında sahte belge sunan veya sahtecilik sebebiyle üniversiteyle ilişiği kesilenler aftan faydalanamayacak.
3. TERÖR İLTİSAKI VE İRTİBATI OLANLAR
Terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca (MGK) devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, iltisakı veya irtibatı nedeniyle kaydı silinenler hak talep edemeyecek.
4. ASKERİ VE EMNİYET AKADEMİSİ ÖĞRENCİLERİ:
Anayasa'nın 132. maddesine tabi olan Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Milli Savunma Üniversitesi'ne (MSÜ) bağlı Harp Okulları, Astsubay Meslek Yüksekokulları ve enstitüler düzenleme dışındadır. Ayrıca bu kurumlar nam ve hesabına diğer üniversitelerde okurken ilişiği kesilenler de aftan yararlanamaz.
AFTAN YARARLANANLARA YATAY GEÇİŞ VE AÇIK ÖĞRETİM İMKANI
Geçici Madde 85 ile üniversitesine dönen öğrencilere farklı eğitim seçenekleri de sunulmaktadır:
Örgün Eğitim Yatay Geçişi: Ayrıldığı kurumuna yeniden kayıt yaptıran öğrenciler; ÖSYS/YKS giriş yılı puanlarının, geçmek istedikleri diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması şartıyla yatay geçiş başvurusu yapabilecek. Üniversiteler fiziki kapasitelerine göre kontenjan belirleyecek, usul ve esaslar senatolar tarafından kararlaştırılacak.
Açık öğretime Geçiş Kapısı: Hak kazanan öğrenciler; Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim ön lisans veya lisans eşdeğer programlarına yatay geçiş yapabilecek. Sürecin yürütülmesi YÖK tarafından düzenlenecek.
BAŞKASINA TEZ YAZANA ADLİ PARA CEZASI
Düzenlemeyle akademik çalışmalara ilişkin yeni yaptırımlar da getirildi. Kişisel emeği ve akademik birikimi dışında, başkasına kısmen veya tamamen yazdırdığı tez, makale, kitap veya proje üzerinden akademik derece ya da unvan elde edenlerin bu derece ve unvanları geri alınacak, üniversite öğretim mesleğinden çıkarılabilecek.
Bu çalışmaların başkaları adına hazırlanması veya buna aracılık edilmesi halinde 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak. Fiilin meslek edinilerek işlenmesi halinde ceza, 10 bin günden az, 20 bin günden fazla olamayacak.
MEVZUATA AYKIRI EĞİTİM KURUMU AÇANLARA HAPİS CEZASI
Kanunla, yurt dışındaki bir eğitim kurumu adına Türkiye'de mevzuata aykırı olarak eğitim kurumu açanlara ve işletenlere 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Bu kapsamda, yasaklanan kurum ve fiillerin tanıtımını yapanlara, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 50 günden 500 güne kadar adli para cezası verilecek.
Türk veya yabancı yükseköğretim kurumlarına ait diploma, mezuniyet belgesi veya sertifika belgesini sahte olarak düzenleyen ve düzenletenler Türk Ceza Kanunu'nun, "Resmi belgede sahtecilik" hükmüne göre cezalandırılacak.
"HİÇBİR GENCİMİZİN HAYALİNİN YARIM KALMASINI İSTEMİYORUZ"
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, söz konusu kanun ile yükseköğretimde kapsamlı bir öğrenci affı düzenlemesinin hayata geçtiğini belirtti.
Hazırlık ve intibak dahil olmak üzere ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrenciler ile bir programı kazanarak kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt yaptıramayan gençlere, kanunda belirtilen şartlar çerçevesinde yükseköğretime yeniden dönme imkanı sunulduğunu aktaran Özvar, düzenlemeden yararlanabilecek öğrencilerin dört ay içinde ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurarak 2026-2027 akademik yılında öğrenimlerine yeniden başlayabileceklerini kaydetti.
Düzenlemenin yükseköğretimle bağı çeşitli nedenlerle kopan öğrenciler için önemli bir fırsat sunduğunu, eğitim yolculuğunun beklenmedik sebeplerle kesintiye uğrayabileceğini kaydeden Özvar, "Hiçbir gencimizin hayalinin yarım kalmasını istemiyoruz. Öğrencilerimizi yeniden üniversitelerimizde görmekten büyük mutluluk duyacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.