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Bodrum'da söz hakkı verilmeyen AK Parti üyeleri belediye meclisini terk etti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, mayıs ayı olağan belediye meclis toplantısında CHP’li meclis üyelerinin eleştirilerine cevap vermek isteyen AK Parti meclis üyeleri, söz hakkı verilmemesi üzerine belediye meclisini terk etti. Duruma tepki gösteren AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yaşar Yıldız salon dışında yaptığı açıklamada, ". Bodrumluya hangi hizmet noktasında destek veriyorlar, ne yapıyorlar, bunları konuşmak isterken Bodrum Belediye Meclisi’nin her toplantısında artık ülke siyasetini konuşmaktan, bir kez daha sizin aracılığınızla sıkıldığımızı beyan etmek istiyoruz." dedi.

Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 23:08 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 23:11
Bodrum’da söz hakkı verilmeyen AK Parti üyeleri belediye meclisini terk etti

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Bodrum Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısı Herodot Kültür Merkezinde yapıldı. Gündem dışı konuşmaları kapsamında söz alan CHP'li Meclis Üyesi Niyazi Atare 1 Mayıs kutlamalarına değinerek, gelecek sene 1 Mayıs'ta AK Parti'yi aralarında görmek istediklerini söyledi.

Bodrum’da AK Parti meclis üyeleri belediye meclisini terk etti. (DHA) Bodrum’da AK Parti meclis üyeleri belediye meclisini terk etti. (DHA)

Ardından söz alan CHP meclis üyesi Deniz Koca ise hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. Bu eleştirilerin ardından AK Parti Meclis Üyesi Halime Kaya Öztok söz istedi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin söz vermemesi üzerine AK Parti meclis üyeleri salonu terk etti.

Bodrum'da söz hakkı verilmeyen AK Parti üyeleri belediye meclisini terk etti


"BODRUM'U KONUŞALIM"
Duruma tepki gösteren AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yaşar Yıldız salon dışında yaptığı açıklamada, "Her meclis toplantısında, Bodrum Belediyesi'nin yapmış olduğu programları konuşmak yerine, genel siyaset; yani yerelde kalmayarak, genel siyaset yaparak bir şeylerin üstünü örtmeye çalışıyorlar.

Artık biz, Bodrumlunun ve Bodrum'un neler yaptığını CHP'lilerden duymak istiyoruz. Bodrumluya hangi hizmet noktasında destek veriyorlar, ne yapıyorlar, bunları konuşmak isterken Bodrum Belediye Meclisi'nin her toplantısında artık ülke siyasetini konuşmaktan, bir kez daha sizin aracılığınızla sıkıldığımızı beyan etmek istiyoruz.

Buradan mevcut yetkililere söylüyoruz, diyoruz ki: 'Biz artık Bodrum Belediye Meclisi'nde Bodrum'u konuşalım, ülke siyasetini bırakalım. Artık Bodrumluya ne yapacağız, bunu konuşmanın yollarını arayalım', diyorum. Ve bugün de tüm meclis üyelerimizle birlikte Bodrum Belediye Meclisi'ni terk etme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Bodrum’da AK Parti meclis üyeleri belediye meclisini terk etti. (DHA) Bodrum’da AK Parti meclis üyeleri belediye meclisini terk etti. (DHA)

AK Parti Meclis Üyesi Halime Kaya Öztok ise, "Biz bir cevap hakkı verilmesini talep etmemize karşılık, cevap hakkımızın kısıtlanması, karşı tarafa konuşma noktasında üstünlük tanınması ve Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin uygulanmamış olması sebebiyle toplantıyı terk etmek yolunda irademizi ortaya koyduk. Belediye meclisine hiç yakışmayan şeyler bunlar. Hem bir taraftan 'Bizler olabildiğince konuşma özgürlüğü tanıyoruz' denilen bir mecliste, eylemli olarak bu şekilde davranılmasını biz uygun bulmuyoruz. Bundan sonrasındaki tavır yine belediye meclisinde, ilerleyen toplantılarda belirlenecek. Buna göre biz de tavır koymaya devam edeceğiz. Maalesef çok üzücü oldu bugün" dedi.

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