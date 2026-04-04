Trabzonspor, Galatasaray'ı Süper Lig'de 2-1 yendi.
Fırtına, Paul Onauchu'nun muhteşem kafa golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci devrede Wilfried Singo, arka direkte Onana'nın bacak arasından fileleri havalandırarak skoru dengeledi.
Nwakaeme'nin duran topta gönderdiği ortayı iyi değerlendiren Chibuike Nwaiwu, bordo mavili ekibi yeniden öne geçiren isim olmayı başardı. Maç 2-1 bitti.
Trabzonspor bu galibiyetle puan farkını maç fazlasıyla bire indirerek istediğini aldı ve gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına gidecek.
Şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray ise erteleme maçında Göztepe'ye konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Pina'nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde iyi takip eden Onuachu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
19. dakikada Pina'nın pasıyla ceza sahası içine giren Augusto'nun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
26. dakikada Pina'nın sağ taraftan ortasında topla bulaşan Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
29. dakikada Ozan Tufan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Augusto'nun vuruşunda top az farkla dışarı gitti.
30.dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Lemina'nın kafa vuruşunda kaleci Onana, meşin yuvarlağı çizgi üzerinde çıkardı.
48. dakikada sol taraftan Barış Alper Yılmaz'ın ortasında arka direkte Singo'nun şutunda top ağlarla buluştu. 1-1
62. dakikada sağdan Nwakaeme'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Chibuike Nwaiwu kafayla topu filelere gönderdi. 2-1
HOCALAR KARARLARINI VERDİ
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor, ikas Eyüpspor maçına göre ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Bordo-mavili ekipte sakatlık ve ceza nedeniyle önemli eksikler dikkat çekerken, Galatasaray da kritik karşılaşmaya üç önemli oyuncusundan yoksun çıktı.
TRABZONSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Batagov ve Visca ile kart cezalısı Oulai, maç kadrosunda yer almadı. Arnavutluk Milli Takımı kampından sakatlığı nedeniyle erken dönen ve tedavisi süren Muçi de ağrı hissedince Galatasaray karşısında forma giyemedi. Son maçta oynayan Lovik ile Umut Nayir yedek kulübesine çekilirken, Augusto, Nwakaeme, Pina ve Mustafa Eskihellaç ilk 11'de görev aldı.
NWAKAEME 26 HAFTA SONRA 11'DE
Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, ligde 26 hafta sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Sezonun ilk haftasında Kocaelispor karşısında maça başlayan tecrübeli oyuncu, yaşadığı sakatlık ve lisans süreci nedeniyle uzun süre düzenli forma şansı bulamadı. İkinci yarıda daha çok yedek kulübesinde yer alan Nwakaeme, Galatasaray karşısında yeniden başlangıç kadrosuna döndü.
GALATASARAY'DA ÜÇ EKSİK
Galatasaray'da Victor Osimhen, Gabriel Sara ve Leroy Sane, Trabzonspor maçında forma giyemedi. Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan karşılaşmada sağ el başparmağında ciddi kesik oluşan Noa Lang ise ilk 11'de sahaya çıktı. Sara'nın yokluğunda Yunus Akgün orta sahada görev aldı.
OKAN BURUK'TAN ICARDI KARARI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burak, Osimhen'in yokluğunda hücum hattında Mauro Icardi'ye görev verdi. Sarı-kırmızılı takım karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Jakobs, Abdülkerim Bardakcı, Sanchez, Singo, Lemina, Toreira, Noa Lang, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Icardi 11'i ile başladı.
UĞURCAN ÇAKIR PAPARA PARK'A DÖNDÜ
Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez eski takımına karşı Papara Park'ta sahaya çıkan Uğurcan Çakır, 216 gün sonra bu statta forma giydi. Samsunspor ile 31 Ağustos'ta oynanan karşılaşmanın ardından takımdan ayrılan tecrübeli file bekçisi, bu kez Galatasaray kalesinde eski takımına rakip oldu.
TRİBÜNLER DOLDU, KOREOGRAFİ YAPILDI
Trabzonspor taraftarı mücadeleye yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 40 bin kapasiteli Papara Park'ta tribünler büyük ölçüde dolarken, 2 bin civarında Galatasaray taraftarı da deplasman tribünündeki yerini aldı. Bordo-mavili taraftarlar karşılaşma öncesinde koreografi gerçekleştirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da maçı tribünden takip etti.
JAJA'YA PLAKET VERİLDİ
Trabzonspor'un eski futbolcusu Jaja da karşılaşmayı izlemek için Trabzon'a geldi. Papara Park'ta düzenlenen törende kulüp başkan yardımcısı Birhan Emre Yazıcı, Brezilyalı eski oyuncuya plaket takdim etti. Jaja, tribünlerin alkışları eşliğinde taraftarları selamladı.
CEMİL USTA'NIN AİLESİ AĞIRLANDI
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün efsane isimlerinden Cemil Usta'nın ailesini Galatasaray maçı öncesinde Papara Park'ta ağırladı. Başkan Doğan, unutulmaz futbolcunun kulübe yaptığı katkılar nedeniyle ailesine plaket verdi.
