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İstanbul'un toplu ulaşım çilesi bitmiyor! 1 saat otobüs bekleyen vatandaştan sert tepki: Henüz buna bir çare bulamadılar

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından yerine CHP’nin adayı Nuri Arslan getirildi. CHP'nin yönetiminde İstanbullunun perişanlığı bitmek bilmiyor. Son olarak Beylikdüzü'nde metrobüsten inerek Silivri yönüne gitmek için 1 saatten fazla otobüs bekleyen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 00:15 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 00:36
İstanbul’un toplu ulaşım çilesi bitmiyor! 1 saat otobüs bekleyen vatandaştan sert tepki: Henüz buna bir çare bulamadılar

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"Yolsuzluk" soruşturmasıyla sarsılan İBB'de vatandaşlar hizmetsizlikle çile çekmeye devam ediyor.

İstanbul'un toplu ulaşım çilesi bitmiyor. (İHA)İstanbul'un toplu ulaşım çilesi bitmiyor. (İHA)

Son olarak metrobüsün son durağı olan Beylikdüzü'nde inen vatandaşlar, Büyükçekmece yönündeki ilçelere gitmek için uzun süre otobüs bekliyor.

İstanbul'da toplu taşıma çilesi!

İstanbul'un toplu ulaşım çilesi bitmiyor. (İHA)İstanbul'un toplu ulaşım çilesi bitmiyor. (İHA)

Metrobüs sonrasında toplu taşımadaki otobüsler dışında başka alternatifi olmayan vatandaşlar, her gün süren yaşanan toplu taşıma çilesine tepki gösterdi. Özellikle Silivri ve Çatalca hattında seyahat eden vatandaşlar, saatlerce bekleyerek her gün aynı çileyi çekiyor.

İş çıkış saatlerinde duraklarda oluşan yoğun kalabalığa ve otobüslerin yetersiz olmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

İstanbul'un toplu ulaşım çilesi bitmiyor. (İHA)İstanbul'un toplu ulaşım çilesi bitmiyor. (İHA)

"BUNA BİR ÇARE BULAMADILAR"
Silivri'ye gitmek için uzun süre araç bekleyen Sami Yılmaz, "Her gün böyle bir sıkıntı var ancak bu gün çok daha büyük rezillik oluştu. Silivri araçları çok geç geliyor ancak henüz buna bir çare bulamadılar. Her gün bu sıkıntıyı çekiyoruz. Saat 17.00 ile 20.00 saatleri arasında hep böyle kalabalık oluyor" dedi.

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