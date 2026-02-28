4 yıllık intikamın belgesi CİMER’den çıktı: CHP’li Özcan’ın kayıp ruhsat oyunu bozuldu

Bolu’da 40 yıllık fırıncı Hüseyin Hürremoğlu, CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın vakıf üzerinden "bağış" adı altında istediği parayı vermediği için dükkânının mühürlendiğini iddia ederek hukuk savaşı başlattı. 4 yıl sonra kayıp ruhsat belgelerini CİMER yoluyla bulan esnafın isyanı, cezaevinde olan Özcan hakkında yeni suç duyurularının fitilini ateşledi.

  • Bolu'da 40 yıllık fırıncı Hüseyin Hürremoğlu, CHP'li Bolu Belediyesi'ne haraç vermediği için dükkânının mühürlendiğini iddia etti.
  • Hürremoğlu, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın fırıncılarla toplantı yaparak BOLSEV'e yardım adı altında para talep ettiğini öne sürdü.
  • Hürremoğlu'na 2022'de kiracısı için ruhsat verilmeyeceği söylenmiş ve Bolu Valiliği'nin teslim ettiği ruhsat dosyalarının olmadığı belirtilmiş.
  • Hürremoğlu'nun CİMER'e başvurusunun ardından 4 yıl sonra belediye belgeleri bulduğunu açıkladı.
  • Tanju Özcan'ın görevden alınması ve tutuklanması sonrası bazı fırıncıların hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Bolu'da 40 yıllık fırıncılık yapan Hüseyin Hürremoğlu, CHP'li Bolu Belediyesi'ne haraç vermediği için dükkânının mühürlendiğini iddia ettiği duyuruyu kapısına astı.

Hürremoğlu, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın fırıncılarla toplantı yaparak BOLSEV'e yardım adı altında para talep ettiğini öne sürdü. (Haberin fotoğrafları Sabah'a aittir.)

4 YILLIK KAYIP DOSYA CİMER ŞİKAYETİNDEN SONRA BULUNDU

4 yıllık mücadelesinin ardından fırınının kaçak olmadığını kanıtlayan Hürremoğlu: "Tanju Özcan, fırıncılarla toplantı yapmış. Kentimizde yeni açılacak fırınlara ve kiraya vermek için ruhsat devri yapmak isteyenlere BOLSEV'e yardım adı altında para vermeleri için baskı yapmış. Bize de 2022'de devir yaptığımız kiracımız için ruhsat verilmeyeceği söylendi. Bolu Valiliği'nin bize tutanakla teslim ettiği ruhsat dosyalarının olmadığını söylediler. CİMER'e başvurduk. Yaşadıklarımızı anlattık. 4 yıl sonra 'Belgeleri bulduk' diyorlar. Maddi-manevi zararımız var." diye konuştu.

FIRINCILARDAN CHP'Lİ ÖZCAN'A SUÇ DUYURUSU HAZIRLIĞI

Sabah'tan Şule Tozcan'ın haberine göre; geçtiğimiz aylarda öğrencilere burs sağlama amacıyla reklam adı altında zincir marketleri haraca bağlayan CHP'li Tanju Özcan'ın görevden alınması ve tutuklanması sonrası bazı fırıncıların, hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

BOLSEV’de para burstan çok otomobile aktı | Yönetime yüzde 923’lük maliyet artışı

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltında! Zincir marketlerden küfürle rüşvet istedi: Ya seve seve ya da...

