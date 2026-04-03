Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilecik'te Ankara-İstanbul ve Konya-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarındaki trenlerin seyir sürelerini düşürecek T26 Tüneli şantiyesinde incelemelerde bulundu.
Ulaşım altyapısına yönelik güçlü yatırımların somut bir delili olan projede gelinen son aşamayı yerinde değerlendiren Bakan Uraloğlu, "Çalışma arkadaşlarımızdan projedeki son durumla ilgili detaylı bilgi aldık ve çalışmalarımızdaki ilerlemeyi bizzat değerlendirdik." ifadesini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından itibaren başlatılan gelişim hamleleriyle demiryollarının devlet politikası olarak büyük bir önem taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, bu alandaki başarı ve yatırımların sahaya yansımasını yakından takip ettiklerini belirtti.
Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Son 24 yılda demiryolları alanında hayata geçirdiğimiz güçlü yatırımların sahadaki karşılığını da çok daha net görüyoruz. Demiryolu yolcu taşımacılığı, özellikle yüksek hızlı trenlerle birlikte ülkemizde adeta yeni bir döneme girdi. Yüksek hızlı trenler yalnızca şehirleri birbirine bağlamakla kalmadı; aynı zamanda vatandaşlarımızın ulaşım alışkanlıklarını da köklü biçimde değiştirdi. Sunduğu konfor, ekonomiklik, yüksek hız ve emniyet avantajları sayesinde özellikle tercih edilir bir ulaşım aracı haline geldi."
110 MİLYON VATANDAŞ TERCİH ETTİ
Ankara'dan Eskişehir, İstanbul veya Sivas'a seyahat eden vatandaşların çok büyük bir bölümünün tercihini demiryolundan yana kullandığına dikkati çeken Uraloğlu, "İlk olarak 2009'da Ankara–Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar yaklaşık 110 milyon vatandaşımız yolculuk etti." açıklamasında bulundu.
Demiryolu taşımacılığı açısından 2025 yılının oldukça verimli geçtiğine vurgu yapan Bakan Uraloğlu, "Geçen yıl boyunca yüksek hızlı trenler, anahat trenleri, bölgesel trenler ve kent içi hatlarımızda yaklaşık 283 milyon yolcuya hizmet sunduk. Yaklaşık 12 milyon yolcu yüksek hızlı trenleri tercih etti ve en yoğun hattımız yaklaşık 6 milyon yolcu ile Ankara–İstanbul hattı oldu. Hizmete başladığından bu yana da Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattımızla 42 milyon 600 bin vatandaşımız seyahat etti." bilgisini paylaştı.
HEDEF 48 SAATTE BÜTÜN TÜRKİYE
Yeni nesil ulaşım ağlarına duyulan derin alaka ve yatırımların hız kesmeden süreceğini dile getiren Uraloğlu; Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Halkalı-Kapıkule, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum ve Karaman-Ulukışla gibi yeni hızlı tren hatlarının yapımlarının devam ettiğini kaydetti.
2028 yılında demiryolu ağını 17 bin 287 kilometreye ulaştırmayı ve hızlı trenle doğrudan birbirine bağlanan il sayısını 27'ye yükseltmeyi hedeflediklerini söyleyen Uraloğlu, "İnşallah, 2053 yılında da ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz." dedi.
T26 TÜNELİ İLE KESİNTİSİZ SEYAHAT
İncelemelerde bulunduğu Bilecik T26 Tüneli'nin teknik detaylarına da değinen Bakan Uraloğlu, tünelin tamamlanmasıyla ulaşım kalitesinde elde edilecek başarıyı şu sözlerle ifade etti:
"Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı'nın Bozüyük-Bilecik kesiminde yer alan 5 bin 587 metrelik T26 Tünelimiz, hattın en kritik noktalarından biridir. Çünkü, T26 Tüneli'nin tamamlanıp buranın hızlı tren hattına bağlanmasıyla; mevcutta kullanılan 9,1 kilometrelik konvansiyonel hat yerine 8 kilometrelik yüksek hızlı tren hattı kullanılmaya başlayacaktır. Böylece bu kesimde trenlerimiz saatte 55 km yerine 250 km hızla kesintisiz seyredebilecek, 20 dakikada geçilen bölüm 9 dakikaya inecek, tek hat nedeniyle oluşan tren buluşma gecikmeleri de tamamen ortadan kalkacaktır."
Tüneldeki mevcut durumu ve hedeflenen takvimi özetleyen Uraloğlu, "Tünelin güvenlik tünelleri ve aç-kapa imalatları dahil geçen senenin sonu itibarıyla tamamlanmıştı. Yani tünellerimizin kazı çalışmaları, destekleme çalışmalarını bitirdik ve tünelleri bu anlamda açmış olduk. Üstyapı elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarımız ise hızla devam ediyor. Planlamalarımıza göre üstyapı imalatlarını 2026 yılı üçüncü çeyreğinde, elektrifikasyon ve sinyalizasyon imalatlarını da 2026'nın sonunda ve 2027 yılının ilk çeyreğinde tamamlamayı planlıyoruz. Tabii buranın tamamının hizmete alınmasını da bu tamamlamadan hemen aylar içerisinde, yani 2027'nin ortalarına gelmeden bu hattı T26 ve bağlantılarıyla beraber açmayı hedefledik." değerlendirmesinde bulundu.
ANKARA-İSTANBUL ARASI YARIM SAAT KISALACAK
Söz konusu güzergahın devamında yer alan Sapanca-Geyve arasındaki 12 kilometrelik bölümde de altyapı, üstyapı ve elektromekanik yapım çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü belirten Uraloğlu, buradaki fiziksel ilerlemenin yüzde 65 seviyesinde olduğunu bildirdi.
Projenin vatandaşların hayat kalitesini doğrudan artıracak stratejik bir hamle olduğunu aktaran Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Çalışmalarımıza da 2028 yılının inşallah ilk yarısında, eğer tünellerde bir aksama yaşamasak ilk çeyreğinde orayı da bitirerek hizmete açmayı planlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Ana yurdumuzun demir ağlarla örülmesi' vizyonuna sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yapımları devam eden ve hayata geçireceğimiz yeni projelerle ülkemizi daha hızlı, daha güvenli ve daha modern bir demiryolu ağıyla buluşturacağız. Hem T26 hem de Sapanca bölgesindeki yaptığımız çalışmaları bitirdiğimizde, Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süremizi de yarım saat kısaltmış olacağız."
Sapanca-Doğançay ripajı ile Bilecik T26 Tüneli tamamlandığında, halihazırda 4 saat 7 dakika süren Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresinin 3 saat 37 dakikaya düşerek, vatandaşlara büyük bir ulaşım kolaylığı sağlaması hedefleniyor.