Marmaris’te aile boyu saltanat I CHP'li belediyedeki hülleli atamanın perde arkası: "Çifte huzur hakkı" skandalı

CHP’li belediyelerde eş ve sevgili odağında yükselen skandallar zincirine bir yenisi eklendi. Uşak’taki “70 bin TL maaşlı sevgili” itiraflarının yankıları sürerken, Marmaris Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonu “hülleli atama” skandalını deşifre etti. Tutuklanan Başkan Yardımcısı Özgür Han’ın, boy şartı tutmayan eşini sahte evrakla itfaiye eri yapıp, bir gün bile sahaya çıkarmadan müdürlüğe taşıdığı ve ailece çifte “huzur hakkı” aldıkları ortaya çıktı.

  • Marmaris Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde görevli bir mühendisin 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanması üzerine başlatılan soruşturmada tutuklanan Başkan Yardımcısı Özgür Han'ın eşi Gül Banu Han'ı 2011'de belediyeye işe soktuğu belirlendi.
  • Gül Banu Han'ın boyu itfaiye eri olmak için gereken 1.60 cm şartını karşılamadığı için ölçümün belediye tarafından yapılacağı şartnameye ekletildi ve sahte belge düzenlenerek itfaiye eri yapıldı.
  • Gül Banu Han atandıktan sonra fiilen bir gün dahi itfaiye erliği görevinde çalışmayıp doğrudan Yazı İşleri Müdürlüğü'nde görevlendirildi.
  • Atamanın yapıldığı dönemde Marmaris Belediye Başkanı koltuğunda mevcut Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün dayısı Ali Acar bulunuyordu.
  • Özgür Han'ın Marmaris Belediyesi Halk A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, eşi Gül Banu Han'ın da Personel A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak huzur hakkı aldıkları ortaya çıktı.

Marmaris Belediyesi'nde İmar Müdürlüğü'nde görevli bir mühendisin 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanmasıyla başlatılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

RÜŞVET SORUŞTURMASINDA "HÜLLELİ ATAMA" İZİ

Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre; tutuklanan Başkan Yardımcısı Özgür Han'ın, eşi Gül Banu Han'ı 2011'de hülle yolluyla belediyede işe soktuğu ve kısa sürede yüksek mevkilere getirdiği belirlendi. O dönem kadın itfaiye erlerinde en az 1.60 cm boy şartı arandığı ancak Han'ın boyu yetmediği için ölçümün belediye tarafından yapılacağı şartnameye ekletildi.

Marmaris Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde görevli bir mühendisin 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanması üzerine başlatılan soruşturmada tutuklanan Başkan Yardımcısı Özgür Han'ın eşi Gül Banu Han'ı 2011'de belediyeye işe soktuğu belirlendi. (Haberin fotoğrafları Sabah ve sosyal medyaya aittir.)

İTFAİYE ARACINI GÖRMEDEN YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE


Şartnameye eklenen madde ile sahte belge düzenlenerek Han'ın itfaiye eri yapıldığı ortaya çıktı. Atandıktan sonra fiilen bir gün dahi görev yapmayan şanslı eş Gül Banu Han, doğrudan Yazı İşleri Müdürlüğü'nde görevlendirildi.

BELEDİYE İŞTİRAKLERİNDEN ÇİFTE "HUZUR HAKKI" KAZANCI


Ballı atamanın olduğu dönemde ise Marmaris Belediye Başkanı koltuğunda mevcut Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün dayısı Ali Acar'ın olduğu belirtildi. Ayrıca Özgür Han'ın, Marmaris Belediyesi Halk A.Ş.'den Yönetim Kurulu Üyesi olarak huzur hakkı aldığı, İnsan Kaynakları Müdürü olan eşi Banu Han'ın da Personel A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğinden huzur hakkı aldığı ortaya çıktı.

