Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, orta saha rotasyonuna bir takviye daha yapmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, yaz dönemindeki ilk hamlesini Burnley'den Lesley Ugochukwu'yu kiralayarak yaparken şimdi gözünü Serie A'ya çevirdi. Tuttomercatoweb'in haberine göre Galatasaray'ın gündemine Napoli forması giyen Frank Anguissa geldi. 30 yaşındaki Kamerunlu orta saha, sarı-kırmızılıların bu bölge için değerlendirdiği önemli seçeneklerden biri oldu.

Frank Anguissa'nın adı daha önce de Galatasaray ile anıldı GÜNDEMDE FRANK ANGUISSA VAR Galatasaray, orta sahadaki alternatiflerini artırmak amacıyla Anguissa dosyasını yeniden açtı. Kamerunlu futbolcunun adı geçmiş transfer dönemlerinde de sarı-kırmızılılarla anılmıştı. Yönetim, 30 yaşındaki oyuncunun transfer şartlarını değerlendirirken Napoli cephesiyle temas kurmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın Anguissa için henüz tamamlanmış bir anlaşması veya kabul edilmiş teklifi bulunmuyor.