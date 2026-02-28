Bolu 'da 40 yıllık fırıncılık yapan Hüseyin Hürremoğlu, CHP'li Bolu Belediyesi'ne haraç vermediği için dükkânının mühürlendiğini iddia ettiği duyuruyu kapısına astı.

4 YILLIK KAYIP DOSYA CİMER ŞİKAYETİNDEN SONRA BULUNDU



4 yıllık mücadelesinin ardından fırınının kaçak olmadığını kanıtlayan Hürremoğlu: "Tanju Özcan, fırıncılarla toplantı yapmış. Kentimizde yeni açılacak fırınlara ve kiraya vermek için ruhsat devri yapmak isteyenlere BOLSEV'e yardım adı altında para vermeleri için baskı yapmış. Bize de 2022'de devir yaptığımız kiracımız için ruhsat verilmeyeceği söylendi. Bolu Valiliği'nin bize tutanakla teslim ettiği ruhsat dosyalarının olmadığını söylediler. CİMER'e başvurduk. Yaşadıklarımızı anlattık. 4 yıl sonra 'Belgeleri bulduk' diyorlar. Maddi-manevi zararımız var." diye konuştu.



FIRINCILARDAN CHP'Lİ ÖZCAN'A SUÇ DUYURUSU HAZIRLIĞI

Sabah'tan Şule Tozcan'ın haberine göre; geçtiğimiz aylarda öğrencilere burs sağlama amacıyla reklam adı altında zincir marketleri haraca bağlayan CHP'li Tanju Özcan'ın görevden alınması ve tutuklanması sonrası bazı fırıncıların, hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.