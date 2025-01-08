Galatasaray Georges Mıkautadze için tüm şartları zorluyor

Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, Fransız ekibi Lyon'un Gürcü forveti Georges Mikautadze için girişimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, 24 yaşındaki hücum oyuncusu için Fransız kulübüne yeni bir teklif sundu. Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin sakatlığından sonra forvet arayışını sürdüren Galatasaray, Mikautadze'yi kadrosuna katmak için ısrarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Mikautadze transferi için Lyon'a bonuslarla birlikte 22 milyon Euro teklif ettiği belirtildi. Galatasaray bu rakamı taksitlerle ödemeyi önerdi. Lyon ise ekonomik darboğazda olduğu için bu rakamın daha da artmasını istiyor. Fransız ekibinin 25 milyon Euro istediği ve bu ücretin peşin olarak ödenmesini talep ettiği ifade ediliyor. Bu cevabın ardından Galatasaray'ın Lyon'a yeni bir teklif sunup sunmayacağı merak ediliyor. Sarı- Kırmızılılar'ın kadrosuna katmak istediği Georges Mikautadze, Lyon'da bu sezon Lyon formasıyla 22 maçta oynayıp 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

GOMİS ARACILIK YAPIYOR

Cimbom'un Mikautadze için Lyon ile yaptığı transfer pazarlığında Bafetimbi Gomis'in de aracılık yaptığı öğrenildi. Bilindiği gibi efsane golcü hem Galatasaray hem de Lyon'da forma giymişti.