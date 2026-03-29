TAKVİM ne yazdıysa o! Özgür Özel'in sırtındaki 7.7 milyon TL'lik "VIP" kambur: Özkan Yalım'dan "Beni ihraç edemezsiniz" tehdidi

Yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınırken otel odasında genç sevgilisiyle basılan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın CHP'den neden hâlâ ihraç edilmediği belli oldu. Yalım’ın, Özgür Özel üzerine kayıtlı aracın VIP donanımını 7.7 milyona yaptırarak faturayı belediyeye kestiği ortaya çıktı. Ayrıca Yalım’ın “İhraç edilirsem bildiklerimi anlatırım” dediği yönündeki iddiaların arkasında Özel’in kendisine olan bu “diyet borcu”nun olduğu düşünülüyor. Takvim.com.tr günler öncesinden "Özgür Özel "itirafçı olur" diye Özkan Yalım'ı ihraç edemez" kulisini yazmıştı. Yalım'ın Genel Merkez'i "konuşurum" diye sıkıştırdığı öne sürülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Uşak Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı Mercedes aracın VIP dönüşümünün Uşak Belediyesi kasasından yapıldığı fatura ve detaylarıyla ortaya çıktı.

Kamu kaynaklarından karşılanan milyonluk faturalar, Özkan Yalım'ın CHP'den neden ihraç edilmediğine dair iddiaları yeniden gündeme getirirken, CHP'nin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Aracın alımına ilişkin dekontların bulunduğu paylaşımda aracın Yalım tarafından alınmadığı öne sürüldü. Ancak paylaşılan belgedeki şasi numarası ile skandaldaki şasi numarasının aynı olduğu tespit edildi. Böylece CHP, VIP dönüşümün Uşak Belediyesi'nin kasasından karşılandığını tescillemiş oldu.

Dosyaya giren ifadeye göre DizaynVIP firması tarafından Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri adına iki ayrı Mercedes V300 araç için 898 bin TL ve 6 milyon 856 bin TL olmak üzere toplamda 7 milyon 754 bin TL'yi bulan iki ayrı fatura kesildi. Ardından bu iki fatura tek kalemde birleştirilip toplam 7 milyon 754 bin TL'lik tek bir fatura düzenlendi.

Yapılan incelemelerde VIP dönüşümü yapılan araçlardan birinin şasi numarası üzerinden lüks aracın Uşak Belediyesi adına kayıtlı olduğu resmi sistem kayıtlarıyla net olarak tespit edildi. Diğer aracın ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı olduğunun belirlenmesi, dosyadaki en kritik detaylardan biri olarak öne çıktı.

İkinci araçla ilgili yapılan sorgulamalarda sistem "yetki yok" uyarısı verdi. Ancak Mali Suçlarla Mücadele birimleri üzerinden yapılan incelemede gizlenen kayıt açıldı ve aracın CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı olduğu kesinleşti. Bu bulgu, "Uşak Belediyesi kasasından çıkan parayla Özgür Özel'in aracına VIP dönüşüm yapıldığı" iddiasını doğrudan soruşturma evrakına giren somut tespitler arasına taşıdı.

Daha önce Özkan Yalım'ın kamuoyuna yansıyan "Özgür Özel'in altındaki arabayı ben aldım" şeklindeki sözleri, soruşturma kapsamında bu gelişmeyle birlikte yeniden gündeme geldi. Ortaya çıkan faturalar ve araç sahipliği tespitleri, Yalım'a atfedilen sözleri destekleyen bir unsur olarak değerlendiriliyor.

ALGICI CHP'Yİ ŞASİ NUMARASI ELE VERDİ

Skandalın ortaya çıkmasının ardından CHP'nin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Dekont içerikli paylaşımda aracın Özkan Yalım tarafından alınmadığı öne sürüldü. Ancak paylaşılan belgedeki şasi numarası ile skandaldaki şasi numarasının aynı olduğu tespit edildi. Böylece CHP, VIP dönüşümün Uşak Belediyesi'nin kasasından karşılandığını tescillemiş oldu.

CHP uçkuru gevşeğe Uşaklık ediyor! Özgür Özelin Özkan Yalım korkusu: İtirafçı olup konuşur diye ihraç edemedi, disipline sevk edildi



Öte yandan Takvim.com.tr'nin günler öncesinden yazdığı "Özgür Özel Yalım'ı "itirafçı olup konuşur" endişesiyle ihraç edemiyor" kulisi doğrulandı.

Özkan Yalım'ın, "İhraç ederseniz bildiklerimi anlatırım" dediği yönündeki iddialar soruşturma derinleştikçe daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

PARTİ NEDEN SESSİZ?

Hakkındaki tüm iddialara rağmen CHP Genel Merkezi'nin Özkan Yalım hakkında herhangi bir ihraç süreci başlatmamış olması, kulislerde soru işaretlerini büyüttü.

"Parti neden bu iddialar karşısında sessiz?" sorusu daha yüksek sesle sorulurken, savcılık kaynakları dosyada yeni delillerin incelendiğini ve soruşturmanın yeni isimlere uzanabilecek şekilde genişleyebileceğini belirtiyor.

Uşak Belediyesinin kasasından VIP kıyak: 7.7 milyon Özgür Özelin aracına gitti!
CHPnin Uşak bagajı: Özkan Yalımdan Özgür Özelin babasına araba | Amsterdamdaki yasak aşkın diyeti mi? | Kara kutu Yılmaz Tozan
CHP’li Özkan Yalım’ın telefonundan pavyon görüntüleri çıktı! 9 kişi tutuklandı 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

4 yıllık intikamın belgesi CİMER’den çıktı: CHP’li Özcan’ın kayıp ruhsat oyunu bozuldu
SONRAKİ HABER

Haraç vermedik diye kaçak mührü vurdu

 CHP'nin uçkur sponsoru Bornova'da "Eşki" kokular! Denetimlerden sistematik "zarar" çıktı: Belediyenin TIR parkını kimlere peşkeş çektiler?
ÖNCEKİ HABER

Bornova "Eşki"di! Sistematik zarar

