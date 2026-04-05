Kuruluş Orhan oyuncuları Bursa’da fetih coşkusu yaşadı: "Ecdadımızı yad ettik"

Bursa’nın fethinin 700. yılı kapsamında ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan oyuncuları Bursalılarla buluştu. Fetih yürüyüşüne katılan başarılı oyuncular, yoğun ilgi gördü. Kuruluş Orhan'ın sevilen oyuncuları söyleşide hayranların sorularını yanıtladılar. Programda “Ecdadımızı yad ettik” sözleri öne çıktı.

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan'ın oyuncuları, Bursa'nın fethinin 700. yılı kutlamaları kapsamında Bursalılarla bir araya geldi.

Fetih yürüyüşünden bir görüntü / Fotoğraflar sosyal medya ve Takvim arşivden alınmıştır.

FETİH YÜRÜYÜŞÜ

Etkinlik kapsamında, dizi oyuncuları eşliğinde fetih yürüyüşü gerçekleştirildi. Balaban Bey Kalesi'nden yürüyüşe başlayan kortej; Eşrefiler, İpekçilik, Atatürk Caddesi ve Saltanat Kapı'dan geçip Tophane Meydanı'na geldi.

OYUNCULAR SÖYLEŞİYE KATILDI

Sonrasında Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşiye; Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Mahassine Merabet, Şükrü Özyıldız, Çağrı Şensoy, Mustafa Üstündağ ve Cemre Gümeli katıldı.

"ECDADIMIZI YAD ETTİK"

Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği programın açılış konuşmasını yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bugün şehrimizde çok sevilen Kuruluş Orhan dizisinin oyuncularını ağırlıyoruz. Misafirlerimize güzel şehrimize hoş geldiniz diyorum. Tarihimizi yeniden hatırlamamıza, ecdadımızı yad etmemize vesile olan bu özel buluşmaya ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz" dedi.

GAZİ TÜRBELERİNDE DUA ETTİLER

Başarılı oyuncular, hayranlarıyla sohbet ederek hatıra fotoğrafları çektirdi. Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerine giden oyuncular, burada dua etti.

