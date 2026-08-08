Adalet Bakanı Gürlek'ten suç örgütlerine ve sokak çetelerine net mesaj: "Devlet tepenize binecek"
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gürlek Büyükçekmece Adliyesi'nde yaptığı açıklamada uyuşturucu, sanal kumar ve sokak çetelerine karşı çok sert uyarılarda bulundu. Son 6 ayda yasa dışı bahis ve kripto hesaplarında 1 trilyon lirayı aşan işlem hacminin tespit edildiğini açıklayan Bakan, "Devlet tepenize binecek" dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Büyükçekmece Adliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve sokak çeteleriyle mücadelede yeni bir boyuta geçildiğini belirten Gürlek, "Devlet tepenize binecek ve gereği neyse yapacak" dedi.
"DEVLET TEPENİZE BİNECEK!"
İstanbul'un nüfus yoğunluğu en yüksek ilçelerinden biri olan Esenyurt'ta İçişleri Bakanı ile birlikte saha incelemesi ve istişare toplantısı gerçekleştiren Adalet Bakanı, toplantı sonrası basın mensuplarına ve vatandaşlara hitap etti. Esenyurt'u suçun merkezi haline getirmek isteyen tüm illegal yapılanmalara karşı kararlılık mesajı verildi.
"PEŞİNİZDEYİZ, YAPTIĞINIZ YANINIZA KAR KALMAYACAK"
Suç zincirinin tüm halkalarını hedef aldıklarını vurgulayan Adalet Bakanı, torbacısından baronuna, tetikçisinden azmettiricisine kadar tüm illegal yapılara şu sözlerle seslendi:
"Uyuşturucu, bahis, kumar ve sokak çeteleri; torbacısından baronuna, tetikçisinden azmettiricisine, bireysel ve organize sanal kumar yapılanmalarının faillerine kadar herkes şunu bilsin ki: Peşinizdeyiz. Yaptığınız yanınıza kar kalmayacak ve Türk milleti adına, hukuk çerçevesinde hesaba çekileceksiniz. Asla meydanı boş sanmayın. Devlet buradadır ve vatandaşının yanındadır."
YASA DIŞI BAHİSTE TESPİT EDİLEN İŞLEM HACMİ 1 TRİLYON LİRAYI AŞTI
Organize suçlarla mücadelede kurumlar arası koordinasyonu kalıcı bir yapıya kavuşturduklarını belirten Bakan, 24 Nisan 2026 tarihinde Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığının kurulduğunu, 22 Haziran 2026'da ise kapsamlı bir genelge yayımlandığını hatırlattı.
2026 yılının Şubat-Temmuz dönemini kapsayan son 6 aylık bilançoya dair kritik verileri paylaşan Adalet Bakanı:
Yüz Milyonlarca Liralık El Koyma: Yüksek miktarda döviz, milyarlarca lira değerinde uyuşturucu madde ve üretim girdisi ile binlerce taşınmaz, araç, banka hesabı ve şirket soruşturma süreçlerine dahil edildi.
1 Trilyon Liralık İşlem Hacmi: Yasa dışı bahis siteleri ve kripto varlık hesaplarına yönelik operasyonlarda tespit edilen toplam işlem hacmi 1 trilyon Türk lirasını aştı.
SUÇUN FİNANSAL DAMARLARI KESİLECEK
Örgütlü suçun sadece bir asayiş meselesi değil, aynı zamanda devasa bir kayıt dışı ekonomi olduğunu vurgulayan Bakan, "Bundan sonra suçun görünen yüzüne değil, onu besleyen finansal damarlara yöneleceğiz. Suç gelirini koruyamayan, parasını sisteme sokamayan, taşınmazını ve şirketini kullanamayan örgüt ayakta kalamaz" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamaları ise şöyle: "Esenyurt ilçemizde 800 kilo uyuşturucu emniyet çalışmaları gayretiyle ele geçirildi. "Terörsüz Türkiye" teklifi kanun olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçmiş olacak. Burada en büyük pay Cumhurbaşkanımıza ait."
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE YOĞUNLAŞILACAK 5 KRİTİK ALAN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın net talimatları doğrultusunda mücadelede yeni bir boyuta geçildiğini belirten Adalet Bakanı, önümüzdeki süreçte odaklanılacak 5 temel alanı şöyle sıraladı:
Suç Gelirlerinin Takibi: Suç gelirlerinin takibi ve geri alınmasında ihtisaslaşma artırılacak.
Kripto ve Dijital Takip: Kripto varlıklar, elektronik para kuruluşları ve dijital ödeme sistemleri üzerinden yürütülen aklama yöntemlerine karşı teknik kapasite güçlendirilecek.
Uluslararası Adli İş Birliği: İade ve ortak soruşturma süreçleri hızlandırılacak.
Uzman Yargı Kadrosu: Savcıların örgütlü suç, narkotik ve mali analiz alanındaki uzmanlıkları sürekli eğitimlerle desteklenecek.
Veri ve Analiz Altyapısı: İllerin saha tecrübesi, ortak veri ve analiz altyapısıyla buluşturulacak.