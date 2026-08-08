Adalet Bakanı Gürlek'ten suç örgütlerine ve sokak çetelerine net mesaj: "Devlet tepenize binecek"

İstanbul'un nüfus yoğunluğu en yüksek ilçelerinden biri olan Esenyurt'ta İçişleri Bakanı ile birlikte saha incelemesi ve istişare toplantısı gerçekleştiren Adalet Bakanı, toplantı sonrası basın mensuplarına ve vatandaşlara hitap etti. Esenyurt'u suçun merkezi haline getirmek isteyen tüm illegal yapılanmalara karşı kararlılık mesajı verildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Büyükçekmece Adliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve sokak çeteleriyle mücadelede yeni bir boyuta geçildiğini belirten Gürlek, "Devlet tepenize binecek ve gereği neyse yapacak" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek (sol 2) ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi (solda), Recep Tayyip Erdoğan Parkı'ndaki sosyal alanları inceleyerek, burada gençler ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

"PEŞİNİZDEYİZ, YAPTIĞINIZ YANINIZA KAR KALMAYACAK"

Suç zincirinin tüm halkalarını hedef aldıklarını vurgulayan Adalet Bakanı, torbacısından baronuna, tetikçisinden azmettiricisine kadar tüm illegal yapılara şu sözlerle seslendi:

"Uyuşturucu, bahis, kumar ve sokak çeteleri; torbacısından baronuna, tetikçisinden azmettiricisine, bireysel ve organize sanal kumar yapılanmalarının faillerine kadar herkes şunu bilsin ki: Peşinizdeyiz. Yaptığınız yanınıza kar kalmayacak ve Türk milleti adına, hukuk çerçevesinde hesaba çekileceksiniz. Asla meydanı boş sanmayın. Devlet buradadır ve vatandaşının yanındadır."

YASA DIŞI BAHİSTE TESPİT EDİLEN İŞLEM HACMİ 1 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Organize suçlarla mücadelede kurumlar arası koordinasyonu kalıcı bir yapıya kavuşturduklarını belirten Bakan, 24 Nisan 2026 tarihinde Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığının kurulduğunu, 22 Haziran 2026'da ise kapsamlı bir genelge yayımlandığını hatırlattı.

2026 yılının Şubat-Temmuz dönemini kapsayan son 6 aylık bilançoya dair kritik verileri paylaşan Adalet Bakanı:

Yüz Milyonlarca Liralık El Koyma: Yüksek miktarda döviz, milyarlarca lira değerinde uyuşturucu madde ve üretim girdisi ile binlerce taşınmaz, araç, banka hesabı ve şirket soruşturma süreçlerine dahil edildi.

1 Trilyon Liralık İşlem Hacmi: Yasa dışı bahis siteleri ve kripto varlık hesaplarına yönelik operasyonlarda tespit edilen toplam işlem hacmi 1 trilyon Türk lirasını aştı.