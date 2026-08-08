Taksim’de Güney Koreli yayıncı withJENNY’ye sözlü taciz

Şahıs, yayıncıya "Burada arkadaşın var mı?" diye sorduktan sonra kendisiyle kalmasına yönelik ahlaksız bir teklifte bulundu.

Bir süredir İstanbul'da bulunan withJENNY, Taksim'de sokakta canlı yayın yaptığı sırada yanına yaklaşan bir kişinin sözlü taciziyle karşılaştı.

Yayıncı uzaklaşmaya çalışırken şahsın ısrarını sürdürmesi dikkat çekti. Bir süre sonra bölgeden uzaklaşan kişinin o anları canlı yayına saniye saniye yansıdı.

İŞ YERİNDEKİ O SÖZLER DE YAYINA YANSIDI

Yayının ilerleyen bölümünde ise bir iş yerinde yapılan konuşmalar dikkat çekti.

Canlı yayına yansıyan görüntülerde bir kişinin çevresindekileri uyararak, "O şey çekiyor, ona şey yapmayın sonra bizi reklam eder. Dikkat edin böyle şeylere. Uyanık olun, akıllı olun" dediği duyuldu.