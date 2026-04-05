Tasnim'e konuşan İran Silahlı Kuvvetleri Birleşik Komutanlığı Sözcüsü de, düşürülen ABD hava araçlarının 2 adet C-130 askeri nakliye uçağı ve iki Blackhawk helikopteri olduğunu söyledi.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, " ABD'ye ait iki C-130 nakliye uçağı yok edildi ." dedi.

KURTARMAYA GİDEN UÇAKLAR VE HELİKOPTER DE DÜŞÜRÜLDÜ

Geride kalan arızalı cihazların ise " içerisindeki yüksek teknoloji kripto ve iletişim aygıtlarının İran tarafından kopyalanmaması " için C-4 benzeri patlayıcılarla imha edildiği bildirildi.

'VURULAMAZ UÇAK' HİKAYESİ ÇÖKTÜ MÜ

İran'da yere çakılan ABD F-15E Strike Eagle uçağına ait ilk görüntüler dünya kamuoyuna servis edildi. İran Devrim Muhafızları'na yakın Tasnim Haber Ajansı tarafından paylaşılan fotoğraflar, uçağın gövdesine ve kanat parçalarına ait enkazın sarp arazilere yayıldığını belgeledi.

Silah uzmanları, enkaz üzerindeki işaretlerin ve teknik detayların ABD Hava Kuvvetleri'nin RAF Lakenheath merkezli 48. Avcı Kanadı'na ait bir F-15E ile birebir uyumlu olduğunu teyit etti.

TABAS GÖNDERMESİ

Tahran'daki askeri yetkililer, ABD'nin dağınık operasyonunu 1980'deki başarısız "Kartal Pençesi" (Tabas) harekatına benzetti.

İran Devrim Muhafızları (IRGC), yayınladığı bildiride "Kumarbaz Trump, Tabas kumlarının ilahi varlığı hala burada!" ifadelerini kullanarak, ABD'nin teknolojik üstünlük iddiasının İran topraklarında hezimete dönüştüğünü ve araçlarını imha ederek kaçmak zorunda kaldıklarını vurguladı.

FOX: KENDİNİ FIRLATTI, İKİ GÜN KURTARILMAYI BEKLEDİ

2 Nisan Perşembe gecesi vurulan F-15E Strike Eagle uçağının mürettebatının fırlatma koltuğuyla atladığı belirtildi. FOX TV'ye konuşan üst düzey Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri, silah sistemleri subayının durumunu şu sözlerle aktardı: "Enkazdan uzaklaşarak yüksek bir yamaca saklandı ve acil durum sinyali gönderdi. Ancak kurtarma ekiplerinin ona ulaşması son iki günü buldu."

Pilotların yerini tespit etmek isteyen İranlılar, bölgede yoğun arama faaliyeti başlattı. Kaynaklar, personelin yakalanmaması hususunun taşıdığı büyük öneme işaret ederek, "İran, Amerikalı askeri bulana ödül verileceğini duyurdu. Bölgede çok sayıda İranlı onu arıyordu." ifadelerini kullandı.

Operasyon sırasında Amerikan kurtarma birimleri büyük direnişle karşılaştı. Yetkililer, sahadaki çarpışmaların boyutunu, "Bölgede devasa bir çatışma yaşandı ve bazı hava araçları imha edilmek zorunda kaldı. Cuma günü kurtarma çabalarının bir parçası olan iki helikopter vuruldu ve bu helikopterlerdeki bazı mürettebat yaralandı." sözleriyle özetledi.

3 Nisan Cuma günü Kuveyt'te düşen A-10 Warthog uçağının aslında bu tahliye görevinin kritik parçası olduğu anlaşıldı. Söz konusu hava aracının görevi hakkında yetkililer, "Bu uçak, kalabalığı enkazdan uzak tutmak ve yüksek yamaçta saklanan havacıyı korumak için koruma uçuşu yapıyor ve baskılayıcı ateş açıyordu." bilgisini paylaştı.

JET TAHLİYE İDDİASI YALAN ÇIKTI

ABD'li üst düzey silah sistemleri subayını kurtarmak için sahaya inen özel kuvvetlerden önce CIA'nın bölgede kirli bilgi savaşı yürüttüğü rapor edildi.

The Week'te yer alan habere göre CIA'nın, İran güvenlik birimlerini şaşırtmak amacıyla "askerin çoktan bulunduğu ve karadan tahliye edildiği" yönünde sahte istihbarat yaydığı kaydedildi.

Sarp dağlarda bir kaya kovuğunda gizlenen subayın konumu belirlenirken, ABD'nin bu "görünmezlik" oyununu İran içindeki casus ağları vasıtasıyla desteklediği öne sürüldü.

KOHGİLUYEH'DE KANLI GECE

Sözde "arama-kurtarma" adı altında yürütülen harekatın bedelini yine sivil halk ödedi.

The Guardian'ın aktardığına göre İranlı yetkililer, ABD ve İsrail'in bölgedeki saldırıları sonucunda Kohgiluyeh ve Boyer-Ahmad eyaletlerinde en az 5 ila 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi.

ABD'nin bölgeye düzenlediği yoğun bombardımanın, uluslararası hukuku hiçe sayan gövde gösterisine dönüştüğü vurgulandı.

TRUMP'TAN BİR HÜRMÜZ ÜLTİMATOMU DAHA

Operasyonu Beyaz Saray'dan takip eden ve "onu aldık" ifadesiyle duyuran Donald Trump, kurtarma başarısını tehdit diliyle birleştirdi.

Trump, İran'a Hürmüz Boğazı'nı açması için 48 saatlik süre tanıdığını, aksi takdirde bölgeye "cehennem yağdıracağını" belirterek tehditte bulundu. Trump daha sonra Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda küfürlü ifadelere yer vererek, "Salı günü İran'da Enerji Santrali Günü ve Köprü Günü olacak; hepsi bir arada gerçekleşecek. Bunun bir benzeri olmayacak! Lanet boğazı açın, sizi çılgın p..ler, yoksa cehennemi yaşarsınız. Sadece izleyin!" sözlerini sarf etti.

İran askeri yetkilileri ise bu açıklamayı "aptalca ve dengesiz eylem" olarak niteleyerek, "cehennem kapılarının asıl ABD için açılacağı" cevabını verdi.

KİM NE DEDİ

İran ordusu tarafından düşürüldüğü bildirilen ABD savaş uçağına ilişkin iki ülkenin basınında ayrıntılar paylaşıldı

CBS televizyonu: Uçaktaki pilotlardan biri ABD kuvvetleri tarafından kurtarıldı

Fox News/CNN: Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, savaş uçağının düşürülmesi konusunda Başkan Trump'ı düzenli olarak bilgilendiriyor

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı: Düşürülen savaş uçağının pilotunu arama çalışmasına katılan ABD helikopteri vuruldu

İran devlet televizyonu: Düşürülen ABD uçağının pilotunu sağ ele geçirene ödül verilecek

ABD yönetimi olaya ve ayrıntılarına ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı

ABD'NİN HAVA ARACI KAYIPLARI TABLOSU

Hava Aracı Modeli Birim Maliyeti Adet / Durum Olay Detayı F-35 110 Milyon $ 1 Adet (Hasarlı) İran'a ait karadan havaya füze ile hasar aldı. F-15E Strike Eagle 90 Milyon $ 4 Adet (Düşürüldü) 1'i İran üzerinde, 3'ü Kuveyt üzerinde dost ateşi sonucu düşürüldü. E-3 Sentry 700 Milyon $ 1 Adet (İmha) Suudi Arabistan'daki ABD üssünde imha edildi. A-10 Thunderbolt II 18.8 Milyon $ 1 Adet (Düşürüldü) Arama-kurtarma operasyonlarına yakın hava desteği sağlarken vuruldu. KC-135 Tanker Uçağı 40 Milyon $ 7 Adet (Karışık) 2 adet imha edildi, 5 tanesi hasar aldı. Helikopterler (HH-60M/W) 20 Milyon $ 3 Adet (Hasarlı) 1 adet HH-60M Irak'ta dron saldırısında; 2 adet HH-60W İran'da operasyon sırasında hasar gördü. İHA (Dronlar) 30 milyon $ 17 Adet (Düşürüldü) İran tarafından düşürüldü.