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Beşiktaş'ta teknik direktör kim olacak? İki isim cepte asıl hedef Schmidt

Slaven Bilic ve İbrahim Üzülmez ile anlaşma ihtimalini yüksek gören yönetimin ilk hedefinin Roger Schmidt olduğu ve Alman teknik adam için şartların zorlandığı öğrenildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ocak 2025
Beşiktaş’ta teknik direktör kim olacak? İki isim cepte asıl hedef Schmidt

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    Beşiktaş'ta yönetimin 1 numaralı gündem maddesi olan teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Serdal Adalı'nın, Hırvat teknik adam Slaven Bilic ve İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağlama ihtimalini gördüğü ancak takımı daha kariyerli bir isme emanet etmeye sıcak baktığı öğrenildi. Adalı'nın asıl hedefinin son olarak Benfica'yı çalıştıran ve 31 Ağustos 2024'ten bu yana boşta olan Roger Schmidt olduğu belirlendi. Adalı'nın Alman teknik adamı ikna etmek için tüm şartları zorladığı ve deneyimli çalıştırıcı ile anlaşma sağlanamaması durumunda Bilic ya da Üzülmez'i göreve getirmeyi düşündüğü de gelen haberler arasında. Beşiktaş'ta yeni teknik adamın kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

    GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAK
    Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Alman teknik adamla kısa süre içirisinde görüşmelere başlayacağı ve ikna için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

    HÜSEYİN YÜCEL İSTİFA ETTİ
    Beşiktaş, Hüseyin Yücel'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu Üyesi olan Yücel, Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmiştir" denildi.

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