Sabancı Ailesi, akademideki FETÖvari trolleşmeye ve "profesör" maskesiyle siyaset bezirganlığı yapan "militanlaşmış akademisyenler"e ısrarla göz yumuyor.



Sabancı Üniversitesi'ndeki öğretim üyeleri "eğitimci" kimliklerini askıya alıp partili gibi hareket etmeye devam ediyor.



IPC'DEKİ YAPILANMA VE YAPININ ARKA BAHÇESİ MEDYASCOPE



Özellikle Sabancı Üniversitesi çatısı altında kurulan "Istanbul Policy Center" isimli yapı, LGBT sapkınlığına alan açıyor, milli iradeyi hedef alan 5. kol faaliyetlerine zemin oluyor.



Yapının arka bahçesi ise CHP, İBB, ABD, İsveçli SIDA, İsviçre ve Belçikalı vakıflar tarafından fonlanan Ruşen Çakır'ın Medyascope'u.



GAZETECİLERİ "NOT EDEN" FETÖVARİ KAFA VE



Bahse konu yapının baş aktörlerinden biri Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Berk Esen. Azılı bir "İmamoğlucu" olan Esen'in CHP'yi Silivri eksenli akademik dizayn çabaları CHP'lileri bile isyan ettiriyor. Dahası bahse konu şahıs "Not ettik" ifadesiyle İmamoğlu'nu eleştiren gazetecileri fişlemeye kalkmış, fişleme tehdidine SÜ Öğretim Üyesi Senem Aydın Düzgit, SÜ Psikoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebi Sümer ve SÜ Öğretim Üyesi Cana Tülüş Türk gibi isimler destek vermişti. İsmi geçen bu akademisyenleri hepsi de Medyascope ekranı ve köşesinde kendilerine yer buluyor.



FETÖ MÜ BUNLARIN KUCAĞINDA BUNLAR MI FETÖ'NÜN?



Hatırlanacağı üzere gazeteci Cüneyt Özdemir, Berk Esen için "FETÖ mü bunların kucağında bunlar mı FETÖ'nün?" demişti.



Öte yandan Sabancı Üniversitesi merkezli Istanbul Policy Center'da "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?" başlıklı yayınlar, Medyascope ile organize bir şekilde ilerletiliyor.



Konuşmacı olarak ağırlanan isimler ve ele alınan konular 5. kol faaliyetlerini açık ediyor.



KİM BU LISEL HINTZ? SABANCI ÇATISI ALTINDAKİ 5. KOL APARATLARI



O isimlerden biri de Jons Hopkins Üniversitesi'nde görevli akademisyen Lisel Hintz... ABD'de yaşayan Hintz, Türkiye karşıtı demeçler ve araştırmalarla ön plana çıkıyor.





Sabancı Üniversitesi çatısı altında "Otokratikleşen Türkiye'de Popüler Kültürün Siyasi Savaş Alanı Olarak İşlevi" başlıklı sunum yapan Hintz kaleme aldığı kitapta AK Parti hükümetini "otoriter" olarak damgalıyor.



Hintz, Foreign Policy, The Washington Post, War on the Rocks, The Boston Globe ve BBC World Service'de Türkiye'yi karalıyor. Alevi ve Kürt meselesi gibi konuları kaşıyıp toplumun sinir uçlarıyla oynamayı hedefliyor.

Böylesi bir CV ve sistematik Türkiye karşıtlığına sahip bir profilin Istanbul Policy Center'da ağırlanması "Sabancı Üniversitesi ajan faaliyetlerine göz mü yumuyor?" sorusunu sordurdu.









Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Berk Esen ile beraber Şebnem Gümüşçü ve Hakan Yavuzyılmaz imzalı "Türkiye'nin Yeni Rejimi: Rekabetçi Otoriterlik" isimli kitapta açıkça Başkan Erdoğan ve AK Parti hedef alınıyor.