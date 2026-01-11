

Ayrıca Bornova Belediyesi'ni yapılan denetimlerden kamu zarar çıktı...



BAŞKAN YARDIMCISININ ÇAKAR SEVDASI: CEZA BELEDİYEYE



Denetim raporunda başkan yardımcısı Cemal Hocaoğlu'nun makam aracına yasak olmasına rağmen siren ve çakar taktırdığı ve araca 103 bin 629 liralık para cezası kesildiği ortaya çıktı.



"KEDİ KLİNİĞİNİ BÜYÜTÜYORUZ" DEDİLER... 14 AY BOŞA KİRA ÖDEDİLER



Bornova Belediyesi'nin kedi kliniğini büyütmek için aylık 40 bin liraya yer kiraladığı ve tadilat yaptırdığı binayı 14 ay boyunca hizmete açmayıp boş yere 560 bin lira kira ödediği belirlendi.