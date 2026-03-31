Uşak Belediyesi'nin kasasından VIP kıyak: 7.7 milyon Özgür Özel'in aracına gitti!

Uşak Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturması, CHP Genel Merkezi’nin kapısına dayandı. Savcılık dosyasına giren 7.7 milyon TL’lik "VIP dönüşüm" faturasının izini süren ekipler, halkın parasıyla lüks donanım eklenen araçlardan birinin CHP Lideri Özgür Özel’e ait olduğunu saptadı. Özkan Yalım’ın “Bildiklerimi anlatırım” tehdidiyle partide dokunulmazlık kazandığı iddiaları siyaset kulislerini sarsarken, milyonluk fatura skandalının yeni isimlere uzanması bekleniyor.

Uşak Belediyesi'ndeki Özkan Yalım merkezli yolsuzluk soruşturması, yerel bir usulsüzlük olmaktan çıkıp CHP Genel Merkezi'nin kalbine uzanan bir skandala dönüştü.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyasındaki somut delillerden olan 7.7 milyon TL'lik faturanın izi sürüldüğünde, altından CHP Lideri Özgür Özel'in aracı çıktı.

7.7 MİLYON TL'LİK FATURA: İKİ ARAÇ, TEK KALEM
Dosyaya giren ifadeye göre DizaynVIP firması tarafından Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri adına iki ayrı Mercedes V300 araç için 898 bin TL ve 6 milyon 856 bin TL olmak üzere toplamda 7 milyon 754 bin TL'yi bulan iki ayrı fatura kesildi.

Ardından bu iki fatura tek kalemde birleştirilip toplam 7 milyon 754 bin TL'lik tek bir fatura düzenlendi.

GİZLENEN KAYIT ÖZEL'E UZANDI
İncelemede, VIP dönüşüm yapılan araçlardan birinin belediye envanterinde olduğu görüldü.

Mali Suçlarla Mücadele birimleri üzerinden yapılan incelemede gizlenen kayıt açıldı ve aracın CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı olduğu kesinleşti

Ancak ikinci araç sorgulandığında sistem önce "yetki yok" uyarısı verdi. Birimlerin ısrarlı takibi sonucu, gizlenen kaydın arkasından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in adı çıktı.

Özgür Özel ve Özkan Yalım

ÖZGÜR ÖZEL ADINA KAYITLI ARACA UŞAK HALKININ CEBİNDEN VIP DÖNÜŞÜM
Tutuklu Özkan Yalım'ın söylediği iddia edilen "Özgür Özel'in altındaki arabayı ben aldım" şeklindeki sözleri, savcılık dosyasına giren faturalarla yeni bir boyut kazandı.

İHRAÇ DOSYASI "TEHDİT" SONRASI RAFA MI KALDIRILDI?
Hakkındaki ağır yolsuzluk iddialarına rağmen CHP Genel Merkezi'nin Özkan Yalım için henüz bir ihraç süreci başlatmaması, partideki "sessizliği" tartışmaya açtı.

İddialara göre Yalım, genel merkeze karşı "Beni ihraç ederseniz bildiklerimi anlatırım" diyerek bir koruma kalkanı oluşturmuş durumda.

Öte yandan dosyanın sadece bir araçla sınırlı kalmayacağını, yeni deliller ışığında soruşturmanın yeni isimlere uzanacak şekilde genişleyebileceğini belirtiyor.

