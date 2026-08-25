Kuytul yapılanmasının ceza düzeni deşifre oldu! Fişleme, mahkeme, falaka ne ararsan var...
Alparslan Kuytul suç örgütünün sözde istihbarat yapılanması ve mahkeme kurduğu, muhalifleri çeşitli yöntemlerle cezalandırdığı ortaya çıktı. Söz dinlemeyen bazı muhaliflerin ise örgüt elebaşı Kuytul tarafından topluluk önünde darp edildiği belirtildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik dev soruşturma dosyasındaki şok detaylara ulaşıldı.
Örgütün yasa dışı istihbarat teşkilatı kurma, hücre içi falaka mahkemeleri, kurban eti yağması, iş adamı kaçırma ve ölümle tehdit eylemleri tüm dehşetiyle gün yüzüne çıkarıldı.
Kuytul'un eşi Semra Kuytul'un vakıf binasında sözde engizisyon mahkemeleri kurup yargılama yaptığı muhalif üyelere topluluk önünde diz çöktürdüğü ortaya çıktı.
Kuytul'un yaptığı sözde yargılama sonrasında ise sosyal medyada video yayınlayarak "Uyuyan hücreleri ortaya çıkararak diz çöktürdük" sözleriyle yaptırımı açıkça itiraf ettiği kayıtlara girdi.
İSTİHBARAT YAPILANMASI
Soruşturma dosyasında yer alan şok ifadelere göre, örgütün çekirdek kadrosundan oluşan ve aralarında Mevlüt Kaynarpunar, İzzet Daş, Veysel Dörtgöz, Harun Kızılboğa ve Mehmet Fatih Manas'ın da bulunduğu 10'un üzerinde örgüt üyesi, 2013'te İran'a seyahat etti.
Örgüt, İran'ın Kum kentinin yönetimini model alan bir iç denetim mekanizması kurdu. "Furkan İstihbarat Teşkilatı" adı verilen bu karanlık yapı, örgütten ayrılmak isteyen veya eleştirel düşünen üyelerin özel hayatlarını, ailevi sırlarını ve kişisel zaaflarını tek tek fişleyerek elebaşı Kuytul'a raporladı.
FALAKAYA YATIRMA CEZASI
Bu yapı tarafından toplanan istihbari bilgiler doğrultusunda, vakıf binasında sözde "mahkemeler" kuruldu. Örgütün "Kadınlar Sorumlusu" olan ve mutlak bir güç kullanan Semra Kuytul, vakıf binasını adeta bir engizisyon mahkemesine çevirdi.
Kuytul'un kasten kaçırma ve yağma gibi adli suçlardan tutuklandığı dönemde "Neden hükümeti bu kadar eleştiriyoruz, hocamız tevhid davasından değil alacak verecek yüzünden içeri girdi" diyerek serzenişte bulunan örgüt üyesi Nurullah Aktaş, Semra Kuytul'un hışmına uğradı.
Semra Kuytul'un başında bulunduğu sözde "mahkeme heyeti" tarafından Aktaş yargılandı. Aktaş, "Bir daha böyle bir düşünceye kapılmayacağım" dedirtilerek topluluk önünde diz çöktürüldü.
Semra Kuytul, bu olayın ardından "Uyuyan hücreleri ortaya çıkararak diz çöktürdük" sözleriyle yaptırımı açıkça itiraf ettiği kayıtlara girdi. Alacak verecek uyuşmazlığında Kuytul ile ters düşen Seyhan Çeliker de vakıfta kurulan mahkemede itibarsızlaştırılarak gruptan dışlandı.
Alparslan Kuytul'un son sözü söylediği bu mekanizmada ceza alan üyelere konuşmama, vakıfta nöbet tutma, para kesme ve en ağırı "falakaya yatırma" cezaları verildi.
"KALEMİNİ KIRDILAR"
Söz dinlemeyen muhalifler için ise örgüt hiyerarşisinde doğrudan elebaşının yardımcısı Erol Ardıç'a bağlı çalışan 7-8 kişilik özel bir "infaz grubu" devreye sokuldu.
Lokman Coşkun ve Ramazan Yönden gibi isimlerin yer aldığı bu tim, cezalandırılacak hedefin yanına giderek "Hoca Efendi senin kalemini kırdı, senden vazgeçti, sen bize göre ajansın, hainsin" diyerek darp eylemleri gerçekleştirdi. Öte yandan, elebaşı Alparslan Kuytul'un bizzat kendi yöneticileri Hasan Koyuncu, Veysel Dörtgöz ve Mevlüt Kaynarpunar'ı topluluk önünde darp ettiği de kayıtlara geçti.
SOSYAL MEDYADA ORGANİZE TEHDİT
ÖRGÜTÜN, maddi güç kazanmak adına mafya yöntemlerine başvurduğu, vatandaşların gayrimenkullerine ve paralarına zorla çöktüğü somut delillerle ortaya konuldu. Örgütün geçmişte "para kasası" ve yöneticisi olan iş insanı Koray Sarısaçlı, 8 Eylül 2021'de iş yeri önündeyken pusuya düşürüldü.
Örgüt yöneticisi Erol Ardıç'ın liderliğindeki maskeli şüpheliler, plakası sökülmüş bir araca Sarısaçlı'yı zorla bindirerek kaçırdı. Tam 13 gün boyunca rehin tutulan iş insanı, elleri ve kolları bağlı bir şekilde ağır fiziki darp ve işkencelere maruz bırakıldı.
Ölüm tehditleri altında kendisine çok sayıda senet imzalatıldı.
Örgüt üyeleri, mallarına çökmek istedikleri birçok isme sosyal medyada tehditler yağdırdı.
Haber: Halit Turan