Fener’den Carlos hamlesi! Sarı-Lacivertliler stoper bölgesi için rotasını İngiltere’ye çevirdi

Becao ve Oosterwolde'nin uzun sürecek sakatlıkları sonrası stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe çalışmalarını hızlandırmıştı. Sarı-Lacivertliler'in Lens forması giyen Kevin Danso için harekete geçtiği iddia edilmişti. Avusturyalı stoperin bonservisinin 25 milyon Euro olması sebebiyle Kanarya'nın bu bölge için rotasını Diego Carlos'a çevirdiği öne sürüldü.

Brezilyalı stoper için ocakta Aston Villa'ya kiralama teklifi yapılması bekleniyor. Ara transferde yapılacak teklifte oyuncuyu sezon sonunda 8 milyon Euro'ya satın alma opsiyonu da bulunuyor. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon Aston Villa'da 17 karşılaşmada forma şansı buldu. Tecrübeli savunmacı müsabakalarda 1403 dakika sahada kalmayı başardı.

Diego Carlos'un Aston Villa ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Sambacı'nın güncel piyasa değeri 11 milyon Euro. Desportivo altyapısında yetişen Diego Carlos daha sonra Sao Paulo; Paulista-SP, Madureira, Estoril, Porto, Nantes ve Sevilla'da oynadı. Aston Villa, 2022-2023 sezonu başında sağ ayaklı stoper için 31 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.