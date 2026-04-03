Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. Müzakere masası yeniden İstanbul'da kuruldu.

Başkan Erdoğan Ukrayna lideri Zelenskiy’i kabul etti

DOLMABAHÇE'DE İKİLİ GÖRÜŞME: HANGİ KONULAR MASAYA YATIRILDI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile İstanbul'daki çalışma toplantısında bir araya geldi.

Liderler Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşında barış arayışları ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere Türkiye'nin desteğinin süreceğini, bölgemizin daha fazla barış ve istikrara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye olarak Karadeniz'de seyrüsefer emniyetine büyük önem atfettiğimizi ve enerji arz güvenliğinin mühim olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna ile karşılıklı ticaret hacmini artırmakta kararlı olduğunu, bunun için gerekli adımları atmayı sürdüreceğimizi belirtti.

Başkan Erdoğan görüşmede, Ukrayna'nın Körfez ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmesinden duyduğu memnuniyeti de ifade etti.