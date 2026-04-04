Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi (İADŞP)" kapsamında 3 milyon TL'ye varan kentsel dönüşüm kredisi sunulacak. Proje kapsamında İstanbul 'da Dünya Bankası aracılığıyla ilk yıl ödemesiz, 180 ay vade, 0.69 faiz oranıyla, 3 milyon TL'ye kadar finansman imkânı sunulacak. Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre 10 soru cevapla kentsel dönüşüm hakkında merak edilenler...

Başvuru süreci iki aşamadan oluşuyor. 1. Aşama-Müteahhit Başvurusu: Yapım ruhsatını alan müteahhit, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine girerek proje bilgi ve belgelerini sisteme yükler, projeyi kaydeder ve başkanlık onayına gönderir. 2. Aşama-Vatandaş Başvurusu: Müteahhit başvurusunun Başkanlık tarafından onaylanmasının ardından, hak sahipleri e-Devlet üzerinden ön başvurularını tamamlıyor. Sonra gerekli evraklarla protokol imzalanan banka şubesine fiziki başvuru gerekir.

1) Vatandaşlar nasıl başvurabilir?

2)Kredi koşulları neler?

Açık, devam eden haciz kaydı olmamalı.

Kredinin aylık taksit ödeme tutarının belgelendirilmiş hane halkı aylık gelirine oranı yüzde 70'i aşmamalı.



3)Avantajlı gruplar var mı?

Kredi sağlanırken 4 avantajlı kategori yer alacak. 1. kategoride T.C. sınırları dahilinde, kendisi ve hanehalkıbireyleri üzerinde Riskli Yapıdaki bağımsız birim haricinde tapuda kayıtlı başkaca konut bulunmayan malikler yer alacak. 2. kategoride orta ve düşük gelirliler, 3. kategoride şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, emekliler, en az yüzde 40 oranında engelli vatandaşlar yer alacak. Bu kategorilerin her biri için yıllık 0.25 oranında faiz indirimi uygulanacak. 4. Kategoride ise yeni yapısını A sınıfı Enerji Kimlik Belgesiile inşa edeceklere yıllık yüzde 0.50, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi ile inşa edeceklere yıllık yüzde 0.25 oranında faiz indirimi yapılacak.

4 kategoriyi birden karşılayanlar yıllık 1.25 oranına kadar indirim alabilecek.

4)Hangi tarihten itibaren riskli yapı ilan edilmiş yapılar sürece dahil edilecek?

Krediden tüm gerçek kişi riskli yapı malikleri yararlanabilir. Riskli yapı olarak tescil edilip 1 Ekim 2020 sonrasında yıkılmış olan yapı malikleri de proje kapsamında değerlendirilebilecektir.

Ancak bu kapsamdaki projelerde temel ile ilgili herhangi bir imalata başlanılmamış olması gerekmektedir.



5)Anlaşamayan malik var ise süreç nasıl yönetilecek?

Dönüşüm uygulamaları, 6306 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik doğrultusunda gerçekleştirilir. Yeni uygulamaya, sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların salt çoğunluğu ile karar verilir. Çoğunluk kararına katılmayanların arsa payları Başkanlıkça rayiç değeri tespit ettirilerek paydaşlara açık artırma usulü ile satılır.