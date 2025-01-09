Galatasaray yönetimi Lyon’un yıldızı Mikautadze için harekete geçti

Galatasaray yönetimi'nden sürpriz atak... Sarı- Kırmızılılar, devre arasında dünyaca ünlü bir yıldızı daha kadrosuna katmak için harekete geçti. Cimbom'un hedefindeki isim ise Lyon forması giyen Gürcü forvet Georges Mikautadze. Sarı- Kırmızılılar, 24 yaşındaki yıldız için Fransız kulübüne bonuslarla birlikte 22 milyon Euro teklif etmişti. Lyon ise 25 milyon Euro'yu nakit olarak istedi. Görüşmeler tüm hızıyla sürerken Galatasaray yönetimi'nden sürpriz bir atak geldi. Sarı-Kırmızılılar'da yöneticilerden Abdullah Kavukçu ve dünyaca ünlü isimlerin menajerliğini yapan George Gardi'nin önümüzdeki günlerde Fransa'ya çıkarma yapacağı öğrenildi. İkilinin Lyon yönetimi ile masaya oturacağı ve anlaşma zemini arayacağı belirtildi. Bonservis pazarlığında makas daraldığı için Sarı-Kırmızılı yönetimin çok umutlu olduğu ve transferi bitirmek için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi. Bu sezon 22 maçta görev alan Mikautadze, 7 gol ve 1 asistle 8 gole katkıda bulundu. Genç yıldızın da Galatasaray'a oynamaya çok sıcak baktığı gelen haberler arasında.

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