PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray Georges Mıkautadze için tüm şartları zorluyor

Sarı-Kırmızılılar, 24 yaşındaki yıldız için bonuslarla birlikte 22 milyon Euro teklif etti. Maddi darboğazda olan Fransız kulübü 25 milyon Euro net ve nakit istiyor

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ocak 2025
Galatasaray Georges Mıkautadze için tüm şartları zorluyor

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, Fransız ekibi Lyon'un Gürcü forveti Georges Mikautadze için girişimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, 24 yaşındaki hücum oyuncusu için Fransız kulübüne yeni bir teklif sundu. Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin sakatlığından sonra forvet arayışını sürdüren Galatasaray, Mikautadze'yi kadrosuna katmak için ısrarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Mikautadze transferi için Lyon'a bonuslarla birlikte 22 milyon Euro teklif ettiği belirtildi. Galatasaray bu rakamı taksitlerle ödemeyi önerdi. Lyon ise ekonomik darboğazda olduğu için bu rakamın daha da artmasını istiyor. Fransız ekibinin 25 milyon Euro istediği ve bu ücretin peşin olarak ödenmesini talep ettiği ifade ediliyor. Bu cevabın ardından Galatasaray'ın Lyon'a yeni bir teklif sunup sunmayacağı merak ediliyor. Sarı- Kırmızılılar'ın kadrosuna katmak istediği Georges Mikautadze, Lyon'da bu sezon Lyon formasıyla 22 maçta oynayıp 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

    GOMİS ARACILIK YAPIYOR
    Cimbom'un Mikautadze için Lyon ile yaptığı transfer pazarlığında Bafetimbi Gomis'in de aracılık yaptığı öğrenildi. Bilindiği gibi efsane golcü hem Galatasaray hem de Lyon'da forma giymişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’li belediyede skandal! Muhabiri önce taciz etti sonra işten kovdurdu
    Başkan Erdoğan imzaladı Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
    Barzani görüşmesinin perde arkası aralandı: PKK’ya Ya silah bırak ya yok ol mesajı | SMO güçleri Fırat’ın doğusuna geçti
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan canlı yayında flaş Suriye açıklaması
    Jose Mourinho istedi Fenerbahçe’de kesenin ağzı açıldı: Bijol için 15 milyon Euro
    Başkan Erdoğan’dan İdareciler Günü Programı’nda önemli açıklamalar
    Trump’tan övgü dolu sözler: Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri
    Rize’deki PTT şubesinde silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti firari katil yakalandı
    En düşük emekli maaşı belli oldu! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan açıkladı
    PKK ya silah bırakır ya yok olur! Külliye’de Terörü bitirme masası: Başkan Erdoğan - Barzani zirvesinin arka planı
    Kupada Portekiz usulü! Beşiktaş Sivasspor’u 1-0 yendi
    En düşük emekli maaşı 14.469 TL! Dul ve yetimlere de yansıyacak! Bu ayki ödemelere yetişir mi?
    Provokasyon tutmadı: Nesimi Türbesi üzerinden çıkarılmak istenen kaos planı çöktü!
    İsrail’in Türkiye planı ortaya çıktı! Tel Aviv’den savaşa hazırlık uyarısı
    Fenerbahçe’den sürpriz transfer: Talisca’dan önce o gelecek! İşte bonservisi