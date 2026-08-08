Mekke Anlaşması'na bir de böyle bakın! Erbakan'ın hayali, Cumhur'un vizyonu: İslam NATO'suna Başkan Erdoğan mührü

"BİRİMİZE YAPILAN SALDIRI HEPİMİZE YAPILMIŞTIR" Anlaşma ile üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağı hükme bağlandı. Ankara-Riyad-İslamabad arasındaki savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesi öngürülen anlaşmada, kolektif caydırıcılığın güçlendirilmesi amaçlanıyor. BAŞKAN ERDOĞAN İSLAM ÜLKELERİNİ MEKKE PAKTI'NA DAVET ETTİ Başkan Erdoğan, Anadolu'dan Hicaz'a kurulan kardeşlik hattına dikkat çekip tüm İslam ülkelerini Mekke Paktı'na davet etti.

Erbakan, İslam NATO'sunun ʺfikir babasıʺ olarak biliniyor





Orta Doğu'nun kaderini şekillendirecek stratejik anlaşma, merhum başbakan ve Milli Görüş hareketinin kurucu lideri Necmettin Erbakan'ın en büyük hayallerinden biriydi.



ERBAKAN BÖYLE İSTİKAMET ÇİZMİŞTİ: MÜSLÜMAN ÜLKELERİ KENDİ NATO TEŞKİLATLARINI KURACAK İNŞALLAH



"İslam birliği idealini savunan lider" olarak Erbakan, İslam NATO'su kurulması gerektiğini defaatle dile getirdi.



Türk siyasetinin "Hocası", "İslam NATO'su lazım. Böyle bir durumda bütün Müslüman ülkeler müşterek bir ordu kurarak bu bölgede huzursuzluğu çıkaranı alarak başka tarafa götürmesi lazım. İsrail laftan, haktan, hukuktan anlamaz, kendi gayeleri var. Bu yapıdaki insanlara müeyyide ile yani alınlarına tabanca dayayarak hakkı kabul ettirmek mecburiyeti vardır. Bu nedenle İslam alemi bir an önce bu müeyyideleri hayata geçirecek derlenme, toplanmayı yapmak zorundadır" diyerek vizyon çizmişti.

"Müslüman ülkeleri kendi NATO teşkilatlarını kuracaklar inşallah!" demişti.