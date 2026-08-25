Batı Şeria'da İsrailli milletvekilinden skandal saldırı

İşgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimci şiddeti her geçen gün daha da artıyor. İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Zvi Sukkot ve beraberindekiler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde Filistinlilere ait bir anıtı balyozla parçaladı.

İSRAİL ASKERLERİNİN KORUMASIYLA BASKIN

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, aşırı sağcı Milletvekili Sukkot ve beraberindekiler, İsrail askerlerinin koruması altında sabah erken saatlerde Nablus'un Madama köyüne baskın düzenledi.

Beraberindeki 3 kişiyle anıtı balyozla parçalayan Sukkot, yanındakilerin anıta saldırılarını da telefonunun kamerasıyla çekti.

Sukkot ve yanındakiler anıtı parçalarken, İsrail askerleri de ellerinde uzun namlulu silahlarla Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri korudu; yolu da askeri araçla kapattı.

Batı Şeria'da balyozlu provokasyon!