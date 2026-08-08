Terörsüz Türkiye’de Ankara modeli! Süreç IRA ve FARC’tan farklı ilerliyor

Terörsüz Türkiye hedefinde süreç yeni bir aşamaya geçti. Türkiye, dünyadaki benzer örneklerden farklı olarak üçüncü bir ülke veya uluslararası kuruluşu arabulucu olarak sürece dahil etmeden kendi kurumlarıyla ilerliyor. Atılan adımlarda toplumsal mutabakatın güçlendirilmesi ve toplumun hassasiyetlerinin gözetilmesi de temel başlıklar arasında yer alıyor.

TBMM'de kurulan komisyonla başlayan süreç, güvenlik ve istihbarat kurumlarının bilgilendirmeleri ile hazırlanan raporun ardından 12 maddelik kanun teklifinin Meclise sunulması ve Adalet Komisyonunda kabul edilmesiyle adım adım ilerledi.