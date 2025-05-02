İstanbul’un toplu ulaşım çilesi bitmiyor! 1 saat otobüs bekleyen vatandaştan sert tepki: Henüz buna bir çare bulamadılar

İstanbul'un toplu ulaşım çilesi bitmiyor. (İHA)

"BUNA BİR ÇARE BULAMADILAR"

Silivri'ye gitmek için uzun süre araç bekleyen Sami Yılmaz, "Her gün böyle bir sıkıntı var ancak bu gün çok daha büyük rezillik oluştu. Silivri araçları çok geç geliyor ancak henüz buna bir çare bulamadılar. Her gün bu sıkıntıyı çekiyoruz. Saat 17.00 ile 20.00 saatleri arasında hep böyle kalabalık oluyor" dedi.