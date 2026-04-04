Rüşvet operasyonuyla görevden uzaklaştırılan ve cezaevine gönderilen Özkan Yalım için beklenen "ihraç" kararı bir türlü gelmezken, Özel'in bizzat devreye girdiği iddia edildi.

Skandalların Başkanı Özkan Yalım'ın avukatı Özgür Özel'den.

CHP'li Özkan Yalım hakkında yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması, skandal detaylarla derinleşiyor. Uşak Belediyesi'ne uzanan kirli ağın merkezindeki isimlerden biri olduğu öne sürülen Yalım'ın da aralarında bulunduğu 9 şüphelinin tutuklanması, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

OTELDE SKANDAL GÖRÜNTÜLER: HAVLUYLA KAPIYI AÇTI

Soruşturmanın en çarpıcı anlarından biri ise Ankara'daki bir otelde yaşandı. Güvenlik güçlerinin kapıyı çalmasıyla büyük panik yaşayan Yalım'ın, kapıyı yalnızca havluya sarılı şekilde açtığı öğrenildi. Odada yapılan incelemede, otel kaydı bulunmayan 21 yaşındaki sevgilisi S.A.'nın da içeride olduğu tespit edildi.

Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Yalım'ın sevgilisi ve aynı zamanda belediye personeli olduğu belirtilen S.A.'nın emniyette verdiği ifadede, belediye imkanlarıyla gerçekleştirilen lüks geziler, kumarhane ziyaretleri ve usulsüz kadrolaşma iddialarını tek tek anlattığı öne sürüldü.