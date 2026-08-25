Kuytul'un yaptığı sözde yargılama sonrasında ise sosyal medyada video yayınlayarak "Uyuyan hücreleri ortaya çıkararak diz çöktürdük" sözleriyle yaptırımı açıkça itiraf ettiği kayıtlara girdi.

Din istismarına af yok! Suç örgütü lideri Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 35 kişi tutuklandı

Örgütün yasa dışı istihbarat teşkilatı kurma, hücre içi falaka mahkemeleri, kurban eti yağması, iş adamı kaçırma ve ölümle tehdit eylemleri tüm dehşetiyle gün yüzüne çıkarıldı.

Örgüt, İran'ın Kum kentinin yönetimini model alan bir iç denetim mekanizması kurdu. "Furkan İstihbarat Teşkilatı" adı verilen bu karanlık yapı, örgütten ayrılmak isteyen veya eleştirel düşünen üyelerin özel hayatlarını, ailevi sırlarını ve kişisel zaaflarını tek tek fişleyerek elebaşı Kuytul'a raporladı.

Soruşturma dosyasında yer alan şok ifadelere göre, örgütün çekirdek kadrosundan oluşan ve aralarında Mevlüt Kaynarpunar, İzzet Daş, Veysel Dörtgöz, Harun Kızılboğa ve Mehmet Fatih Manas'ın da bulunduğu 10'un üzerinde örgüt üyesi, 2013'te İran'a seyahat etti.

Sosyal medya paylaşımı

FALAKAYA YATIRMA CEZASI

Bu yapı tarafından toplanan istihbari bilgiler doğrultusunda, vakıf binasında sözde "mahkemeler" kuruldu. Örgütün "Kadınlar Sorumlusu" olan ve mutlak bir güç kullanan Semra Kuytul, vakıf binasını adeta bir engizisyon mahkemesine çevirdi.

Kuytul'un kasten kaçırma ve yağma gibi adli suçlardan tutuklandığı dönemde "Neden hükümeti bu kadar eleştiriyoruz, hocamız tevhid davasından değil alacak verecek yüzünden içeri girdi" diyerek serzenişte bulunan örgüt üyesi Nurullah Aktaş, Semra Kuytul'un hışmına uğradı.

Semra Kuytul'un başında bulunduğu sözde "mahkeme heyeti" tarafından Aktaş yargılandı. Aktaş, "Bir daha böyle bir düşünceye kapılmayacağım" dedirtilerek topluluk önünde diz çöktürüldü.

Semra Kuytul, bu olayın ardından "Uyuyan hücreleri ortaya çıkararak diz çöktürdük" sözleriyle yaptırımı açıkça itiraf ettiği kayıtlara girdi. Alacak verecek uyuşmazlığında Kuytul ile ters düşen Seyhan Çeliker de vakıfta kurulan mahkemede itibarsızlaştırılarak gruptan dışlandı.

Alparslan Kuytul'un son sözü söylediği bu mekanizmada ceza alan üyelere konuşmama, vakıfta nöbet tutma, para kesme ve en ağırı "falakaya yatırma" cezaları verildi.

"KALEMİNİ KIRDILAR"

Söz dinlemeyen muhalifler için ise örgüt hiyerarşisinde doğrudan elebaşının yardımcısı Erol Ardıç'a bağlı çalışan 7-8 kişilik özel bir "infaz grubu" devreye sokuldu.

Lokman Coşkun ve Ramazan Yönden gibi isimlerin yer aldığı bu tim, cezalandırılacak hedefin yanına giderek "Hoca Efendi senin kalemini kırdı, senden vazgeçti, sen bize göre ajansın, hainsin" diyerek darp eylemleri gerçekleştirdi. Öte yandan, elebaşı Alparslan Kuytul'un bizzat kendi yöneticileri Hasan Koyuncu, Veysel Dörtgöz ve Mevlüt Kaynarpunar'ı topluluk önünde darp ettiği de kayıtlara geçti.