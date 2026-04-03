Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. Müzakere masası yeniden İstanbul'da kuruldu.Başkan Erdoğan Ukrayna lideri Zelenskiy’i kabul etti
DOLMABAHÇE'DE İKİLİ GÖRÜŞME: HANGİ KONULAR MASAYA YATIRILDI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile İstanbul'daki çalışma toplantısında bir araya geldi.
Liderler Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşında barış arayışları ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.
Başkan Erdoğan görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere Türkiye'nin desteğinin süreceğini, bölgemizin daha fazla barış ve istikrara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.
Başkan Erdoğan, Türkiye olarak Karadeniz'de seyrüsefer emniyetine büyük önem atfettiğimizi ve enerji arz güvenliğinin mühim olduğunu söyledi.
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna ile karşılıklı ticaret hacmini artırmakta kararlı olduğunu, bunun için gerekli adımları atmayı sürdüreceğimizi belirtti.
Başkan Erdoğan görüşmede, Ukrayna'nın Körfez ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmesinden duyduğu memnuniyeti de ifade etti.
RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ikili görüşmeye geçti.
ZELENSKİY'DEN SÜRPRİZ ZİYARET
İletişim Başkanı Burhaneddin Duran, Zelenskiy'nin bugün İsranbul'a bir çalışma ziyareti yapacağını duyurdu ve açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 4 Nisan 2026 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.
İstanbul'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Ukrayna'yla ikili gündemimizdeki konular ile bölgesel gelişmelerin yanı sıra İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülmektedir."
BAŞKAN'DAN PUTİN'LE TELEFON GÖRÜŞMESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapmıştı. Görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkileri ve ABD/İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ele alınmıştı.
Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının barışla neticelenmesi için Türkiye'nin arayışlarının sekteye uğratılmamasının önemli olduğunu, Türkiye'nin tüm taraflara gerilimi tırmandıracak adımlardan uzak durmalarını tavsiye ettiğini, Karadeniz'deki sivil gemilere saldırıların istikrar ortamına zarar verdiğini, İran savaşının Rusya-Ukrayna krizinde yeni çatışma alanları oluşturmaması gerektiğini belirtti.