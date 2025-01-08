Beşiktaş’ta teknik direktör kim olacak? İki isim cepte asıl hedef Schmidt

Beşiktaş'ta yönetimin 1 numaralı gündem maddesi olan teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Serdal Adalı'nın, Hırvat teknik adam Slaven Bilic ve İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağlama ihtimalini gördüğü ancak takımı daha kariyerli bir isme emanet etmeye sıcak baktığı öğrenildi. Adalı'nın asıl hedefinin son olarak Benfica'yı çalıştıran ve 31 Ağustos 2024'ten bu yana boşta olan Roger Schmidt olduğu belirlendi. Adalı'nın Alman teknik adamı ikna etmek için tüm şartları zorladığı ve deneyimli çalıştırıcı ile anlaşma sağlanamaması durumunda Bilic ya da Üzülmez'i göreve getirmeyi düşündüğü de gelen haberler arasında. Beşiktaş'ta yeni teknik adamın kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAK

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Alman teknik adamla kısa süre içirisinde görüşmelere başlayacağı ve ikna için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

HÜSEYİN YÜCEL İSTİFA ETTİ

Beşiktaş, Hüseyin Yücel'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu Üyesi olan Yücel, Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmiştir" denildi.