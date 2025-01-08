Galatasaray Trabzonsporlu Eren Elmalı’yı kadrosuna katmak üzere!

G.Saray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Eren Elmalı için Trabzonspor ve oyuncu tarafıyla anlaşma sağladı. Galatasaray, milli oyuncunun transferi için 3,5 milyon Euro bonservis+ 500 bin Euro başarı bonusu ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında büyük oranda anlaştı. İki kulüp arasında son detaylar görüşülüyor. Bordo-Mavililer'in yıldızı Eren Elmalı, 2022 yılında Kasımpaşa'dan Trabzonspor'a 3.6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Bu sezon 19 karşılaşmada forma giyen başarılı futbolcu 1 asist yaptı. Eren Elmalı'yı özellikle Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kadrosunda görmeyi çok istiyordu. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Eren, 14 kez A Milli Takım formasını giydi

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