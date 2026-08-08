Taksim’de Güney Koreli yayıncı withJENNY’ye sözlü taciz
withJENNY kullanıcı adıyla tanınan Güney Koreli Kick yayıncısı, İstanbul’da gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında Taksim’de bir kişinin sözlü tacizine maruz kaldı. Yayına yansıyan görüntülerde şahsın, yayıncıya yaklaşarak “Burada arkadaşın var mı?” diye sorduğu ve ardından kendisiyle kalmasına yönelik teklifte bulunduğu görüldü.
Bir süredir İstanbul'da bulunan withJENNY, Taksim'de sokakta canlı yayın yaptığı sırada yanına yaklaşan bir kişinin sözlü taciziyle karşılaştı.
Şahıs, yayıncıya "Burada arkadaşın var mı?" diye sorduktan sonra kendisiyle kalmasına yönelik ahlaksız bir teklifte bulundu.
PEŞİNDEN GİTMEYİ SÜRDÜRDÜ
Türkçe bilmeyen yayıncı, şahısla iletişim kurmakta güçlük yaşarken görüntülerde kişinin bir süre withJENNY'nin peşinden yürümeyi sürdürdüğü görüldü.
Yayıncı uzaklaşmaya çalışırken şahsın ısrarını sürdürmesi dikkat çekti. Bir süre sonra bölgeden uzaklaşan kişinin o anları canlı yayına saniye saniye yansıdı.
İŞ YERİNDEKİ O SÖZLER DE YAYINA YANSIDI
Yayının ilerleyen bölümünde ise bir iş yerinde yapılan konuşmalar dikkat çekti.
Canlı yayına yansıyan görüntülerde bir kişinin çevresindekileri uyararak, "O şey çekiyor, ona şey yapmayın sonra bizi reklam eder. Dikkat edin böyle şeylere. Uyanık olun, akıllı olun" dediği duyuldu.
Taksim'de yaşanan sözlü taciz ve kayda geçen ifadeler sosyal medyada tepki çekti. Görüntüler kısa sürede gündem olurken, çok sayıda kullanıcı yaşananları eleştirdi.