Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından itibaren başlatılan gelişim hamleleriyle demiryollarının devlet politikası olarak büyük bir önem taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, bu alandaki başarı ve yatırımların sahaya yansımasını yakından takip ettiklerini belirtti.

Ulaşım altyapısına yönelik güçlü yatırımların somut bir delili olan projede gelinen son aşamayı yerinde değerlendiren Bakan Uraloğlu, " Çalışma arkadaşlarımızdan projedeki son durumla ilgili detaylı bilgi aldık ve çalışmalarımızdaki ilerlemeyi bizzat değerlendirdik ." ifadesini kullandı.

110 MİLYON VATANDAŞ TERCİH ETTİ

Ankara'dan Eskişehir, İstanbul veya Sivas'a seyahat eden vatandaşların çok büyük bir bölümünün tercihini demiryolundan yana kullandığına dikkati çeken Uraloğlu, "İlk olarak 2009'da Ankara–Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar yaklaşık 110 milyon vatandaşımız yolculuk etti." açıklamasında bulundu.

Demiryolu taşımacılığı açısından 2025 yılının oldukça verimli geçtiğine vurgu yapan Bakan Uraloğlu, "Geçen yıl boyunca yüksek hızlı trenler, anahat trenleri, bölgesel trenler ve kent içi hatlarımızda yaklaşık 283 milyon yolcuya hizmet sunduk. Yaklaşık 12 milyon yolcu yüksek hızlı trenleri tercih etti ve en yoğun hattımız yaklaşık 6 milyon yolcu ile Ankara–İstanbul hattı oldu. Hizmete başladığından bu yana da Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattımızla 42 milyon 600 bin vatandaşımız seyahat etti." bilgisini paylaştı.