İki takım bugüne kadar 142 kez karşılaştı ve Galatasaray 66, Trabzonspor 44 galibiyet aldı.

Trabzonspor bu galibiyetle puan farkını maç fazlasıyla bire indirerek istediğini aldı ve gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına gidecek.

HOCALAR KARARLARINI VERDİ

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor, ikas Eyüpspor maçına göre ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Bordo-mavili ekipte sakatlık ve ceza nedeniyle önemli eksikler dikkat çekerken, Galatasaray da kritik karşılaşmaya üç önemli oyuncusundan yoksun çıktı.

TRABZONSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Batagov ve Visca ile kart cezalısı Oulai, maç kadrosunda yer almadı. Arnavutluk Milli Takımı kampından sakatlığı nedeniyle erken dönen ve tedavisi süren Muçi de ağrı hissedince Galatasaray karşısında forma giyemedi. Son maçta oynayan Lovik ile Umut Nayir yedek kulübesine çekilirken, Augusto, Nwakaeme, Pina ve Mustafa Eskihellaç ilk 11'de görev aldı.