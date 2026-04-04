Başkan Erdoğan'ın İran'a yönelik müdahaleyle başlayan sürecin, bir jeostratejik açmaza sürüklendiğini, uluslararası camianın bu savaşı sona erdirmek için çabalarını artırması gerektiğini kaydettiği belirtildi.

Erdoğan NATO'nun Türkiye'nin hava savunmasına sağladığı desteğe işaretle, bu süreçteki dayanışmanın İttifakın caydırıcılığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

UKRAYNA'DA BARIŞIN SAĞLANMASINA DESTEK

Başkan Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının barışla neticelenmesine yönelik gayretlerimizi sürdürdüğümüzü ifade etti.

Görüşmede, NATO'nun 77. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesinde, İttifak'ı gelecekteki sınamalara karşı daha dayanıklı ve etkin kılacak kararların alınmasını temenni ettiğimizi vurguladı.

BAŞKAN ERDOĞAN- RUTTE GÖRÜŞMESİNİN DETAYLARI

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek hem bölgesel güvenlik krizlerini hem de İttifak'ın geleceğini ilgilendiren kritik meseleleri masaya yatırdı. Küresel gerilimin tırmandığı bir dönemde gerçekleşen görüşmede Başkan Erdoğan, Türkiye'nin barışçıl çözüm yollarındaki kararlılığını yinelerken, İttifak dayanışmasının önemine dikkat çekti.

Başkan Erdoğan, İran'a yönelik müdahaleyle başlayan sürecin, bir jeostratejik açmaza sürüklendiğini, uluslararası camianın bu savaşı sona erdirmek için çabalarını artırması gerektiğini kaydetti. Başkan Erdoğan, NATO'nun Türkiye'nin hava savunmasına sağladığı desteğe işaretle, bu süreçteki dayanışmanın İttifakın caydırıcılığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Başkan Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşı için barışla neticelenmesine yönelik gayretlerimizi sürdürdüğümüzü ifade etti.

HEDEF 2026 ANKARA ZİRVESİ

Görüşmede, NATO'nun 77. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Başkan Erdoğan, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesinde, İttifak'ı gelecekteki sınamalara karşı daha dayanıklı ve etkin kılacak kararların alınmasını temenni ettiğimizi vurguladı.