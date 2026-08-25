Dinamikpay operasyonunda 17,9 milyarlık kara para ağı... 13 gözaltı 126 hesaba bloke

Yasa dışı bahis ile kara para aklama suçlarına karşı yürütülen mücadelede milyarlarca liralık işlem hacmine sahip yeni finansal suç ağı çökertildi.

17,9 MİLYAR LİRALIK KARA PARA AĞI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri şirketi yetkilileri hakkında kapsamlı soruşturma başlatıldı.

MASAK raporları, Merkez Bankası tespitleri ile dijital inceleme bulguları doğrultusunda şirketin 2024-2025 yılları arasında yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı belirlendi.

İncelemelerde söz konusu işlemlerin münferit hareketlerden ibaret olmadığı saptandı. Merkezinde ödeme kuruluşunun bulunduğu organize ve çok katmanlı finansal suç yapılanmasına işaret edildiği ortaya çıktı.

EŞ ZAMANLI BASKINLARLA 13 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları çerçevesinde düğmeye basıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ile Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde arama ile el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

8 ARAÇ 50 ARSA 33 EV

Soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi ile delillerin korunması amacıyla suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen mal varlıklarına yönelik sert tedbirler uygulandı. Suçtan elde edildiği tespit edilen 8 araç, 33 konut, 50 arsaya el konuldu.

DİNAMİKPAY'E EL KONULDU

Toplam 126 banka ile kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri şirketine el konulduğu bildirildi.

2'Sİ FİRARDA

Yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüpheli ile adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.