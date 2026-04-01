Sabancı Ailesi, akademideki FETÖvari trolleşmeye ve "profesör" maskesiyle siyaset bezirganlığı yapan "militanlaşmış akademisyenler"e ısrarla göz yumuyor.
Sabancı Üniversitesi'ndeki öğretim üyeleri "eğitimci" kimliklerini askıya alıp partili gibi hareket etmeye devam ediyor.
IPC'DEKİ YAPILANMA VE YAPININ ARKA BAHÇESİ MEDYASCOPE
Özellikle Sabancı Üniversitesi çatısı altında kurulan "Istanbul Policy Center" isimli yapı, LGBT sapkınlığına alan açıyor, milli iradeyi hedef alan 5. kol faaliyetlerine zemin oluyor.
Yapının arka bahçesi ise CHP, İBB, ABD, İsveçli SIDA, İsviçre ve Belçikalı vakıflar tarafından fonlanan Ruşen Çakır'ın Medyascope'u.
GAZETECİLERİ "NOT EDEN" FETÖVARİ KAFA VE
Bahse konu yapının baş aktörlerinden biri Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Berk Esen. Azılı bir "İmamoğlucu" olan Esen'in CHP'yi Silivri eksenli akademik dizayn çabaları CHP'lileri bile isyan ettiriyor. Dahası bahse konu şahıs "Not ettik" ifadesiyle İmamoğlu'nu eleştiren gazetecileri fişlemeye kalkmış, fişleme tehdidine SÜ Öğretim Üyesi Senem Aydın Düzgit, SÜ Psikoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebi Sümer ve SÜ Öğretim Üyesi Cana Tülüş Türk gibi isimler destek vermişti. İsmi geçen bu akademisyenleri hepsi de Medyascope ekranı ve köşesinde kendilerine yer buluyor.
FETÖ MÜ BUNLARIN KUCAĞINDA BUNLAR MI FETÖ'NÜN?
Hatırlanacağı üzere gazeteci Cüneyt Özdemir, Berk Esen için "FETÖ mü bunların kucağında bunlar mı FETÖ'nün?" demişti.
Öte yandan Sabancı Üniversitesi merkezli Istanbul Policy Center'da "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?" başlıklı yayınlar, Medyascope ile organize bir şekilde ilerletiliyor.
Konuşmacı olarak ağırlanan isimler ve ele alınan konular 5. kol faaliyetlerini açık ediyor.
KİM BU LISEL HINTZ? SABANCI ÇATISI ALTINDAKİ 5. KOL APARATLARI
O isimlerden biri de Jons Hopkins Üniversitesi'nde görevli akademisyen Lisel Hintz... ABD'de yaşayan Hintz, Türkiye karşıtı demeçler ve araştırmalarla ön plana çıkıyor.
Sabancı Üniversitesi çatısı altında "Otokratikleşen Türkiye'de Popüler Kültürün Siyasi Savaş Alanı Olarak İşlevi" başlıklı sunum yapan Hintz kaleme aldığı kitapta AK Parti hükümetini "otoriter" olarak damgalıyor.
Hintz, Foreign Policy, The Washington Post, War on the Rocks, The Boston Globe ve BBC World Service'de Türkiye'yi karalıyor. Alevi ve Kürt meselesi gibi konuları kaşıyıp toplumun sinir uçlarıyla oynamayı hedefliyor.
Böylesi bir CV ve sistematik Türkiye karşıtlığına sahip bir profilin Istanbul Policy Center'da ağırlanması "Sabancı Üniversitesi ajan faaliyetlerine göz mü yumuyor?" sorusunu sordurdu.
Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Berk Esen ile beraber Şebnem Gümüşçü ve Hakan Yavuzyılmaz imzalı "Türkiye'nin Yeni Rejimi: Rekabetçi Otoriterlik" isimli kitapta açıkça Başkan Erdoğan ve AK Parti hedef alınıyor.
SABANCI'DAKİ YAPIDA YER ALAN DİĞER İSİMLER
EKREMCİ "SİSTEM"İN SÖZCÜSÜ - PROF.DR FATMAGÜL BERKTAY
Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Fatmagül Berktay, İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nü destekleyen paylaşımlar yapıyor. SİSTEM'in sözcüsü gibi hareket ediyor.
Berktay'ın mercek altına alınan paylaşımlarında AK Parti hükümetinin sistematik olarak karalandığı görülüyor.
Aynı isim, İBB iddianamesinde "İmamoğlu'nun rüşvet emanetçisi" olarak adı geçen CHP YDK Başkanı Turan Taşkın Özer'in paylaşımlarına destek atıyor. CHP'nin iç meselelerine müdahil olup Kılıçdaroğlu ve çevresini eleştiren gönderiler yazıyor.
Özgür Özel'in milli iradeyi ayaklar altına alan "darbe" söyleminin savunuculuğunu yapıyor.
Otel odasında kendisinden 35 yaş küçük sevgilisi ile basılan yolsuzluk tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a tek kelime etmek yerine "Oteldeki görüntüleri sızdıran personelin görevden alınmasını' istiyor.
Berktay sıklıkla Medyascope'ta yorumculuk yapıyor.
MEHMET ALİ ALPAR
Medyascope bağlantılı CHP rozetli bir diğer akademisyen ise Prof. Dr. Mehmet Ali Alpar.
Alpar'ın "Demokrasi ve onur mücadelesi için CHP ve Özgür Özel yönetimini destekliyoruz" ifadelerinin yer aldığı bildiriye imza attığı biliniyor.
HEM EKREM'İ HEM LGBT'Yİ SAVUNUYOR
Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde görev yapan yardımcı doçent Kenan Behzat Sharpe, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk yaptığı için değil "Erdoğan'ın rakibi" olduğu için tutuklanadığı savunuyor. İmamoğlu'nun akademideki sözcüsü gibi hareket ediyor.
"Belediye başkanımız İmamoğlu" ifadesinin yer aldığı İngilizce bir paylaşımında "İmamoğlu esaret altında" ifadelerine yer verdi. Yasak olmasına rağmen İmamoğlu'nun yargılandığı duruşmalardan görüntüler paylaşıyor.
Ayrıca Behzat Sharpe, aile ve toplumun temeline dinamit döşeyen LGBT sapkınlığını uluslararası etkinliklerde boy göstererek savunuyor. Feminist akımları destekliyor.
Sabancı Üniversitesi'nde "cinsiyet" vurgulu "LGBT propagandası" altyapılı bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor.
LGBT VE GEZİNİN SAVUNUCUSU
Yine üniversitenin araştırmacısı Burcu Karakaş, LGBT'yi ve Gezi ihanetini savunan paylaşımlarıyla biliniyor.
Karakaş'ın paylaşımlarından öne çıkanları şöyle:
"LGBT kulüp üyeliği suç değil"
"Teşekkürler LGBT"
Sabancı Üniversitesi Sosyoloji Profesörü Cenk Özbay da yaptığı paylaşımlarla akademide örgütlenen yapının yanında saf tutuyor.
LGBT sapkınlığına destek veren Özbay'ın AK Parti'yi hedef alırken İmamoğlu'na destekleyen paylaşımlarda bulunduğu ve FETÖ'nün yayın organlarından Nokta Dergisi'nin propagandasını yaptığı görüldü.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
"İstanbul'da milyonlarca insana, turiste, mülteciye yer var ama translara yok, öyle mi?"
ATEŞ ALTINORDU
Bir diğer isim ise Ateş Altınordu... Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda Başkan Erdoğan'ı ve RTÜK'ü hedef alan Altınordu'nun sık sık İmamoğlu paylaşımları yaptığı görüldü.
"Erdoğan yapmadıklarında da sorumlu"
"RTÜRK'ten eser kalmayacak"
ÜNİVERSİTENİN YÖNETİM KADROSU
"Siyaset bezirganı" akademisyenlerin kuluçka merkezi olan üniversitenin yönetim kadrosu ise şu şekilde:
Prof. Dr. Yusuf Leblebici - Rektör
Prof. Dr. Cem Güneri - Eğitimden Sorumlu Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet Yıldız - Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı
DEKANLAR
Prof. Dr. Erkay Savaş - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Meltem Müftüler Baç - Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ayşegül Toker - Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı
Genel Sekreter Vekili - Erkan Şahinler
Peki, bu isimler üniversiteyi politize eden yapılanmaya neden göz yumuyor?
SABANCILAR ÜNİVERSİTELERİN MİLİTANLAŞMASINA YOL MU AÇIYOR, GÖZ MÜ YUMUYOR?
Tam da bu noktada eğitimci kimliğini askıya alıp siyaset bezirganlığı yapan "SİSTEM" akademisyenlerine karşın Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı'nın suskunluğu tepki çekti.
Akademideki milli irade düşmanı, LGBT destekli militanlaşmaya "Sabancı ailesi yol mu açıyor, göz mü yumuyor?" sorusu gündeme geldi.
