Ziraat Türkiye Kupası’nda nefes kesecek heyecan!

Türk futbolunun en köklü organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni bir heyecan başlayacak. Uzun bir aradan sonra geri dönülen grup formatı bugün start alacak. Günün ilk maçında A Grubu'nda Ankaragücü ile İskenderunspor saat 13.00'te karşılaşacak. 15.30'da ise Karagümrük evinde Rizespor'u ağırlayacak.

D Grubu'nda 21.00'de Antalyaspor- Kocaelispor maçı oynanacak. Bu 3 karşılaşmanın heyecanı da A Spor'da yaşanacak. 19.00'da ise kupanın son şampiyonu Beşiktaş deplasmanda Sivasspor önüne çıkacak. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı maç ATV'den naklen yayınlanacak. Kupanın yeni formatına göre her takım grupta 3'er maç yapacak. Bu karşılaşmalar sonrası ilk 2 sırada yer alan 8 takım çeyrek final biletini alacak. Aynı puanda yer alan takımlar için önce gol averajına, sonra da atılan gol sayısına bakılacak.



KUPADA HAF TANIN PROGRAMI

- BUGÜN:

- A GRUBU:

- 13.00 Ankaragücü-İskenderun: Yasin Avcı

- 15.30 K.Gümrük- Rizespor: Onur Coşkunses



- D GRUBU:

- 19.00 Sivas-Beşiktaş: Halil Umut Meler

- 21.00 Antalya-Kocaeli: Raşit Yorgancılar



- YARIN:

- D GRUBU

- 13.00 Kırklareli- Bodrum: Yiğit Arslan

- C GRUBU

- 15.30 Eyüp-Bolu: Erdem Mertoğlu

- 20.30 Galatasaray- Başakşehir: Ali Şansalan

- A GRUBU

- 18.00 Trabzon- Alanya: Atilla Karaoğlan



PERŞEMBE:

- B GRUBU

- 13.00 Erzurum-Göztepe: Yunus Dursun

- 18.00 Gaziantep- İstanbul: Deniz Kayatepe

- 20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Kadir Sağlam



- C GRUBU

- 15.30 Çorum FK- Konya: Tolga Güldibi