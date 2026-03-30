Marmaris Belediyesi'nde İmar Müdürlüğü'nde görevli bir mühendisin 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanmasıyla başlatılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. RÜŞVET SORUŞTURMASINDA "HÜLLELİ ATAMA" İZİ Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre; tutuklanan Başkan Yardımcısı Özgür Han'ın, eşi Gül Banu Han'ı 2011'de hülle yolluyla belediyede işe soktuğu ve kısa sürede yüksek mevkilere getirdiği belirlendi. O dönem kadın itfaiye erlerinde en az 1.60 cm boy şartı arandığı ancak Han'ın boyu yetmediği için ölçümün belediye tarafından yapılacağı şartnameye ekletildi.

İTFAİYE ARACINI GÖRMEDEN YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE



Şartnameye eklenen madde ile sahte belge düzenlenerek Han'ın itfaiye eri yapıldığı ortaya çıktı. Atandıktan sonra fiilen bir gün dahi görev yapmayan şanslı eş Gül Banu Han, doğrudan Yazı İşleri Müdürlüğü'nde görevlendirildi.

BELEDİYE İŞTİRAKLERİNDEN ÇİFTE "HUZUR HAKKI" KAZANCI



Ballı atamanın olduğu dönemde ise Marmaris Belediye Başkanı koltuğunda mevcut Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün dayısı Ali Acar'ın olduğu belirtildi. Ayrıca Özgür Han'ın, Marmaris Belediyesi Halk A.Ş.'den Yönetim Kurulu Üyesi olarak huzur hakkı aldığı, İnsan Kaynakları Müdürü olan eşi Banu Han'ın da Personel A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğinden huzur hakkı aldığı ortaya çıktı.