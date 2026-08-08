Mekke Anlaşması'na bir de böyle bakın! Erbakan'ın hayali, Cumhur'un vizyonu: İslam NATO'suna Başkan Erdoğan mührü
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, siyonist-emperyalist tehdide karşı Mekke Paktı'na imza attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tüm İslam ülkelerini ittifaka davet etti. Orta Doğu'nun kaderini şekillendirecek stratejik anlaşma, merhum başbakan Necmettin Erbakan'ın "İslam NATO'su" fikriyle de birebir örtüşüyor. "Müslüman ülkeleri kendi NATO teşkilatlarını kuracaklar inşallah!" diyen Erbakan'ın reçetesi, bugün Başkan Erdoğan liderliğinde hayat buldu. Öte yandan MHP lideri Bahçeli de Eylül 2025'te "İslam NATO'su" çağrısı yapmıştı. Bu bakımdan Mekke Paktı, Cumhur'un ortak vizyonunu yansıtıyor.
İslam dünyası, Orta Doğu'daki İsrail ve siyonist-emperyalist tehdide karşı "güç birleştirme" kararı aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bölgesel güvenlik mimarisini yeniden şekillendirecek olan "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"nı imzaladı.
"BİRİMİZE YAPILAN SALDIRI HEPİMİZE YAPILMIŞTIR"
Anlaşma ile üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağı hükme bağlandı.
Ankara-Riyad-İslamabad arasındaki savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesi öngürülen anlaşmada, kolektif caydırıcılığın güçlendirilmesi amaçlanıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN İSLAM ÜLKELERİNİ MEKKE PAKTI'NA DAVET ETTİ
Başkan Erdoğan, Anadolu'dan Hicaz'a kurulan kardeşlik hattına dikkat çekip tüm İslam ülkelerini Mekke Paktı'na davet etti.
Orta Doğu'nun kaderini şekillendirecek stratejik anlaşma, merhum başbakan ve Milli Görüş hareketinin kurucu lideri Necmettin Erbakan'ın en büyük hayallerinden biriydi.
ERBAKAN BÖYLE İSTİKAMET ÇİZMİŞTİ: MÜSLÜMAN ÜLKELERİ KENDİ NATO TEŞKİLATLARINI KURACAK İNŞALLAH
"İslam birliği idealini savunan lider" olarak Erbakan, İslam NATO'su kurulması gerektiğini defaatle dile getirdi.
Türk siyasetinin "Hocası", "İslam NATO'su lazım. Böyle bir durumda bütün Müslüman ülkeler müşterek bir ordu kurarak bu bölgede huzursuzluğu çıkaranı alarak başka tarafa götürmesi lazım. İsrail laftan, haktan, hukuktan anlamaz, kendi gayeleri var. Bu yapıdaki insanlara müeyyide ile yani alınlarına tabanca dayayarak hakkı kabul ettirmek mecburiyeti vardır. Bu nedenle İslam alemi bir an önce bu müeyyideleri hayata geçirecek derlenme, toplanmayı yapmak zorundadır" diyerek vizyon çizmişti.
"Müslüman ülkeleri kendi NATO teşkilatlarını kuracaklar inşallah!" demişti.
Erbakan'ın reçetesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imza attığı Mekke Anlaşması ile hayat buldu.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma paktı kurarak Orta Doğu'nun güvenlik mimarisini yeniden şekillendirdi.
BAHÇELİ DE "İSLAM NATO'SU" DEMİŞTİ
Dahası MHP lideri Devlet Bahçeli de Eylül 2025'te "İslam NATO'su kurulsun" demişti.
Türkiye'nin İsrail'e karşı ortak savunma gücü önerisine destek veren Bahçeli, "İslam ülkelerinin güvenliği hiçbir ülkenin insafına ve inisiyatifine bırakılmamalı" ifadelerini kullanmıştı.
"Türkiye insanlık namına gözünü budaktan sakınmamalı" diyen Bahçeli şu mesajı vermişti:
Batı'nın Rusya karşısında ayakta tutmaya çalıştığı NATO yapısına benzer bir güvenlik ve savunma örgütüne İslam dünyasının ihtiyaç duyduğu, İsrail'in saldırılarıyla açıkça görülmüştür. Bu ihtiyaca cevaben, Partimizin önerdiği "Kudüs Paktı" derhal hayata geçirilmeli, İslam ülkelerinin güvenliği hiçbir ülkenin insafına ve inisiyatifine bırakılmamalı, bu gibi durumlarda İslam ülkelerinin ortak güvenlik mekanizması işleterek işbirliği ve eşgüdüm halinde İslam'a ve mukaddesatımıza uzanan elleri bertaraf edebilmesi acilen temin edilmelidir.
ERBAKAN'IN HAYALİ, CUMHUR'UN VİZYONU
Bu bakımdan dün Mekke'de imzaları atılan anlaşma ile Başkan Erdoğan hem hocası Erbakan'ın hayalini gerçekleştirmiş oldu, hem de Cumhur İttifakı'nın ortak vizyonunu yansıttı.