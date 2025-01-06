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Lyon 21 milyon Euro’yu reddetti

Fransız medyası, Lyon’un Galatasaray’ın Mikautadze için yaptığı 21 milyon Euro’luk astronomik teklifi reddettiğini yazdı. Sarı-Kırmızılılar, Gürcü forvete yeni bir teklif daha yapacak..

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ocak 2025
Lyon 21 milyon Euro’yu reddetti

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    Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosuna yıldız bir golcü takviyesi yapmak istiyor. Bu doğrultuda gündemdeki isim ise Lyon'un Gürcü forveti Georges Mikautadze. Galatasaray'ın yıldız oyuncu için Lyon'a ilk bağlamda 18 milyon Euro teklif ettiği ancak Fransız ekibinin bunu geri çevirdiği öne sürülmüştü. Fransız medyasında yer alan habere göre Galatasaray, Mikautadze teklifini güncelledi. Haberde Galatasaray'ın Gürcü forvet için Lyon'a bonuslarla birlikte 21 milyon Euro'luk yeni bir teklif sunduğu ancak bu rakımın da geri çevrildiği iddia edildi. Haberde, Galatasaray'ın yeni bir teklifle Fransız kulübünün kapısını çalacağı vurgulandı. Lyon, Mikautadze'yi yaz transfer döneminde Metz'den 18.5 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

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