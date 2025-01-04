Leroy Sane bombası! Galatasaray Bayern Münih’in Alman yıldızı için atağa kalktı

Galatasaray transferde yine büyük oynuyor. Özellikle son iki yılda kadrosunu önemli yıldızlarla güçlendiren Sarı-Kırmızılılar'ın son hamlesi de çok konuşulacak. Cimbom, Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Leroy Sane ile ilgilenmeye başladı.

Sky Sports Almanya'dan Florian Plettenberg'in haberine göre Süper Lig devi bu transferi sonuçlandırmak için sezon sonunu bekliyor. Bayern Münih yöneticilerinin Leroy Sane'nin bu sezon gösterdiği performansı yeterli bulmadığı ve bu nedenle henüz yeni sözleşme önermediğinin altı çizildi.

BAYERN'DEN AYRILACAK

Sane'ye, sezon sonuna kadar performansını yükseltmesi gerektiği, aksi takdirde yolların ayrılacağı iletildi. Kariyerine Schalke'de başlayan Sane, 2016 yazında Pep Guardiola'nın ilk pahalı transferi olarak 52 milyon Euro bedelle Manchester City'ye gitti. Ardından 2020 yazında, Pep Guardiola ne kadar karşı çıksa da 49 milyon Euro karşılığı Bayern Münih'e geçti. 28 yaşındaki Leroy Sane, bu sezon çıktığı 19 maçta 915 dakika süre aldı ve 5 gol atıp 1 asist yaptı.

ALMAN MEDYASI GENİŞ YER AYIRDI

Alman medyası, Galatasaray'ın Leroy Sane'ye olan ilgisine geniş yer ayırdı. Sky Sport, Sarı- Kırmızılılar'ın Bayern Münih'in yıldızını transfer etmek istediğini sayfalarına taşıdı. 45 milyon Euro piyasa değeri olan yıldız isim Sane'nin Bayern Münih'ten ayrılabileceği vurgusu yapıldı.