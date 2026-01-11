CHP'li Bornova Belediyesi'ndeki akçeli ve hülleli işlerin "Ekşi" kokusu çıktı.
CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın Sevcan Orhan'la Phuket'teki aşk tatilini sponsorluk yapan Bornova Belediyesi'nin Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgililerine kadro verdiği belirlendi. Yalım'ın sevgilisi Aslıhan Aksoy, 5 ay boyunca tek gün çalışmadan belediyeden maaş aldı.
CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Uşak'tan gelen rica üzerine Aslıhan Aksoy'u belediyede işe aldırdığını kabul etti ve sorumluluğu üstlendiğini açıkladı.
"Bankamatik memuru" skandalını "kamu zararını cebimden öderim" diyerek geçiştirmeye kalktı.
Öte yandan CHP'ye uçkur sponsorluğu yapan Bornova'daki skandallar saymakla bitmiyor.
BORNOVA'DA İBB'DEKİ GİBİ "SİSTEM" Mİ VAR? "HAFRİYAT DÖKÜM" VURGUNU
Bornova'da toprak döküm işini yürüten ve CHP'li isimlerle yakınlığı bilinen Tanju Ceviz'in balya balya paralar ve külçe altınlarla verdiği pozlar medyaya düştü.
Bornova'daki "toprak döküm" vurgununun sembolü olan bu fotoğraf, İstanbul'daki Ekosistem merkezli döküm rantının bir benzerinin İzmir'de kurulduğunu akıllara getirdi.
Ayrıca Bornova Belediyesi'ni yapılan denetimlerden kamu zarar çıktı...
BAŞKAN YARDIMCISININ ÇAKAR SEVDASI: CEZA BELEDİYEYE
Denetim raporunda başkan yardımcısı Cemal Hocaoğlu'nun makam aracına yasak olmasına rağmen siren ve çakar taktırdığı ve araca 103 bin 629 liralık para cezası kesildiği ortaya çıktı.
"KEDİ KLİNİĞİNİ BÜYÜTÜYORUZ" DEDİLER... 14 AY BOŞA KİRA ÖDEDİLER
Bornova Belediyesi'nin kedi kliniğini büyütmek için aylık 40 bin liraya yer kiraladığı ve tadilat yaptırdığı binayı 14 ay boyunca hizmete açmayıp boş yere 560 bin lira kira ödediği belirlendi.
TIR PARKINI KİME PEŞKEŞ ÇEKTİLER?
Raporda, belediyenin Işıkkent'te mülkiyeti kendisine ait TIR parkının ortak kullanım alanını ihaleye çıkmadan kiraya verdiği ve park ücretlerini de almadığı yer aldı.
