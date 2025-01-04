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Rizespor'da ofsayt tartışması! Sosyal medyada gündem oldu

Çaykur Rizespor, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maçta son dakikada galibiyete çok yaklaşmıştı. Jurecka'nın golü, VAR incelemesiyle ofsayt nedeniyle iptal edildi. Pozisyonun Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ocak 2025
Rizespor’da ofsayt tartışması! Sosyal medyada gündem oldu

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    Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor, kaçırdığı pozisyonların yanı sıra son dakikada galibiyete çok yaklaştı. Savunma arkasına sarkan Jurecka'nın vuruşunda top ağlara gitti ancak devamında VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. Pozisyonun Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi görüntüsü bir süre sonra ekrana geldi ve sosyal medyada gündem oldu.

    Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ise maçın ardından konuyla ilgili "Son dakikada gol bulduk o da ofsayttan döndü. Ya gözünüze ya teknolojiye güveneceksiniz. Arası yok. Teknolojiye güvenmemiz gerekiyor. Anlam veremiyorsunuz ama teknolojidir, her takım için uygulanıyor" diye konuştu. Rizesporlu futbolcu Mithat Pala, iptal edilen golle ilgili "Bir şey göremedik" dedi...

    SAÇ TRAŞI "VAR"
    90+3'te gelen ancak VAR'ın devreye girmesiyle iptal edilen gol gündem oldu. Pozisyonun ekrana gelen Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi görüntüsü çok konuşulurken Karadeniz ekibi Rizespor'dan "Saç tıraşı VAR" paylaşımı geldi.

    TAYYİP TALHA SAKATLANDI
    Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Tayyip Talha Sanuç, 41. dakikada sakatlanarak yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı.

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