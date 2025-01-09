4 gol 1 kırmızı var kazanan yok | Galatasaray ve Başakşehir berabere bitirdi

Galatasaray Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında evinde Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. 35'te Başakşehir öne geçti. Lima'nın arka direğe ortasında Deniz Türüç'ün kafa vuruşu sonrası kaleci Günay çaresiz kaldı: 0-1. Cimbom, 51'de beraberlik golünü buldu. Mertens'in kullandığı serbest vuruşta oluşan karambolde topa son dokunan Davinson oldu: 1-1.

ONUR ERGÜN KIRMIZI GÖRDÜ

53'te Figueiredo'nun yaptığı ortada Piatek topu kafayla ağlarla buluşturdu: 1-2. 74'te Mertens'in ortasında Batshuayi'nin kafa vuruşu kaleci Muhammet'ten döndü. Dönen topu kale önünde Abdülkerim Bardakçı tamamladı: 2-2. 86'da Onur Ergün, Yunus'a yaptığı müdahale sonucu 2. sarıdan kırmızı kart gördü. 88'de Jakobs'un vuruşu çizgiden çıktı. 90+5'te Sara'nın ceza sahası içinde düşürülmesiyle Galatasaray penaltı kazandı. Batshuayi'nin penaltıyı kaleci Muhammed kurtardı. Galatasaray kupadaki ilk maçında berabere kaldı.

SÜRE ALMAYANLAR İÇİN İYİ BİR SINAVDI

Buruk, "Amacımız maçı kazanmaktı. Uzun süredir oynamayan oyuncular için de önemli bir sınav oldu" dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Son penaltıyla kazanarak bitirsek büyük bir avantaj olacaktı. Amacımız maçı kazanmaktı. Bu maç ayrıca uzun süredir oynamayan oyuncular için önemli bir sınavdı. Oynadıkça açıldılar. Maçın başı biraz daha zordu. Sakatlıksız geçirdik. Benim için en önemlisi bu. Bu ay çok fazla maçımız var. Amacımız tekrar kazanarak devam etmek" diye konuştu. Okan hoca, "Victor Osimhen yarın (bugün) tekrar antrenmanlara başlayacak. Bugün oynamayanlar için yarın (bugün) güzel bir idman olacak. Eksiğimiz yok. Hafta sonu tam kadro çıkacağız" dedi.

BENİM İÇİN ÖZEL BİR GECEYDİ

Galatasaray ile ilk kez 11'de sahaya çıkan Ayhan Akman'ın oğlu Efe Akman maç sonrası konuştu. Akman, "Benim için çok özel bir gece oldu. Hocama teşekkür ediyorum. Sonuç istediğimiz gibi olmadı. Kupada da ligde de şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

20'DE 6 İSABET

Galatasaray Başakşehir maçında kaleyi 20 kez yokladı. Bunların 6'sı isabetliydi. 2 gol buldu. Başakşehir ise 6 şutta 5 isabet bularak 2 kez gol sevinci yaşadı.

BARIŞ ÇOK ÇALIŞTI

Başakşehir maçının 57. dakikasında oyuna giren Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, hücuma büyük katkı verdi. Oyunda kaldığı süre boyunca çok çalıştı. Arkadaşlarını besledi ama takımının galip gelmesini sağlayamadı. Yıldız futbolcu maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir üzüntü yaşadı.

İKİ STOPERDEN 3'LEME

Cimbom'un Kolombiyalı stoperi Davinson, Başakşehir maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı. Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de oynadığı 12 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı. Aslan'ın bir başka stoperi Abdülkerim Bardakçı da bu sezonki 3. golünü attı.

BURUK'TAN ROTASYON

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçında ilk 11'de 9 değişiklik yaptı. Rotasyonlu bir kadroyla mücadele etti. Efe Akman ve Yusuf Demir, ilk kez 11'de görev aldı.