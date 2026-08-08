Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! Frank Anguissa yeniden gündemde
Lesley Ugochukwu’nun ardından orta sahaya bir takviye daha planlayan Galatasaray’ın gündemine Napoli forması giyen Frank Anguissa geldi. Tuttomercatoweb’e göre sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki Kamerunlu futbolcu için önemli bir teklif hazırlıyor.
Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, orta saha rotasyonuna bir takviye daha yapmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, yaz dönemindeki ilk hamlesini Burnley'den Lesley Ugochukwu'yu kiralayarak yaparken şimdi gözünü Serie A'ya çevirdi.
Tuttomercatoweb'in haberine göre Galatasaray'ın gündemine Napoli forması giyen Frank Anguissa geldi. 30 yaşındaki Kamerunlu orta saha, sarı-kırmızılıların bu bölge için değerlendirdiği önemli seçeneklerden biri oldu.
GÜNDEMDE FRANK ANGUISSA VAR
Galatasaray, orta sahadaki alternatiflerini artırmak amacıyla Anguissa dosyasını yeniden açtı. Kamerunlu futbolcunun adı geçmiş transfer dönemlerinde de sarı-kırmızılılarla anılmıştı.
Yönetim, 30 yaşındaki oyuncunun transfer şartlarını değerlendirirken Napoli cephesiyle temas kurmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın Anguissa için henüz tamamlanmış bir anlaşması veya kabul edilmiş teklifi bulunmuyor.
NAPOLI'YE ÖNEMLİ TEKLİF HAZIRLIĞI
Tuttomercatoweb'in haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, Frank Anguissa için Napoli'ye önemli bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Teklifin bonservis bedeli, ödeme planı veya transfer modeli hakkında henüz bir rakam bulunmuyor. Napoli'nin oyuncunun ayrılığına nasıl yaklaşacağı da transfer sürecinin belirleyici başlıklarından biri olacak.
UGOCHUKWU'NUN ARDINDAN BİR ORTA SAHA DAHA
Galatasaray, yaz transfer döneminde şu ana kadar yalnızca Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Burnley'den kiralanan genç futbolcunun yanına farklı özelliklere sahip bir orta saha daha eklemek istiyor.
Anguissa'nın tecrübesi ve Serie A geçmişi, Galatasaray'ın orta saha rotasyonunda farklı bir seçenek oluşturuyor. Yönetim, yeni sezon öncesinde bu bölgedeki oyuncu sayısını ve rol dağılımını güçlendirmeyi planlıyor.
OSIMHEN İLE NAPOLI'DE OYNADI
Frank Anguissa'nın Galatasaray açısından dikkat çeken bağlantılarından biri de Victor Osimhen. Kamerunlu orta saha, Napoli'de Nijeryalı golcüyle aynı takımda forma giydi. İki oyuncunun Napoli dönemindeki birlikteliği, Anguissa'nın Galatasaray gündemine gelmesiyle yeniden ön plana çıktı.
GEÇEN SEZON 22 MAÇTA 5 GOLE KATKI
Frank Anguissa, 2025-2026 sezonunda Napoli formasıyla 22 resmi karşılaşmada görev yaptı. 30 yaşındaki orta saha bu maçlarda 4 gol attı ve 1 asist yaptı. Anguissa böylece sezonu toplam 5 gole doğrudan katkıyla tamamladı.